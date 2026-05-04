Tydzień na Netflix: „Love is Blind: Polska” i powrót kryminału z Danii!

Pierwszy tydzień maja na Netflix zapowiada się świetnie. Od 4 do 10 maja wpadnie na platformę aż 11 nowych tytułów, a wśród nich polska edycja uwielbianego eksperymentu społecznego, coś dla fanów dokumentów i stand-upu, thrillerów, kryminałów i mocnych filmowych emocji. W końcu debiutuje również wyczekiwany drugi sezon duńskiego serialu, który przyciągał w 2021 tłumy na Netflix. Sprawdźcie pełną rozpiskę.

11 nowych tytułów na Netflix w tym tygodniu. Wraca ukochany serial kryminalny, debiutuje polskie „Love is Blind”

„Funny AF with Kevin Hart”



Netflix i światowa gwiazda Kevin Hart ruszają na poszukiwania kolejnego giganta stand-upu w nowym serialu w formie konkursu dla komików. Z Kevinem Hartem i komediową elitą u steru ten nieocenzurowany pojedynek ujawni prawdziwe kulisy ciężkiej, śmiesznej i pełnej niespodzianek przygody ze stand-upem.

Premiera: 05/05/2026



„Love is Blind: Polska”



Światowy fenomen oparty na eksperymencie miłosnym, który kwestionuje współczesne standardy randkowania. Jego uczestnicy i uczestniczki mają szansę znaleźć pokrewną duszę, która pokocha ich za to, kim są, nie wiedząc, jak wyglądają.

Premiera: 06/05/2026



„Mundial 1994: Powrót Brazylii do chwały”



Dokument o drodze reprezentacji Brazylii na Mistrzostwa Świata w 1994 r., zawierający wywiady i niepublikowane wcześniej nagrania zarejestrowane przez samych piłkarzy.

Premiera: 07/05/2026



„Łączy nas krew”



Lhan, Wietnamka o rzadkiej grupie krwi, jest ścigana przez Prueka, bezlitosnego łowcę nagród, który bezlitośnie zamordował jej rodziców. Ratuje ją Poh, przywódca organizacji zabójców znanej jako Dom 89, i zapewnia jej schronienie w Tajlandii. Wychowana jak jedna z nich, Lhan dorasta u boku Prana, biologicznego syna Poha, oraz M, sieroty, którą Poh przyjął pod swój dach. Pran ma za zadanie chronić Lhan za wszelką cenę, a z czasem ich więź przeradza się w intymny związek. Jednak ich świat zawala się, gdy Pruek ponownie namierza Lhan, zdeterminowany, by zdobyć jej krew. Tymczasem Lhan odkrywa nieoczekiwaną prawdę o tym, dlaczego została przyjęta do Domu 89. Ponieważ ze względu na krew znów znajduje się na celowniku, kieruje pielęgnowaną latami zemstę przeciwko zabójcy swoich rodziców: postanawia walczyć u boku osoby, którą kocha, aby odzyskać wolność i już nigdy więcej nie uciekać.

Premiera: 07/05/2026



„Legendy”



We wczesnych latach 90. XX wieku brytyjski urząd celno-skarbowy przegrywał walkę z przemytem narkotyków przez granice kraju. Problem postanowiono rozwiązać w nieszablonowy sposób. Niewielki zespół pracowników celnych otrzymał misję zinfiltrowania najgroźniejszych gangów narkotykowych w Wielkiej Brytanii.Premiera: 07/05/2026



„Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego”



41-letnia kobieta zostaje uznana za zaginioną, a gdy policja analizuje jej cyfrowe ślady, wychodzi na jaw, że od miesięcy była prześladowana. Niezidentyfikowany sprawca prowadził z nią makabryczną grę w kotka i myszkę — obserwował, wysyłał zdjęcia i nagrania, a także pozornie niewinną wyliczankę w stylu dziecięcej rymowanki. Kiedy kobieta zostaje odnaleziona martwa, okazuje się, że sprawa może mieć związek z podobnym niewyjaśnionym zabójstwem 17-letniej licealistki sprzed dwóch lat. Co łączy obie ofiary? I kiedy sprawca znów rozpocznie swoją „zabawę” w chowanego?

Premiera: 07/05/2026



„Niezwykle szlachetne stworzenia”



Po śmierci męża Tova Sullivan zaczyna pracować na nocną zmianę jako sprzątaczka w oceanarium. Praca zawsze pomagała jej w radzeniu sobie z problemami – zrozumiała to, od kiedy jej osiemnastoletni syn Erik w tajemniczy sposób zniknął na łodzi ponad trzydzieści lat temu. Właśnie tu Tova poznaje Marcellusa – olbrzymią ośmiornicę żyjącą w akwarium. Marcellus wie o wiele więcej, niż ktokolwiek może sobie wyobrazić, ale do tej pory nie miał ochoty tego pokazywać swoim ludzkim porywaczom – dopóki nie nawiązał niezwykłej przyjaźni z Tovą. Niczym detektyw, Marcellus podejrzewa, co wydarzyło się tej nocy, kiedy zniknął Erik. I teraz musi użyć każdej sztuczki, na jaką stać jego wiekowe ciało bezkręgowca, aby ujawnić prawdę, zanim będzie za późno.

Premiera: 08/05/2026



„Dziękuję, następny”, 3. sezon



Po związku, który wywrócił jej życie do góry nogami, Leyla mierzy się z przeszłością i doświadcza niespodziewanej bliskości — tym razem będzie żyć i kochać na własnych zasadach.

Premiera: 08/05/2026



„Mój królewski wróg”



Serial skupia się na bohaterce, która musi znaleźć w sobie odwagę, aby rozwikłać skomplikowane emocje i zdecydować, kim naprawdę chce być w życiu i miłości.

Premiera: 08/05/2026



„Zabójcze ciało”



Seksowny horror pełen pokręconego humoru. Opowiada o Jennifer (Megan Fox) – licealistce opętanej przez demona. Z wrednej, pewnej swej atrakcyjności dziewczyny zmienia się w zło wcielone. Pragnie krwi, a jej ofiarami padają kolesie, którzy do tej pory mogli tylko pomarzyć o tym, by dziewczyna łaskawie na nich spojrzała. Przyjaciółką Jennifer jest Needy (Amanda Seyfried) – zwykła dziewczyna z sąsiedztwa, która zawsze żyła w cieniu swej pięknej koleżanki. Będzie musiała stanąć na wysokości zadania i obronić miejscowych chłopaków przed demoniczną Jennifer, zwłaszcza że jedną z ofiar ma paść jej chłopak, Chip (Johnny Simmons).

Premiera: 08/05/2026



„Oczy anioła”



Policjantka Sharon (Jennifer Lopez) wychowała się w domu, w którym ojciec stosował przemoc wobec bliskich. Pewnego dnia uczestniczy w bardzo trudnej akcji ratowniczej na autostradzie. Udziela pierwszej pomocy jednemu z kierowców. Mija rok. Podczas pościgu za uciekającym bandytą Sharon omal nie traci życia. Na pomoc spieszy jej nieznajomy mężczyzna. Po jakimś czasie para zaczyna się spotykać. Catch (James Caviezel) jest niedostępny i zamknięty w sobie. Sharon domyśla się, że skrywa on jakąś bolesną tajemnicę.

Premiera: 08/05/2026

