Przewodnik po najlepszych thrillerach. 34 seriale z najwyższymi notami

Najlepsze thrillery potrafią wciągnąć od pierwszej sceny, zostawić widza z niepokojem i sprawić, że „jeszcze jeden odcinek” zamienia się w nocny maraton. Prime Video ma w swojej ofercie sporo seriali, które idealnie wykorzystują ten schemat. Wybraliśmy 34 najwyżej oceniane thrillery dostępne na platformie, które zdobyły uznanie zarówno krytyków, jak i widzów na całym świecie. Jeśli szukacie produkcji z mocnym klimatem, zwrotami akcji i bohaterami, którym trudno zaufać, ta lista będzie idealnym przewodnikiem po najbardziej emocjonujących produkcjach Prime Video.

Przewodnik po serialach: 34 najlepsze thrillery na Prime Video

„Kandydat”



„Kandydat” przeplata wątki szpiegostwa, polityki i przestępczości w dzisiejszym Meksyku. Dwóch agentów CIA pracuje pod przykrywką, by pokonać najbardziej okrutnego bossa narkotykowego w Meksyku. Ostatecznie odkrywają jednak najciemniejsze sekrety najwyżej postawionych polityków w kraju.



„Furia”



Policjant Asgeir przeprowadza się do idyllicznego miasteczka w zachodniej Norwegii. Gdy dochodzi tam do konfliktu, spotyka tajemniczą kobietę, Ragnę. Wkrótce obydwoje przenikają do świata europejskiej skrajnej prawicy.



„Chloe”



Samotna codzienność Becky różni się od atrakcyjnego życia Chloe, z którą przyjaźniła się, gdy były nastolatkami i teraz obserwuje ją w mediach społecznościowych. Gdy Chloe nagle umiera, Becky zmienia tożsamość i poznaje jej znajomych, by rozwiązać zagadkę tej śmierci. Jako Sasha odkrywa sprzeczne oblicza Chloe i stopniowo gubi się w swych kłamstwach. Czy odkryje prawdę, nim się zatraci?



„Czerwona Królowa”



Adaptacja hiszpańskiego fenomenu literackiego autorstwa Juana Gómeza-Jurado. Antonia Scott to najmądrzejsza kobieta na świecie, jej inteligencja uczyniła ją Czerwoną Królową tajnego projektu. Po odejściu ze służby, po zwolnieniu dyscyplinarnym, policjant Jon Gutiérrez – rosły Bask i gej – przekształca swoje życie i metody, prowadząc ekscytującą sprawę porwania i morderstwa.



„Sebastian Fitzek: Terapia”



Frapujący thriller psychologiczny, adaptacja bestsellera Sebastiana Fitzka. Josy, 13-letnia córka znanego psychiatry, Viktora Larenza, znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie ma żadnych świadków, nie ma też ciała. Dwa lata później pojawia się tajemnicza kobieta, która zmusza Viktora, by ponownie stawił czoło zaginięciu córki, sięgając przy tym do granic swojej psychiki.



„O jedno cię proszę”



Kobieta musi stworzyć relację z nastoletnią przybraną córką, aby odnaleźć męża, który zaginął w tajemniczych okolicznościach.



„Utopia”



Thriller przedstawiający losy młodych fanów trudnego do zdobycia komiksu o tym samym tytule. Zawarty w nim spisek okazuje się istnieć naprawdę, a przepowiadana zagłada oraz koniec świata, jaki znamy, zmusza grupkę nerdów do rozpoczęcia pełnej zwrotów akcji gry o wysoką stawkę. Poznane informacje wykorzystują, by ratować siebie, przyjaciół, a ostatecznie naszą cywilizację.



„The Lazarus Project”



Ściśle tajna organizacja zajmująca się zapobieganiem masowemu wymieraniu gatunków, która ma możliwością cofania czasu.



„Mysz”



Życie dobrodusznego policjanta Jung Ba-reuma oraz niepokornego detektywa Ko Moo-chiego, owładniętego żądzą zemsty na mordercy swoich rodziców, zostaje wywrócone do góry nogami, gdy obaj zostają wciągnięci w pościg za psychopatą należącym do 1% najniebezpieczniejszych przestępców.



„Wilderness”



Wydaje się, że Liv i Will mają wszystko. Solidne małżeństwo, szykowne nowe życie w Nowym Jorku. Jednak Liv dowiaduje się o romansie. Wyruszają w podróż po Ameryce, o której zawsze marzyła. Dla Willa to szansa na naprawienie związku, a dla Liv miejsce, w którym ciągle zdarzają się wypadki i doskonała okazja do zemsty.



