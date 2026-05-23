Miniserial, który zmiata inne z planszy. HBO Max teraz ma tę perełkę

Choć było o nim głośno, wciąż nie wszyscy widzieli „Mare z Easttown”, a to jeden z seriali, które po prostu trzeba obejrzeć, jeżeli jesteście fanami kryminalnych historii. Ma tylko 7 odcinków, widzowie przyznali mu ocenę 7,9/10, a krytycy 7,7/10. Produkcja liczy już 5 lat, a wciąż jest jednym z najchętniej polecanych tytułów produkcji HBO Max.

Perełka produkcji HBO Max. Serial, który pochłonął widzów na całym globie

Serial opowie o Mare Sheehan, policjantce z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.

W głównej roli w serialu „Mare z Easttown” zobaczycie wielokrotnie nagradzaną, m.in. Oscarem, Emmy i czterema Złotymi Globami, Kate Winslet (serial HBO „Mildred Pierce”). W pozostałych rolach występują:

Julianne Nicholson (serial HBO „Outsider”) jako Lori Ross, najlepsza przyjaciółka Mare z dzieciństwa;

wyróżniona trzema statuetkami Emmy Jean Smart (nominowana do tej nagrody za swoją rolę w serialu HBO „Watchmen”) jako Helen, matka Mare;

Angourie Rice (serial „Czarne lustro”) jako Siobhan Sheehan, nastoletnia córka Mare;

Evan Peters (serial „American Horror Story”) jako detektyw Colin Zabel, wezwany do pomocy Mare w prowadzonym przez nią śledztwie;

Guy Pearce (wyróżniony nagrodą Emmy i nominacją do Złotego Globu za rolę w serialu HBO „Mildred Pierce”) jako Richard Ryan, nauczyciel twórczego pisania;

Cailee Spaeny (serial „Devs”) jako Erin McMenamin, wyobcowana nastolatka mieszkająca ze swoim wybuchowym ojcem;

David Denman (serial „Outcast”) jako Frank Sheehan, były mąż Mare;

John Douglas Thompson (film HBO Max „Niech gadają”) jako Chief Carter, szef Mare w Departamencie Policji Easttown;

Patrick Murney (serial „Seven Seconds”) jako Kenny McMenamin, ojciec Erin;

James McArdle („Amonit”) jako diakon Mark Burton; Sosie Bacon (serial HBO „Tu i teraz”) jako Carrie Layden, matka Drew i była dziewczyna Kevina;

Joe Tippett (serial „The Act”) jako John Ross, szkolna miłość i mąż Lori;

Neal Huff (serial HBO „Prawo ulicy”) jako kuzyn Mare, ojciec Dan Hastings.

„Każdy odcinek lepszy od poprzedniego. Super kryminał”; „Świetny serial z rewelacyjnym klimatem małego miasteczka i super obsadą. Morderca zaskakuje”; „Jedna z najlepszych ról Winslet. Hybryda kryminału z ostra jak brzytwa diagnoza społeczna – petarda. P.S. po finale 10/10”; „Rzadko daję 10; w ostatnich kilkunastu latach: ekstremalnie rzadko. Ale ten serial jest perfekcyjny, pod każdym względem” – takie komentarze na temat tego serialu znaleźć można w sieci. Jeżeli więc czujecie się zachęceni do seansu – wszystkie siedem odcinków „Mare z Easttown” znajdziecie na HBO Max.

Czytaj też:

Po pierwszym odcinku wiedzieliśmy, że to będzie coś wielkiego. Serial HBO zmienił nas na zawszeCzytaj też:

3 dobre seriale do obejrzenia teraz na HBO Max. Ranking nowości