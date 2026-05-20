Najlepsze filmy kryminalne na Apple TV+. Ranking 40 perełek serwisu

Są takie filmy, przy których oglądaniu odruchowo sprawdzasz, ile czasu zostało do końca – i takie, przy których nagle okazuje się, że minęły dwie godziny, a ty ani razu nie spojrzałeś w telefon. Kryminały z tej listy zdecydowanie należą do tej drugiej kategorii. Tu napięcie buduje się powoli, bohaterowie mają więcej sekretów niż alibi, a każda kolejna scena sprawia, że zaczynasz podejrzewać absolutnie wszystkich.

Wybraliśmy 40 najlepiej ocenianych kryminałów dostępnych na platformie Apple TV. Mają hollywoodzką obsadę, często są oparte na faktach, a historie w nich przedstawione zostają w głowie na długo. Jeżeli jesteś subskrybentem platformy, te pozycje powinieneś nadrobić.

40 najlepszych filmów kryminalnych na Apple TV+

„Tani cwani”



Gdy para kryminalistów zaprasza nieznajomego do pomocy w największym napadzie w ich karierze, życie ich córki kompletnie się zmienia.



„Arcyoszust”



Robert De Niro i Michelle Pfeiffer wcielają się w role Berniego Madoffa i jego żony, Ruth, w dramacie HBO analizującym wydarzenia, które doprowadziły do upadku finansisty z Wall Street, po tym jak zdefraudował 65 miliardów dolarów należących do inwestorów w ramach najgłośniejszego przypadku piramidy finansowej w dziejach Stanów Zjednoczonych.



„Człowiek z Londynu”



Maloin to człowiek bez perspektyw, który czuje się niewidzialny, mimo że ma żonę i córkę. Otoczony szarością i beznadzieją, prowadzi samotne życie. Kiedy pewnego dnia staje się świadkiem morderstwa, jego życie zmienia się diametralnie.



„Miasto kłamstw”



Detektyw Russell Poole oraz dziennikarz Jack Jackson łączą siły, by rozwiązać sprawę zagadkowych morderstw raperów Tupaca Shakura i Notoriousa B.I.G.



„Zwierzęta Ameryki”



Dla czterech głównych bohaterów filmu Barta Laytona zwrot american dream oznacza skończenie z przeciętnością, której definicję stanowi pędzenie nudnego żywotu klasy średniej na amerykańskich przedmieściach. Ta wizja prześladuje zwłaszcza Spencera i Warrena, a remedium na to nie stanowi nawet wyjazd do college’u. Choć od tego wszystko się zaczyna, bo w głowach młodych mężczyzn zaczyna kiełkować zuchwały i nieco szalony plan, który raz na zawsze zmienić ma ich egzystencję. W myśl powiedzenia, że pierwszy milion należy ukraść, postanawiają oni włamać się do biblioteki uniwersyteckiej, by wykraść stamtąd część drogocennego księgozbioru. W tym wszystkim nie chodzi jednak wyłącznie o pieniądze, ale też o udowodnienie sobie, że poczucie wyjątkowości jest ledwie na wyciągnięcie ręki.



„Free Fire”



W opuszczonym magazynie w Bostonie ma dojść do czarnorynkowej transakcji: brudne pieniądze w zamian za nielegalną broń dla IRA. Zgromadzone tam oprychy, ubrane na modłę lat siedemdziesiątych, nie ufają jednak sobie za grosz. Wszyscy przybywają więc na spotkanie uzbrojeni po zęby. Gangsterski temperament, buzujący testosteron, narkotyki, stres i chęć przechytrzenia drugiej strony nie ułatwiają dobicia targu. Wszystko to doprowadzić musi do strzelaniny, która, gdy już się rozpocznie, rozkręci się na całego. Kto wyjdzie z niej żywy?



„Skrytka”



Chicago, lata 50. XX w. Pracownia krawiecka Leonarda Burlinga jest kryjówką lokalnej mafii prowadzonej przez Roya Boyle'a.



„Milczenie”



Rayburn jest byłym myśliwym, który strzeże rezerwatu nazwanego imieniem zaginionej przed laty córki. Gdy na ukrytych w lesie kamerach dostrzega uciekającą dziewczynę i zamaskowanego osobnika, rusza za nimi.



