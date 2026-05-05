6 seriali HBO Max, które ostatnio pokochaliśmy. Tylko oceny powyżej 7,5/10

W ostatnich miesiącach HBO Max znowu przypomniało, dlaczego przez lata uchodziło za synonim jakościowych seriali. Wybraliśmy sześć produkcji, które w ostatnim czasie szczególnie się wybiło — od głośnych premier po mniej oczywiste perełki. Jeśli więc szukasz czegoś naprawdę dobrego do nadrobienia, ta lista to solidny punkt wyjścia.

Seriale na HBO Max z oceną powyżej 7,5/10. Nowości ostatnich miesięcy

„Outlander: Krew z krwi”



Produkcja przedstawia losy dwóch par, które walczą o miłość mimo przeciwności losu. Od pól bitewnych I wojny światowej po surowe szkockie Highlands XVIII wieku - ich historie splatają się w zaskakujący i nieprzewidywalny sposób.



„Ścieżki na daleką północ”



Rok 1943. Przebywający w ukrytym w dżungli japońskim obozie jenieckim podpułkownik Dorrigo Evans (Jacob Elordi) nieustannie wraca myślami do romansu sprzed dwóch lat z Amy Mulvaney (Odessa Young), żoną swojego wuja. To wspomnienie podtrzymuje go w walce o życie w świecie opanowanym przez śmierć. Jeńcy wykorzystywani są jako niewolnicza siła robocza do budowy kolei birmańskiej. Młody Dorrigo Evans, który posiada wykształcenie medyczne robi wszystko, żeby w tych skrajnie trudnych warunkach pomóc swoim współtowarzyszom. Codziennie musi walczyć o los podlegających mu żołnierzy zmagającymi się z głodem, chorobami i przemocą. Pewnego dnia otrzymuje list, który zmieni jego życie na zawsze… Serial "Ścieżki na daleką północ" to adaptacja niezwykłej książki laureata Nagrody Bookera Richarda Flanagana. To nie tylko ponadczasowa historia miłosna, ale także dogłębne studium postaci głównego bohatera, niezwykły opis obu stron wojennego konfliktu, a także szczery portret małżeństwa o wieloletnim stażu. Produkcja przedstawia życie Dorrigo Evansa na wielu etapach – jako młodego adepta medycyny w Australii, więźnia obozu jenieckiego, a następnie szanowanego chirurga żyjącego w długoletnim związku.



„Zabić Miss”



Była symbolem marzeń wolnej Polski. Zginęła z miłości, która stała się obsesją. Agnieszka Kotlarska – Miss Polski 1991 i pierwsza Polka z tytułem Miss International – została zamordowana w sierpniu 1996 roku. „Zabić Miss” to trzyodcinkowy serial dokumentalny, który przedstawia nie tylko intymny portret życia Agnieszki, ale także studium platonicznej miłości, która wymyka się spod kontroli i przeradza w niebezpieczną obsesję. Produkcja ma na celu nie tylko oddanie hołdu ikonie piękna, ale także zwrócenie uwagi na problem stalkingu – zjawisko, które trzy dekady później pozostaje równie niebezpieczne.



„Gorąca rywalizacja”



Shane Hollander (Hudson Williams) i Ilya Rozanov (Connor Storrie) to dwie największe gwiazdy w lidze hokejowej, które łączy nie tylko ambicja i potrzeba rywalizacji, ale także magnetyczne przyciąganie, którego żaden z nich nie potrafi do końca zrozumieć. To, co zaczyna się jako niewinny, sekretny romans dwóch debiutantów, szybko przeradza się w niezwykłą miłosną podróż pełną zwrotów akcji, niezwykłych uczuć, zaprzeczeń i ciągłego odkrywania siebie na nowo. Główni bohaterowie przez osiem lat gonią za sławą na lodowisku, jednocześnie próbując poradzić sobie z uczuciami poza nim. Rozdarci między sportem, któremu poświęcają życie, a miłością, której nie mogą zignorować, Shane i Ilya muszą zdecydować, czy w ich brutalnych sportowych światach jest miejsce na coś tak kruchego i potężnego, jak prawdziwa miłość.



„Grupa zadaniowa”



Mroczny kryminał osadzony na robotniczych przedmieściach Filadelfii, gdzie narasta fala brutalnych napadów na magazyny narkotykowych gangów. Głównym bohaterem jest Tom Brandis (Mark Ruffalo) – doświadczony agent, który po osobistej tragedii zostaje przywrócony do służby, by stanąć na czele specjalnej jednostki mającej położyć kres przestępczej serii. Równolegle poznajemy historię Robbiego Pendergasta (Tom Pelphrey) – ojca samotnie wychowującego dzieci, pracującego w firmie odpowiadającej za wywóz śmieci. Zła sytuacja finansowa sprawia, że postanawia wraz z grupą znajomych organizować napady na gangsterskie kryjówki. Wraz z rozwojem działalności zaczyna się nimi interesować nie tylko FBI, lecz także ważni ludzie ze świata przestępczego.



„The Pitt”



Dr Michael „Robby" Robinavitch (Noah Wyle), który wciąż odczuwa skutki pandemii i straty ukochanego mentora, wita nową grupę studentów medycyny i stażystów na niedostatecznie obsadzonym i przepełnionym oddziale ratunkowym w Pittsburgh Trauma Medical Center, pieszczotliwie nazywanym „The Pitt".

