„Jeden z lepszych filmów jakie ostatnio widziałem”. Ta perełka już jest na HBO Max

„Życie” to brytyjski film z 2022 roku na podstawie scenariusza autorstwa noblisty Kazuo Ishiguro, będący jednocześnie remakiem filmu Akiry Kurosawy „Piętno śmierci” z 1952 roku. Główną rolę zagrał Bill Nighy („To właśnie miłość”, „Wierny ogrodnik”, „Czas na miłość”), a na ekranie towarzyszyli mu między innymi Aimee Lou Wood („Sex Education”), Alex Sharp („Aż do kości”) i Tom Burke („Szpiedzy”). Film zebrał pozytywne recenzje, a kreacja Nighy'ego spotkała się ze szczególnym uznaniem. Podczas 95. ceremonii rozdania Oscarów „Living” otrzymał dwie nominacje: dla najlepszego aktora (Nighy) i dla najlepszego scenariusza adaptowanego (Ishiguro).

„Zawsze lubiłem Bill'a Nighy. Ale tym razem wgniótł mnie w glebę klasą”; „Wzruszający, piękny i Billy Nighy wspaniały w swojej roli. Zapada w pamięć i w serce”; „Dawno żaden film mnie tak nie poruszył”; „Jeden z lepszych filmów jakie ostatnio widziałem. Daje sporo do myślenia” – piszą o nim polscy widzowie, którzy już go obejrzeli.

Na HBO Max czeka na was perełka. To najpiękniejszy film ostatnich lat

Akcja filmu rozgrywa się w Londynie w 1953 roku. Dotknięty II wojną światową Londyn wciąż próbuje stanąć na nogi. Williams (Bill Nighy), weteran służby cywilnej, jest bezsilnym trybikiem w biurokratycznej maszynie miasta, które próbuje się odbudować. Zakopany w papierach w biurze i samotny w domu, ma poczucie, że jego życie od dawna jest puste i pozbawione sensu. Wreszcie pewnego dnia druzgocząca diagnoza zmusza go do dokonania podsumowań – i próby uzyskania spełnienia, zanim znajdzie się ono poza jego zasięgiem.

W nadmorskim kurorcie, pod opieką lokalnego dekadenta (Tom Burke), mężczyzna przez chwilę flirtuje z hedonizmem, ale ostatecznie nie znajduje w nim rozwiązania. Po powrocie do Londynu jest coraz bardziej zaintrygowany naturalną witalnością Margaret (Aimee Lou Wood), młodej kobiety, która kiedyś pracowała pod jego nadzorem, a teraz jest zdeterminowana, by rozwinąć skrzydła. Wreszcie pewnego wieczora Williams doznaje objawienia – które jest równie proste, jak głębokie – i odnajduje w sobie pokłady nowej energii, by z pomocą Petera (Alexa Sharpa), idealistycznego nowego pracownika swojego wydziału, spróbować zbudować spuściznę dla nowego pokolenia.