„Wydarzyło się w Teksasie”



Trójka młodych ludzi dokonuje sporego rabunku. Wśród nich jest ciężarna Ruth Guthrie (Rooney Mara), która podczas strzelaniny z policją rani stróża prawa. Winę za to bierze na siebie jej partner, Bob Muldoon (Casey Affleck). Zostaje skazany długoletnim wyrokiem, ale po czterech latach udaje mu się uciec z więzienia. Chce wrócić do miłości swojego życia i poznać córkę, której nigdy nie poznał. Nie wie jednak, że kobieta zostawiła za sobą przeszłość. Przeszkodą na drodze do tego są nie tylko organy ścigania, ale również podejrzani łowcy głów.



„Dom zbrodni”



Prywatny detektyw pracuje nad rozwiązaniem zagadki śmierci dziadka swojej byłej dziewczyny, zanim zrobi to Scotland Yard i ujawni rodzinne tajemnice.



„Hollywoodland”



Los Angeles, rok 1959. Prywatny detektyw otrzymuje zlecenie zbadania tajemniczej śmierci George'a Reevesa, aktora znanego z telewizyjnego serialu o przygodach Supermana.



„Kokainowy Rick”



Pochodzącemu z biednej rodziny czternastolatkowi imponuje przestępcze życie. Wykorzystuje zdolności ojca i zaczyna realizować własny pomysł na biznes.



„Nienawiść, którą dajesz”



Balansująca między dwoma światami Starr staje się świadkiem zabójstwa przyjaciela z rąk policjanta. W obliczu presji lokalnej społeczności i mediów nastolatkę czeka podjęcie ważnej decyzji.



„Motocykliści”



Po przypadkowym spotkaniu upartą Kathy przyciąga Benny, członek grupy motocyklowej Vandals, która wkrótce przekształca się w niebezpieczny gang. Mężczyzna staje wobec wyboru pomiędzy kobietą, a lojalnością wobec klubu.



„Blok 99”



Kiedy były bokser Bradley (Vince Vaughn) traci pracę i staje wobec małżeńskiego kryzysu, podejmuje się przemytu narkotyków, aby odwrócić los i zapewnić lepszy byt swojej żonie (Jennifer Carpenter). Gdy zaczyna wychodzić na prostą, wdaje się w strzelaninę i ląduje w więzieniu, gdzie będzie musiał podjąć kilka ważnych decyzji, od których zależeć będzie bezpieczeństwo rodziny. Sprowadzony do narożnika, zostaje zmuszony do dokonania okrutnego aktu przemocy - przerażającego nawet jak na warunki panujące w bloku 99.



„Kłamstwo doskonałe”



Zawodowy oszust poznaje w internecie dobrze sytuowaną wdowę, która szybko otwiera przed nim swój dom oraz życie. Mężczyzna usiłuje zwalczyć uczucia do kobiety i sfinalizować rutynowy szwindel.



„MaXXXine”



Lata 80., Hollywood. Maxine Minx, gwiazda filmów dla dorosłych, próbuje przebić się do mainstreamu. I oto udaje jej się dostać rolę w horrorze kręconym przez ambitną reżyserkę. Ktoś jednak zaczyna grozić Maxine ujawnieniem jej mrocznej przeszłości. Do tego w otoczeniu bohaterki zaczynają ginąć kolejne osoby.



„Dogman”



Mieszkańcy włoskiego miasteczka wiedzą, że Marcello, miejscowy psi fryzjer, nie skrzywdziłby nawet muchy. Niepozorny, ale lubiany przez wszystkich, dzieli swój czas między pracę, wychowywanie córki i okazjonalny handel kokainą. Z powodzeniem unika kłopotów, przynajmniej dopóki nie pojawia się Simone – trzęsący całą okolicą, wiecznie naćpany osiłek. Kiedy po raz kolejny bezwzględnie wykorzysta naiwność Marcella, psi fryzjer będzie musiał się odgryźć.



„Pan Holmes”



Film ukazuje najbardziej znanego na świecie detektywa z zupełnie nowej strony. W 1947 roku, w odległej nadmorskiej rezydencji wiejskiej, starzejący się Sherlock Holmes (Ian McKellen, nominowany do Oscara 2001, Najlepszy Aktor Drugoplanowy, „Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia”) dogląda pszczół, wiodąc życie jedynie w towarzystwie swojej gospodyni (Laura Linney, nominowana do Oscara®, 2000, Najlepsza Aktorka, „Możesz na mnie liczyć”) i jej uroczego synka, Rogera. Zmagając się z ograniczeniami swego niegdyś wspaniałego umysłu, liczy na pomoc chłopca, gdy wraca do okoliczności nierozwiązanej sprawy, która zmusiła go do przejścia na emeryturę, poszukując odpowiedzi wyjaśniających tajemnice życia i miłości - zanim będzie za późno.



