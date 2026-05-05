Aż ponad 30 nowych tytułów w bibliotece HBO Max. Te już są

W pierwszej połowie maja na HBO Max zadebiutuje m.in. serial „Miniaturowa żona”, a także głośne filmowe hity, wśród nich „Materialiści” z Pedro Pascalem, Chrisem Evansem i Dakotą Johnson w rolach głównych. To miesiąc premier, w którym wciągające serialowe historie, również te dokumentalne, uzupełniają się z widowiskowym kinem. Sprawdźcie pełną rozpiskę nowości i zapiszcie ją sobie, żeby nie zapomnieć o głośnych premierach.

30+ nowości w pierwszej połowie maja na HBO Max. Rozpiska premier

„Song of the Samurai”



Opowieść o japońskich samurajach. Ich droga przez przyjaźń, zdradę i bitwy u progu nowej ery.

Premiera: 9 maja



„Miniaturowa żona”



Wypadek zmusza małżeństwo Lindy i Lesa do zmierzenia się z walką o władzę, prowadząc do dramatycznej konfrontacji.

Premiera: 13 maja



„Na szlaku odkryć”, 2. sezon



Jason Momoa wyrusza w podróż w poszukiwaniu twórczych inspiracji.

Premiera: 14 maja



„Piękna i rzeźnik”



Nastolatka zamienia się ciałami z bezlitosnym seryjnym mordercą i ma tylko 24 godziny na odwrócenie klątwy.

Premiera: Już dostępny



„Wichrowe wzgórza”



Odważna reinterpretacja legendarnej historii miłosnej, w której zakazane pragnienie przeradza się w obsesję i złamane serce.

Premiera: Już dostępny



„Ciało”



Ambitny profesor medycyny Bruno, mąż bogatej bizneswoman, jest podejrzany o wyniesienie ciała zmarłej żony z kostnicy.

Premiera: Już dostępny



„Jason Bourne”



Najgroźniejszy były agent CIA zostaje wywabiony z ukrycia, by odkryć jeszcze bardziej wstrząsające prawdy o swojej przeszłości.

Premiera: Już dostępny



„Krucjata Bourne'a”



Po brutalnym zabójstwie chińskiego wicepremiera CIA rozpoczyna obławę na głównego podejrzanego - Jasona Bourne’a.

Premiera: Już dostępny



„Tożsamość Bourne'a”



Kim jest Jason Bourne? Cierpiący na amnezję mężczyzna próbuje odkryć swoją tożsamość. Czy to możliwe, by był agentem amerykańskich służb specjalnych?

Premiera: Już dostępny



„Ultimatum Bourne'a”



Jason Bourne ukrywa się w Indiach przed ścigającymi go tajnymi służbami. Gdy ginie jego narzeczona, postanawia ją pomścić. Najpierw jednak musi dowiedzieć się, kim naprawdę jest.

Premiera: Już dostępny



„Dziedzictwo Bourne'a”



Jeremy Renner jako nowy bohater, który musi walczyć o życie.

Premiera: Już dostępny



„Żona na niby”



Szalona komedia pomyłek z Adamem Sandlerem i Jennifer Aniston w rolach znajomych z pracy, którzy udają małżeństwo.

Premiera: Już dostępny



„Kung Fu Panda 4”



Po ma wyszkolić następcę jako duchowy przywódca Doliny Spokoju, lecz gdy czarodziejka chce zdobyć jego laskę, Po szuka pomocy.

Premiera: Już dostępny



„Kolejna zwyczajna przysługa”



Stephanie Smothers i Emily Nelson spotykają się na Capri na wystawnym ślubie Emily, na którym nie zabraknie morderstwa i zdrady.

Premiera: Już dostępny



„Nade mną niebo, w dolinie ja”



Beztroskie lato w słowackiej dolinie kończy się dla 15‑letniego Enrique, gdy odkrywa bolesną prawdę o matce.

