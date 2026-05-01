Kto zabił? 20 najlepszych seriali o śledztwach na Netflix i HBO Max

Długi weekend to idealny moment, żeby zanurzyć się w dobrej historii — a nic nie wciąga tak jak świetnie poprowadzone śledztwo. Jeśli lubisz napięcie, nieoczywiste tropy i bohaterów, którzy za wszelką cenę próbują dotrzeć do prawdy, mamy coś dla ciebie. Wybraliśmy 20 najlepszych seriali o dochodzeniach w sprawie zbrodni dostępnych na Netflix i HBO Max — idealnych na majówkowy maraton. Uważaj tylko: „jeszcze jeden odcinek” potrafi tu zamienić się w całą noc.

Najbardziej uzależniające seriale kryminalne na Netflix i HBO Max

„Detektyw” (HBO Max)



Głównymi bohaterami serialu są Martin Hart (Woody Harrelson) i Rust Cohle (Matthew McConaughey), dwaj detektywi i byli partnerzy, którzy w połowie lat 90. pracowali w wydziale kryminalnym w Luizjanie. Prowadzili wówczas śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa, które mogło mieć rytualny podtekst. Podczas poszukiwań mordercy ich losy połączyły się w nieoczekiwany sposób, co doprowadziło do konfliktu. W 2012 roku zostaje popełnione podobne morderstwo. Dwóch nowych detektywów przydzielonych do sprawy postanawia przejrzeć akta z 1995 roku. Martin i Rust opowiadają im o dawnym śledztwie i swoim życiu, wyjawiając przy okazji powody, które skłoniły Cohle'a do odejścia z wydziału zabójstw w 2002 roku. Opowieści detektywów o śledztwie zmuszają mężczyzn do powrotu do bolesnych wspomnień i do świata, który dawno zostawili za sobą.



„Ostre przedmioty” (HBO Max)



Dziennikarka St. Louis Chronicle Camille Preaker (Amy Adams) zostaje wysłana do swojego rodzinnego miasteczka Wind Gap, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach, z których jedna została odnaleziona martwa. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Zadanie, które łączy ponownie Camille z jej apodyktyczną matką Adorą, ojczymem Alanem Crellinem i przyrodnią siostrą Ammą, przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, w tym śmierć młodszej siostry Camille, Marian. Udręczonej przeszłością i szukającej ucieczki za pomocą alkoholu Camille udaje się dołączyć do detektywa Richarda Willisa i szefa policji Vickery'ego w poszukiwaniu tropów, które mogą rzucić światło na los dwóch zaginionych dziewcząt.



„Mare z Easttown”



Mare Sheehan (Kate Winslet) jest policjantką z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.



„Długa Noc” (HBO Max)



Współczesny Nowy Jork. Naz Khan (Riz Ahmed), pochodzący z Pakistanu student, zostaje zaproszony na imprezę. Bez pozwolenia ojca zabiera jego samochód – żółtą taksówkę – i wyrusza z Queens na Manhattan. Gdy piękna młoda kobieta wsiada do auta, Naz nie wie, że to początek gehenny. Wkrótce zostaje oskarżony o morderstwo i musi stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości. Po jego stronie staje adwokat Jack Stone (John Turturro).



„Kasztanowy ludzik” (Netflix)



Akcja serialu rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia – na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik. Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin (Danica Ćurčić) oraz jej nowy partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą – zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityk Rosy Hartung (Iben Dorner).



„Miłość i śmierć” (Netflix, HBO Max)



To mroczny, oparty na faktach miniserial kryminalny, który przenosi widza do spokojnej, religijnej społeczności w Teksasie lat 80. XX wieku. Na pierwszy rzut oka to świat uporządkowany i moralnie jednoznaczny — jednak pod powierzchnią kryją się tłumione emocje, frustracje i pragnienia. Główną bohaterką jest Candy Montgomery (Elizabeth Olsen) - przykładna żona i matka, która zaczyna odczuwać monotonię swojego życia. W poszukiwaniu emocji wdaje się w romans z mężem swojej przyjaciółki, co uruchamia lawinę wydarzeń prowadzących do brutalnej zbrodni.



