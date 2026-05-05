Aż ponad 30 nowych tytułów w bibliotece HBO Max. Te już są

W pierwszej połowie maja na HBO Max zadebiutuje m.in. serial „Miniaturowa żona”, a także głośne filmowe hity, wśród nich „Materialiści” z Pedro Pascalem, Chrisem Evansem i Dakotą Johnson w rolach głównych. To miesiąc premier, w którym wciągające serialowe historie, również te dokumentalne, uzupełniają się z widowiskowym kinem. Sprawdźcie pełną rozpiskę nowości i zapiszcie ją sobie, żeby nie zapomnieć o głośnych premierach.
30+ nowości w pierwszej połowie maja na HBO Max. Rozpiska premier
„Song of the Samurai”
Opowieść o japońskich samurajach. Ich droga przez przyjaźń, zdradę i bitwy u progu nowej ery.
Premiera: 9 maja
„Miniaturowa żona”
Wypadek zmusza małżeństwo Lindy i Lesa do zmierzenia się z walką o władzę, prowadząc do dramatycznej konfrontacji.
Premiera: 13 maja
„Na szlaku odkryć”, 2. sezon
Jason Momoa wyrusza w podróż w poszukiwaniu twórczych inspiracji.
Premiera: 14 maja
„Piękna i rzeźnik”
Nastolatka zamienia się ciałami z bezlitosnym seryjnym mordercą i ma tylko 24 godziny na odwrócenie klątwy.
Premiera: Już dostępny
„Wichrowe wzgórza”
Odważna reinterpretacja legendarnej historii miłosnej, w której zakazane pragnienie przeradza się w obsesję i złamane serce.
Premiera: Już dostępny
„Ciało”
Ambitny profesor medycyny Bruno, mąż bogatej bizneswoman, jest podejrzany o wyniesienie ciała zmarłej żony z kostnicy.
Premiera: Już dostępny
„Jason Bourne”
Najgroźniejszy były agent CIA zostaje wywabiony z ukrycia, by odkryć jeszcze bardziej wstrząsające prawdy o swojej przeszłości.
Premiera: Już dostępny
„Krucjata Bourne'a”
Po brutalnym zabójstwie chińskiego wicepremiera CIA rozpoczyna obławę na głównego podejrzanego - Jasona Bourne’a.
Premiera: Już dostępny
„Tożsamość Bourne'a”
Kim jest Jason Bourne? Cierpiący na amnezję mężczyzna próbuje odkryć swoją tożsamość. Czy to możliwe, by był agentem amerykańskich służb specjalnych?
Premiera: Już dostępny
„Ultimatum Bourne'a”
Jason Bourne ukrywa się w Indiach przed ścigającymi go tajnymi służbami. Gdy ginie jego narzeczona, postanawia ją pomścić. Najpierw jednak musi dowiedzieć się, kim naprawdę jest.
Premiera: Już dostępny
„Dziedzictwo Bourne'a”
Jeremy Renner jako nowy bohater, który musi walczyć o życie.
Premiera: Już dostępny
„Żona na niby”
Szalona komedia pomyłek z Adamem Sandlerem i Jennifer Aniston w rolach znajomych z pracy, którzy udają małżeństwo.
Premiera: Już dostępny
„Kung Fu Panda 4”
Po ma wyszkolić następcę jako duchowy przywódca Doliny Spokoju, lecz gdy czarodziejka chce zdobyć jego laskę, Po szuka pomocy.
Premiera: Już dostępny
„Kolejna zwyczajna przysługa”
Stephanie Smothers i Emily Nelson spotykają się na Capri na wystawnym ślubie Emily, na którym nie zabraknie morderstwa i zdrady.
Premiera: Już dostępny
„Nade mną niebo, w dolinie ja”
Beztroskie lato w słowackiej dolinie kończy się dla 15‑letniego Enrique, gdy odkrywa bolesną prawdę o matce.
Premiera: Już dostępny
„Najdzielniejsza”
Rodzina Roussierów funkcjonuje w delikatnej równowadze, podporządkowanej potrzebom młodszej siostry Bertille.