„Małe rzeczy”



Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.



„Złodziej z przypadku”



Hank Thompson (nominowany do Oscara Austin Butler) w liceum był znakomitym zawodnikiem baseballu. Niestety nie może już grać, ale wszystko inne układa się w jego życiu dobrze. Ma wspaniałą dziewczynę (Zoë Kravitz), jest barmanem w nowojorskiej knajpie, a jego ulubiona drużyna walczy o mistrzostwo.



„Wdowy”



Przedsięwzięcie grupki gangsterów bierze w łeb, gdy na miejscu przestępstwa niespodziewanie pojawiają się policjanci. Złodzieje giną, zostawiając rodziny pozbawione środków do życia. Co gorsza, żony po przestępcach mają na karku wierzycieli mężów, którzy żądają spłaty olbrzymiej gotówki. Panie nie chowają jednak głowy w piasek i postanawiają uporać się z olbrzymim długiem. Mimo że nie mają żadnego doświadczenia w złodziejskim fachu, tworzą drużynę i rozpoczynają przygotowania do zuchwałego włamania.



„Duchy w Wenecji”



Akcja filmu rozgrywa się tuż po zakończeniu II wojny światowej w Wenecji w wigilię Wszystkich Świętych. Herkules Poirot, spędzający dobrowolnie emeryturę w najwspanialszym mieście świata, bierze udział w seansie spirytystycznym odbywającym się w popadającym w ruinę pałacu. Kiedy jeden z uczestników spotkania zostaje zamordowany, detektyw będzie zmuszony rozwiązać zagadkę jego śmierci, zagłębiając się w świat cieni i tajemnic nawiedzonej posiadłości.



„Przekładaniec”



Mr. X (Daniel Craig), znany w przestępczym światku gangster handlujący narkotykami, postanawia wycofać się z interesu, aby móc nareszcie korzystać z życia. Jego szef (Kenneth Cranham) zgadza się na to pod warunkiem, że X wykona dla niego jeszcze jedno zadanie. Jest nim odnalezienie córki pewnego milionera (Michael Gambon), starego przyjaciela bossa, i sfinalizowanie wielkiej transakcji. Sprawy szybko komplikują się na tyle, że X musi wprowadzić w życie własny plan.



„Zaułek koszmarów”



Gdy charyzmatyczny Stanton Carlisle (Bradley Cooper) spotyka na swej drodze niezwykłe małżeństwo: widzącą przyszłość Zeenę (Toni Collette) i jej męża, byłego telepatę, Pete’a (David Strathairn), postanawia odmienić swoje dotychczas pechowe życie. Wraz z lojalną i szlachetną Molly (Rooney Mara) zaczyna wykorzystywać naiwność nowojorskich elit by się wzbogacić, a nowo nabyta wiedza szybko okazuje się przepustką do sukcesu. Wkrótce jednak Stanton posunie się o krok za daleko, gdy pod wpływem tajemniczej psychiatry (Cate Blanchett) zdecyduje się oszukać groźnego finansowego potentata (Richard Jenkins).



„Osierocony Brooklyn”



Nowy Jork, lata 50-te. Prywatny detektyw Lionel Essrog cierpi na zespół Tourette'a. Gdy jego mentor i jedyny przyjaciel, Frank Minna, zostaje zamordowany, Essrog postanawia sam rozwiązać zagadkę śmierci Franka. Dysponując jedynie kilkoma wskazówkami i własnym obsesyjnym umysłem, Lionel odkrywa pilnie strzeżone sekrety, od których zależy los całego miasta.



„Gdzie jesteś, Amando”



Jest to historia dwójki detektywów (Casey Affleck i Michelle Monaghan), którzy zostają wynajęci, by wyjaśnić tajemnicze zniknięcie małej Amandy. Kiedy tradycyjne metody zawodzą, a każdy trop wydaje się być fałszywym, detektywi zdają sobie sprawę, że aby osiągnąć cel i rozwikłać zagadkę muszą zaryzykować wszystko - zdrowy rozsądek, poczytalność, łączące ich relacje, a nawet własne życie...