„W pułapce” (Netflix)



Małe miasto rybackie w Islandii. Podczas gwałtownego sztormu policja usiłuje rozwiązać sprawę morderstwa.



„Schody” (Netflix, HBO Max)



Michael Peterson, pisarz kryminałów, zostaje oskarżony o zabójstwo swojej żony Kathleen, po tym gdy zostaje ona znaleziona martwa u podnóża schodów w ich willi. W miarę rozwoju śledztwa rodzina zostaje wciągnięta w burzliwą batalię prawną i medialną. Tymczasem francuska ekipa dokumentalna zaczyna interesować się tą sprawą.



„Seven Seconds” (Netflix)



W Jersey City zostaje zabity piętnastoletni Afroamerykanin. Gdy policja próbuje zatuszować sprawę, rozpoczyna się poszukiwanie prawdy.



„Delhi Crime” (Netflix)



Poszukiwania zaginionej matki rannego dziecka dają początek zakrojonemu na szeroką skalę śledztwu w sprawie handlu ludźmi w Indiach i stają się najważniejszą sprawą w karierze pani oficer, która staje naprzeciw bezwzględnego przestępcy - Meeny. Widzowie odkrywają, w jaki sposób kobiety ze wszystkich zakątków kraju trafiają na targ panien młodych w północnych Indiach i zostają zmuszane do świadczenia usług seksualnych. W miarę rozkręcania się akcji sezonu policyjna ekipa, w której skład wchodzą m.in. Vartika, Neeti i Bhup, dopasowuje do siebie klocki, aby wpaść na trop ogólnokrajowego syndykatu zbrodni, którego macki łączą się ze sobą poza granicami Indii.



„Gdy nikt nas nie widzi” (HBO Max)



W Morón de la Frontera w Hiszpanii sierżant Lucía Gutierrez (Maribel Verdú) bada nietypowe samobójstwo nauczyciela. Amerykańska agentka specjalna Magaly Castillo (Mariela Garriga) zostaje wysłana do pobliskiej bazy sił powietrznych USA, aby zbadać zaginięcie lotnika powiązanego z pułkownikiem Seamusem Hoopenem. Gdy sprawy zaczynają się przeplatać, Lucía i Magaly muszą współpracować, aby odkryć prawdę.



„Za mgłą” (Netflix)



Gdy pan młody zostaje znaleziony martwy na kilka dni przed ślubem, dwóch policjantów musi rozwiązać sprawę tej zbrodni, a przy okazji stawić czoła własnym problemom.



„Mindhunter” (Netflix)



Agenci FBI Holden Ford i Bill Tench niestrudzenie próbują przeniknąć mroczne zakamarki umysłów przestępców, którzy dopuścili się przerażających zbrodni. Wspólnie z psycholog Wendy Carr wykorzystują przełomowe techniki analizy behawioralnej, aby dopaść seryjnych zabójców.



„Rojst” (Netflix)



Lata 80. w Polsce – sam środek ponurego krajobrazu pomiędzy stanem wojennym a Okrągłym Stołem. W niedużym, zapomnianym mieście gdzieś na południowym zachodzie Polski dochodzi do brutalnego podwójnego morderstwa – młodej prostytutki i miejscowego komunistycznego działacza. W tym samym czasie samobójstwo popełnia również para nastolatków. W miejscowej gazecie o morderstwie ma napisać Witold Wanycz (Andrzej Seweryn), doświadczony, nieco zgorzkniały dziennikarz. Jednocześnie w tej samej redakcji zatrudnia się młody redaktor: Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik) – syn wysoko postawionego działacza partyjnego. Rozpoczyna na własny rachunek dziennikarskie śledztwo. Czym bardziej angażuje się w sprawę, tym głębiej grzęźnie w tytułowy rojst – bagno, z którego trudno się wydostać.



