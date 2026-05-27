Świat bez starych ludzi. Nowy polski film z pierwszym mocnym zwiastunem

Film „Czas, który nie nadszedł” w reżyserii Julii Rogowskiej to poruszająca opowieść o świecie, który odebrał ludziom prawo do starzenia się i uznał je za coś niedopuszczalnego. W centrum historii stoi Sara – kobieta, która nie podporządkowała się presji kultu młodości i za swoją decyzję zapłaciła wolnością, trafiając do ośrodka izolacji dla osób odrzucających antygeriatryczną kurację. Film wejdzie do kin jesienią i już teraz przyciąga uwagę nie tylko mocnym tematem, ale i znakomitą obsadą. Łączy emocjonalny dramat z przewrotną wizją przyszłości, pokazując, dokąd może nas zaprowadzić obsesja młodości. To historia o miłości, stracie, wyborach i konsekwencjach — ale przede wszystkim o prawie do bycia sobą, nawet jeśli świat chce ci to odebrać.

„Czas, który nie nadszedł” ze zwiastunem. Mocny film o świecie bez starości

Akcja „Czasu, który nie nadszedł” rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie społeczeństwo odrzuciło starość, autentyczność i niedoskonałość. Rewolucyjna kuracja antygeriatryczna stała się standardem, a ci, którzy jej odmawiają — jak Sara (Agata Kulesza) — trafiają do odizolowanych ośrodków.

W świecie, w którym starzenie się stało się największym tabu, Sara i Oskar (Dobromir Dymecki) planowali zestarzeć się razem. On jednak – jak większość – poddał się rewolucyjnej kuracji antygeriatrycznej, zapewniającej młodość i miejsce w nowym społeczeństwie. Ona odmówiła, skazując się na życie w zamkniętym ośrodku izolacji. Po latach próba ucieczki Sary sprawia, że ponownie się spotykają. Dzieli ich wygląd, łączy brak odpowiedzi na pytania spychane przez lata na drugi plan. Czy uczucia mogą przetrwać czas i nieodwracalne decyzje? Czy można być wolnym i żyć prawdziwie w świecie, który odmawia prawa do przemijania? Zobaczcie pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji:

Film „Czas, który nie nadszedł” w kinach już od 16 października 2026 roku.