„Brudny szmal”



Samotny barman Bob Saginowski (Tom Hardy) i jego twardy, i bezwzględny kuzyn Marv (Gandolfini) prowadzą bar stanowiący swego rodzaju tajny punkt przepływu dla gotówki miejscowych gangsterów. Gdy odkrywają, że zostali wciągnięci w intrygę i napad, który poszedł źle, i nie mają z czego spłacić długu, obaj mężczyźni muszą dokonać trudnego i niebezpiecznego wyboru między lojalnością a przetrwaniem.



„Wada ukryta”



Wyreżyserowana przez Paula Thomasa Andersona ekranizacja powieści Thomasa Pynchona wiernie oddaje klimat końcówki psychodelicznych lat 60. Otoczony galerią dziwnych postaci - hipisów, surferów, detektywów, uwodzicielek, narkomanów, gangów i tajemniczych grup działających pod przykryciem, prywatny detektyw Doc Sportello balansuje na granicy absurdu i surrealistycznych halucynacji.



„Czarne bractwo. BlacKkKlansman”



Jest początek lat siedemdziesiątych, a Ron Stallworth (John David Washington) jest pierwszym czarnoskórym detektywem, który służy w Departamencie Policji w Colorado Springs. Zdeterminowany, by wyrobić sobie nazwisko, Stallworth odważnie decyduje się na niebezpieczną misję: infiltracje Ku Klux Klanu. Razem z kolegą Flipem Zimmermanem (Adam Driver) tworzą grupę, której udało się przeniknąć do struktur Ku Klux Klanu. Udowodnili rasistowskie działania organizacji, uniemożliwili dokonanie zamachu, w którym mieli zginąć ludzie.



„Zbaw nas ode złego”



W filmie „Zbaw nas ode złego” nowojorski policjant Ralph Sarchie (Eric Bana), zmagający się z problemami osobistymi, rozpoczyna śledztwo w sprawie serii niepokojących i trudnych do wyjaśnienia przestępstw. Wraz z niekonwencjonalnym księdzem (Édgar Ramírez), biegłym w sprawach egzorcyzmów, stawia czoło serii przerażających przypadków opętania, które terroryzują miasto.



„Przemytnik”



Triumfalny powrót na ekrany Clinta Eastwooda jako aktora! Eastwood wciela się w rolę Earla Stone'a, samotnika po 80-ce, któremu bank grozi zajęciem zadłużonej firmy. Praca za kółkiem spada mu jak z nieba. Wykonując to proste zadanie, Earl nieświadomie staje się kurierem meksykańskiego kartelu narkotykowego. I choć kończą się jego problemy finansowe, zaczynają ciążyć sprawy z przeszłości. Czy zdąży naprawić popełnione krzywdy, zanim dopadną go stróże prawa albo egzekutorzy kartelu? Film oparty na prawdziwej historii.



„Obiecująca. Młoda. Kobieta”



Wszyscy zawsze mówili o Cassie (Carey Mulligan), że to obiecująca młoda kobieta... ale zdarzyło się coś, co brutalnie zmieniło jej przyszłość. W jej życiu nic nie jest tym, na co wygląda. Jest niezwykle bystra, kusząco przebiegła, a nocami prowadzi sekretne podwójne życie. A teraz, dzięki niespodziewanemu spotkaniu, Cassie otrzymuje szansę, by rozliczyć się z przeszłością. I na pewno tę szansę wykorzysta.



„Jedna bitwa po drugiej”



Po 16 latach od udanego ataku na więzienie, przeprowadzonego na zlecenie grupy rewolucjonistów, ich były lider Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) ukrywa się na pustyni, starając się uciec przed swoim śmiertelnym wrogiem - pułkownikiem Stevenem Lockjawem (Sean Penn). Gdy jego córka, Willa Ferguson (Chase Infiniti), zostaje porwana, na jaw wychodzą nieoczekiwane sojusze, a pomocą służy mu dawny mentor - Sensei Sergio (Benicio Del Toro). Rewolucjoniści ponownie jednoczą siły, by ocalić Willę. Na drodze staną im jednak nie tylko bezwzględni przeciwnicy, lecz także groteskowy świat.