„Wąż” (Netflix)



Udający handlarza klejnotami Charles Sobhraj i jego dziewczyna Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) podróżowali w latach 1975–1976 przez Tajlandię, Nepal i Indie. W tym czasie popełnili wiele zbrodni na azjatyckim „szlaku hipisów” i stali się głównymi podejrzanymi o morderstwa młodych turystów z Zachodu. Zagmatwaną sieć zbrodni i kłamstw zaczął rozplątywać Herman Knippenberg (Billy Howle), początkujący pracownik ambasady Holandii w Bangkoku. Razem z żoną Angelą (Ellie Bamber), policjantami z całego świata i świadkami groźnych manipulacji Sobhraja uruchomił zaskakujący ciąg zdarzeń, dzięki którym Sobhraj został numerem 1 na liście poszukiwanych przez Interpol z nakazem aresztowania obowiązującym na kilku kontynentach.



„Ciała” (Netflix)



To nietypowy proceduralny kryminał nakręcony na podstawie zagmatwanej powieści graficznej, której autorem jest Si Spencer. Czwórka detektywów w czterech różnych epokach prowadzi śledztwo w sprawie tego samego ciała znalezionego na Longharvest Lane na londyńskim East Endzie w 1890, 1941, 2023 i 2053 roku. Detektywi szybko odkrywają, że ich dochodzenia na przestrzeni dekad są ze sobą powiązane, a wszystkie tropy prowadzą do enigmatycznego lidera politycznego Eliasa Mannixa (Stephen Graham). Czy odegrał jakąś rolę w morderstwie? A może w grę wchodzi coś o wiele bardziej złowrogiego? Aby rozwiązać zagadkę, czwórka detektywów musi znaleźć sposób, aby ze sobą współpracować i odkryć spisek trwający 150 lat.



„Po obu stronach otchłani” (HBO Max)



Podczas rutynowego wezwania funkcjonariuszka policji z Wuppertalu, Luise Berg, jest przerażona spotkaniem z Dennisem Opitzem, który zamordował jej córkę Merle i został wcześniej zwolniony z więzienia. Gdy dochodzi do kolejnych morderstw, Luise bada mroczną przeszłość Dennisa i odkrywa, że mężczyzna, który teraz wydaje się być wzorowym członkiem społeczeństwa, szuka zemsty. Nikt nie wierzy zdesperowanej kobiecie. Nawet wtedy, gdy ona sama – a dokładniej jej najmłodsza córka Josi – staje się celem perfidnego planu Dennisa…



„Prawo ulicy” (HBO Max)



Życie w Baltimore nie przypomina amerykańskiego snu. Na ulicach widać biedę, ludzie są zniechęceni i przemęczeni. Handlarze narkotyków zbierają obfite żniwo. Gdy jeden z nich zostaje oczyszczony z zarzutów, policjant Jimmy McNulty (Dominic West) wypowiada gangom prywatną wojnę. Z pomocą swojej partnerki Shakimi (Sonja Sohn) uczyni wszystko, by dilerzy śmierci znaleźli się za kratkami.



„Grupa zadaniowa” (HBO Max)



Mroczny kryminał osadzony na robotniczych przedmieściach Filadelfii, gdzie narasta fala brutalnych napadów na magazyny narkotykowych gangów. Głównym bohaterem jest Tom Brandis (Mark Ruffalo) – doświadczony agent, który po osobistej tragedii zostaje przywrócony do służby, by stanąć na czele specjalnej jednostki mającej położyć kres przestępczej serii. Równolegle poznajemy historię Robbiego Pendergasta (Tom Pelphrey) – ojca samotnie wychowującego dzieci, pracującego w firmie odpowiadającej za wywóz śmieci. Zła sytuacja finansowa sprawia, że postanawia wraz z grupą znajomych organizować napady na gangsterskie kryjówki. Wraz z rozwojem działalności zaczyna się nimi interesować nie tylko FBI, lecz także ważni ludzie ze świata przestępczego.



„Dojrzewanie” (Netflix)



Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i „odpowiedniej osoby dorosłej", Eddiego Millera, występuje Stephen Graham. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke'a Bascombe'a, a Erin Doherty Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.

