Film o „polskim wilku z Wall Street” trafia do sieci! Tutaj go obejrzycie

Film „Król dopalaczy”, który wyreżyserowany został przez Pata Howla, od początku wzbudzał w Polsce spore zainteresowanie, głównie przez temat inspirowany prawdziwą historią handlarzy dopalaczy i porównania do „Wilka z Wall Street” w polskim wydaniu.

Ten film przyciągnął do film tłumy. Polskie kino gangsterskie teraz online

„Król dopalaczy” to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia zawrotnej kariery zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych narkotyków i – niczym „Wilk z Wall Street” – z dnia na dzień został milionerem. Nagła sława, piękne kobiety, szybkie samochody, niekończąca się impreza, konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy – to jego nowy świat, w którym granica między legalnym a zakazanym jest tak cienka, jak kreska na lustrze. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, zaczyna się gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem? Historia sukcesu, który wymknął się spod kontroli.

W obsadzie filmu znalazła się plejada polskich gwiazd – m.in. Tomasz Włosok, Vanessa Aleksander, Łukasz Simlat, Grażyna Szapołowska, Jan Frycz, Janusz Chabior i Agnieszka Grochowska. Za jego powstaniem stoją debiutujący reżyser Pat Howl oraz producentka Katarzyna Samson, którzy wspólnie napisali scenariusz, tworząc bezkompromisową, dynamiczną historię o ambicji, władzy i cenie, jaką trzeba zapłacić za błyskawiczny sukces.

Odbiór filmu w Polsce określić można jako mocno podzielony — jedni traktowali film jako angażujące kino inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, inni jako kolejną próbę stworzenia sensacyjnego hitu na wzór amerykańskich produkcji. Widzowie chwalili jednak przede wszystkim dynamiczne tempo, klimat i rolę Tomasza Włosoka, a część osób podkreślała, że film potrafi wciągnąć i dobrze oddaje realia tamtego okresu.

Film „Król dopalaczy” zadebiutuje już 10 czerwca w Disney+.

