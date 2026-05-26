Jest pierwszy zwiastun filmu o Violetcie Villas. Rozczuli was do łez

Z okazji Dnia Matki dystrybutor Kino Świat zaprezentował pierwszy zwiastun filmu poświęconego jednej z największych i najbardziej charyzmatycznych ikon polskiej sceny muzycznej – Violetcie Villas. W główną rolę wciela się Sandra Drzymalska, która przeszła spektakularną metamorfozę, by oddać niezwykłą osobowość legendarnej artystki. W zapowiedzi filmu widzimy aktorkę na scenie, podczas gdy w tle leci piosenka „Do ciebie, mamo”, znana również jako „List do matki”.

Pierwszy zwiastun filmu „Violetta Villas”. Legenda płacze na scenie

To jeden z najbardziej poruszających utworów w repertuarze piosenkarki, ponadczasowa kompozycja o miłości, tęsknocie i potrzebie bliskości, która od dekad wzrusza kolejne pokolenia słuchaczy. Utwór powstał na początku lat 60. specjalnie dla Violetty Villas. Muzykę skomponował Adam Skorupka, a słowa napisali Mirosław Łebkowski i Stanisław Werner, ale prawdziwe arcydzieło zrobiła z niego sama artystka. Kiedy śpiewała słowa: „Mamo nie myśl, że się skarżę, żal mi tylko marzeń, dziecięcych dni, moich dni…” publiczność szalała z zachwytu, a łzy lały się strumieniami. Sama artystka powiedziała w jednym z wywiadów: „kiedy śpiewam, zapominam o całym świecie, jestem tylko z moimi uczuciami”.

– Utwór „Do Ciebie Mamo” to piękna pieśń o tęsknocie do czasów, które minęły a tkwią w naszej pamięci, jako najpiękniejsze chwile do których wracamy z rozrzewnieniem. Mało kto w trakcie słuchania utworu nie poczuje takiej wewnętrznej tęsknoty niezależnie, czy to kobieta, czy mężczyzna. Ja również do takich osób należę – Krzysztof Gospodarek, syn artystki i koproducent filmu.

„Violetta Villas” to historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy.

W obsadzie, obok Sandry Drzymalskiej, znaleźli się także: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

Film „Violetta Villas” w kinach od 27 listopada.

Czytaj też:

„Im mniej się wie przed seansem, tym lepiej”. Ten genialny film trafił właśnie do sieci!Czytaj też:

Prime Video ma ukryty klejnot. 8-odcinkowy serial o Romanowach kosztował 70 mln dolarów