Premiera: 4 maja
„Ślady po tobie”
Po śmierci ojca Sara porzuca plany kariery w Nowym Jorku i wraca, by zmierzyć się z rodzinną przeszłością na ekologicznej farmie.
Premiera: 6 maja
„Całe szczęście”
Ashley zawsze ma szczęście, Jake zawsze pecha. Gdy się spotykają, ich losy nagle się odwracają.
Premiera: 7 maja
„Witajcie w Marwen”
Atak odbiera Markowi Hogancampowi pamięć. Tworzy on fantastyczne miasteczko, by się leczyć i odnaleźć siłę do walki w realnym świecie.
Premiera: 7 maja
„Bezmiar”
Rzym, lata 70. Małżeństwo Clary i Felice jest nie do uratowania: nie kochają się, lecz nie potrafią się rozstać. Łączą ich tylko dzieci.
Premiera: 7 maja
„Ostatni pociąg do Fortune”
Film śledzi losy nauczyciela i banity, którzy zawierają układ i w drodze do miasteczka Fortune nawiązują osobliwą przyjaźń.
Premiera: 8 maja
„Policja zastępcza”
Błyskotliwa parodia policyjnych komedii. Will Ferrell i Mark Wahlberg jako niedobrana para gliniarzy, którzy stają przed szansą rozwiązania sprawy największej zbrodni ostatnich lat.
Premiera: 8 maja
„Joe Baby”
Windykator tropiący skradzione 10 mln wpada w niebezpieczny świat zbrodni i korupcji.
Premiera: 8 maja
„Nieznajomy pod Wielkim Łukiem”
Historia duńskiego architekta Otto von Spreckelsena, który zaskoczył świat, wygrywając konkurs ogłoszony przez prezydenta Francji.
Premiera: 8 maja
„Materialiści”
Młoda, ambitna swatka staje przed trudnym wyborem: idealne dopasowanie czy jej nieidealny były partner.
Premiera: 8 maja
„Bohemian Rhapsody”
Hołd złożony grupie Queen oraz jej niezwykłemu wokaliście Freddiemu Mercury'emu, który przeciwstawił się stereotypom i odrzucał konwencję, stając się jednym z najbardziej uwielbianych artystów na świecie.
Premiera: 9 maja
„Aztec Batman: Clash of Empires”
W czasach Azteków młody Yohualli Coatl szykuje się do walki z Hiszpanami, by chronić Montezumę i pomścić śmierć ojca.
Premiera: 9 maja
„Aloha”
Znany kontraktor wojskowy wraca do miejsca swoich największych triumfów w karierze i ponownie łączy siły z dawną miłością. Mężczyzna nieoczekiwanie zakochuje się w przydzielonej do opieki nad nim oficerce Sił Powietrznych.
„Amrum”
Historia młodego Nanninga, który poluje na foki, nocą łowi ryby i uprawia ziemię, by wyżywić rodzinę.
Premiera: 14 maja
„Mroczne tajemnice rodziny Palu”
Serial dokumentalny bada jedną z najbardziej wstrząsających spraw kryminalnych w Turcji.
Premiera: 8 maja
„K-Everything”
„K-wszystko: powstanie koreańskiej kultury” to opowieść o tym, jak Korea przekształciła przeciwności losu w eksplozję kreatywności i innowacyjności, która dała początek jednemu z najważniejszych ruchów popkulturowych XXI wieku.
Premiera: 9 maja
„Lista A: 15 opowieści z azjatyckiej i pacyficznej diaspory”
Aktorzy, aktywiści, sportowcy oraz wpływowi Amerykanie pochodzenia AAPI biorą udział w serii kameralnych wywiadów.
Premiera: 14 majaCzytaj też:
„Jeden z lepszych filmów jakie ostatnio widziałem”. Ta perełka już jest na HBO MaxCzytaj też:
Kto zabił? 20 najlepszych seriali o śledztwach na Netflix i HBO Max