„Czas krwawego księżyca”



Na początku XX wieku plemię północnoamerykańskich Indian Osagów niemalże z dnia na dzień doszło do ogromnej fortuny, dzięki odkryciu na zamieszkiwanych przez siebie terenach złóż ropy naftowej. Pochodzące z wydobycia płynnego "złota" astronomiczne sumy i wizja oszałamiającego bogactwa jak magnes przyciągały różnych ludzi. Biali ludzie bez skrupułów nie tylko wykorzystywali, naciągali i okradali posiadaczy praw do złóż, ale w skrajnych, nierzadkich przypadkach uciekali się do mordowania członków plemienia Osagów, by zawłaszczyć ich majątek. Przedstawione w filmie "Czas krwawego księżyca” wydarzenia, oparte na prawdziwej historii związku Ernesta Burkharta (Leonardo DiCaprio) i Mollie Kyle (Lily Gladstone), pokazują jak miłość i zdrada przeplatają się w fascynującej wielkoekranowej narracji.



„Morderstwo w Orient Expressie”



Ekranizacja klasycznej powieści kryminalnej Agathy Christie, wyreżyserowana przez pięciokrotnie nominowanego do Oscara Kennetha Branagha. On sam gra także słynnego detektywa Herculesa Poirot, rozwiązującego sprawę morderstwa, którego ofiarą w najsłynniejszym pociągu świata pada wpływowy amerykański biznesmen. Luksusowa podróż staje się punktem wyjścia do stylowej, pełnej napięcia i zaskakującej opowieści sensacyjnej, uznawanej za największą zagadkę kryminalną wszech czasów. Trzynaścioro pasażerów uwięzionych zostaje w pułapce, nie wiedząc, co ich czeka. Jeden człowiek musi wskazać mordercę, zanim ten zaatakuje ponownie.



„American Hustle”



Film opowiada historię błyskotliwego oszusta Irvinga Rosenfelda (Christian Bale), który wraz z partnerką i kochanką, Brytyjką Sydney Prosser (Amy Adams) zostaje zmuszony do pracy dla niezrównoważonego agenta FBI Richiego DiMaso (Bradley Cooper). DiMaso wciąga parę w równie niebezpieczny, co pociągający świat wpływowych lobbystów i mafii. W rolę zapalczywego Carmine Polito, polityka z New Jersey tkwiącego w samym środku działań prowadzonych przez oszustów i agentów federalnych, wciela się Jeremy Renner, a jako nieprzewidywalną żonę Irvinga, Rosalyn, zobaczymy na ekranie Jennifer Lawrence. I to właśnie Rosalyn może być osobą, która sprawi, że cały świat władzy runie jak domek z kart.



„Sędzia”



Robert Downey Jr. wciela się w rolę Hanka Palmera, adwokata z wielkiego miasta, który powraca w rodzinne strony. Na miejscu dowiaduje się, że jego owdowiały ojciec, sędzia (Robert Duvall), jest podejrzany o popełnienie morderstwa. Hank postanawia dotrzeć do prawdy, a w trakcie swoich poszukiwań odnawia relacje z rodziną, z którą stracił kontakt wiele lat wcześniej.



„Dziewczyna z tatuażem”



Film zrealizowany na podstawie bestsellerowej książki. Mikael Blomkvist, znany dziennikarz oskarżony o zniesławienie, otrzymuje nietypowe zlecenie od właściciela koncernu przemysłowego, Henrika Vangera. Ma zbadać sprawę tajemniczego zaginięcia 16-letniej Harriet Vanger, które miało miejsce w latach 60-tych. Blomkvist nie wie, że każdy jego krok jest śledzony przez niezwykle inteligentną hakerkę, Lisbeth Salander, która wykonuje to na prośbę Vangera. Śledztwo z czasem zaczyna odkrywać krwawą i niebezpieczną historię rodziny Vanger.



„Infiltracja”



W czasie gdy Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) – świeżo upieczony policjant przenika do mafii, której szefem jest Frank Costello (Jack Nicholson), Collin Sullivan (Matt Damon) – wychowanek Franka wstępuje w szeregi bostońskiej policji. Po pewnym czasie szef policji Queenan (Martin Sheen) zaczyna się domyślać, że mają w swoich szeregach szczura. Do tego samego wniosku dochodzi Costello. Rozpoczyna się wyścig.