Premiera: Już dostępny



„Najdzielniejsza”



Rodzina Roussierów funkcjonuje w delikatnej równowadze, podporządkowanej potrzebom młodszej siostry Bertille.

Premiera: 4 maja



„Ślady po tobie”



Po śmierci ojca Sara porzuca plany kariery w Nowym Jorku i wraca, by zmierzyć się z rodzinną przeszłością na ekologicznej farmie.

Premiera: 6 maja



„Całe szczęście”



Ashley zawsze ma szczęście, Jake zawsze pecha. Gdy się spotykają, ich losy nagle się odwracają.

Premiera: 7 maja



„Witajcie w Marwen”



Atak odbiera Markowi Hogancampowi pamięć. Tworzy on fantastyczne miasteczko, by się leczyć i odnaleźć siłę do walki w realnym świecie.

Premiera: 7 maja



„Bezmiar”



Rzym, lata 70. Małżeństwo Clary i Felice jest nie do uratowania: nie kochają się, lecz nie potrafią się rozstać. Łączą ich tylko dzieci.

Premiera: 7 maja



„Ostatni pociąg do Fortune”



Film śledzi losy nauczyciela i banity, którzy zawierają układ i w drodze do miasteczka Fortune nawiązują osobliwą przyjaźń.

Premiera: 8 maja



„Policja zastępcza”



Błyskotliwa parodia policyjnych komedii. Will Ferrell i Mark Wahlberg jako niedobrana para gliniarzy, którzy stają przed szansą rozwiązania sprawy największej zbrodni ostatnich lat.

Premiera: 8 maja



„Joe Baby”



Windykator tropiący skradzione 10 mln wpada w niebezpieczny świat zbrodni i korupcji.

Premiera: 8 maja



„Nieznajomy pod Wielkim Łukiem”



Historia duńskiego architekta Otto von Spreckelsena, który zaskoczył świat, wygrywając konkurs ogłoszony przez prezydenta Francji.

Premiera: 8 maja



„Materialiści”



Młoda, ambitna swatka staje przed trudnym wyborem: idealne dopasowanie czy jej nieidealny były partner.

Premiera: 8 maja



„Bohemian Rhapsody”



Hołd złożony grupie Queen oraz jej niezwykłemu wokaliście Freddiemu Mercury'emu, który przeciwstawił się stereotypom i odrzucał konwencję, stając się jednym z najbardziej uwielbianych artystów na świecie.

Premiera: 9 maja



„Aztec Batman: Clash of Empires”



W czasach Azteków młody Yohualli Coatl szykuje się do walki z Hiszpanami, by chronić Montezumę i pomścić śmierć ojca.

Premiera: 9 maja



„Aloha”



Znany kontraktor wojskowy wraca do miejsca swoich największych triumfów w karierze i ponownie łączy siły z dawną miłością. Mężczyzna nieoczekiwanie zakochuje się w przydzielonej do opieki nad nim oficerce Sił Powietrznych.



„Amrum”



Historia młodego Nanninga, który poluje na foki, nocą łowi ryby i uprawia ziemię, by wyżywić rodzinę.

Premiera: 14 maja



„Mroczne tajemnice rodziny Palu”



Serial dokumentalny bada jedną z najbardziej wstrząsających spraw kryminalnych w Turcji.

Premiera: 8 maja



„K-Everything”



„K-wszystko: powstanie koreańskiej kultury” to opowieść o tym, jak Korea przekształciła przeciwności losu w eksplozję kreatywności i innowacyjności, która dała początek jednemu z najważniejszych ruchów popkulturowych XXI wieku.

Premiera: 9 maja



„Lista A: 15 opowieści z azjatyckiej i pacyficznej diaspory”



Aktorzy, aktywiści, sportowcy oraz wpływowi Amerykanie pochodzenia AAPI biorą udział w serii kameralnych wywiadów.

Premiera: 14 maja