„Odliczanie”



Funkcjonariusz policji z Los Angeles dołącza do tajnej grupy, aby zbadać podejrzane morderstwo. Odkrywa jednak złowrogi spisek, który wymaga od zespołu zjednoczenia sił i uratowania milionów ludzi w mieście.



„Zły zamiar”



Adam (Jack Whitehall) to charyzmatyczny korepetytor, który podczas wakacji w Grecji zyskuje sympatię zamożnej rodziny Tannerów. Gdy niania, która pracuje dla rodziny nagle poważnie choruje, Adam sprytnie wykorzystuje sytuację, by wkroczyć do ich londyńskiego domu. Tam jego prawdziwa, mroczna natura zaczyna stopniowo wychodzić na jaw…



„Lazarus”



„Lazarus” opowiada historię mężczyzny (Sam Claflin), który wraca do domu po samobójstwie ojca (Bill Nighy) i zaczyna doświadczać niepokojących, niewyjaśnialnych zdarzeń. Wkrótce zostaje uwikłany w serię nierozwiązanych spraw morderstw, próbując jednocześnie rozwikłać tajemnicę śmierci ojca oraz morderstwa swojej siostry sprzed 25 lat.



„Cruel Summer”



W małym miasteczku w Teksasie, popularna nastolatka Kate zostaje uprowadzona. Natomiast Jeanette ze słodkiej, niezręcznej i odstającej od grupy staje się najpopularniejszą dziewczyną w mieście.



„Skok”



Dynamiczny thriller o napadzie stulecia. Zwyczajny dzień w Lochmill Capital wywraca się do góry nogami, kiedy pojawiają się uzbrojeni złodzieje i zmuszają Zarę (Sophie Turner) oraz jej przyjaciela Luke'a (Archie Madekwe) do spełnienia swoich żądań. W rezultacie targany konfliktami detektyw Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) ściga się z czasem, aby dowiedzieć się, kto i dlaczego ukradł 4 miliardy funtów.



„Zaginiony symbol”



Serial, oparty na bestsellerowym thrillerze Dana Browna "The Lost Symbol", opowiada o przygodach znawcy symboli, Roberta Langdona. Młody profesor Harvardu musi rozwiązać serię śmiertelnie niebezpiecznych zagadek, żeby uratować swojego porwanego mentora i udaremnić globalny spisek.



„Patriota”



John Tavner, oficer wywiadu, ma za zadanie nie dopuścić aby Iran pozyskał broń jądrową.



„Nierozłączne”



Thriller Davida Cronenberga z 1988 roku w nowej wersji. W "Nierozłącznych" oglądamy Rachel Weisz w podwójnej roli Elliot i Beverly Mantle, bliźniaczek, które łączy wszystko: narkotyki, kochankowie, a także nieustępliwość – z łamaniem zasad etyki lekarskiej włącznie – w dążeniu do zmiany przestarzałych praktyk i w zadbaniu o kobiece zdrowie.



„Konsultant”



Po straszliwej tragedii w CompWare, studiu gamingowym w centrum Los Angeles, w mieście pojawia się tajemniczy konsultant, Regus Patoff, i przejmuje stery.



„Scarpetta”



Thriller, oparty na popularnej serii książek, śledzi losy Kay Scarpetty, głównej lekarki sądowej, która powraca do Wirginii i obejmuje swoje dawne stanowisko. Musi zmierzyć się ze skomplikowanymi relacjami, zarówno osobistymi, jak i zawodowymi – w tym z siostrą Dorothy, z którą łączą ją liczne urazy i tajemnice do odkrycia.



„Lepsza siostra”



Chloe żyje wśród nowojorskiej elity u boku męża-adwokata Adama i nastoletniego syna Ethana, podczas gdy jej siostra Nicky ledwo wiąże koniec z końcem, walcząc z nałogami. Gdy Adam zostaje brutalnie zamordowany, śledztwo wstrząsa rodziną i wydobywa na światło dzienne mroczne sekrety z przeszłości.



„Diabelska godzina”



W tym trzymającym w napięciu sześcioodcinkowym thrillerze psychologicznym występują Peter Capaldi i Jessica Raine. Lucy budzi się każdej nocy dokładnie o 3.33. Od dłuższego czasu nic w jej życiu nie ma sensu. Ale odpowiedzi znajdują się na końcu pewnego śladu prowadzącego do brutalnych morderstw.



„Ta dziewczyna”



Laura (Robin Wright) ma wszystko: karierę, kochającego męża i wspaniałego syna, Daniela. Jej idealne życie zaczyna się komplikować, kiedy Daniel przyprowadza do domu Cherry (Olivia Cooke), dziewczynę, która zmienia wszystko. Po niezręcznym przywitaniu Laura jest przekonana, że Cherry coś ukrywa. To faktycznie manipulantka dążąca do sukcesu? A może to Laura popada w paranoję? Kwestia perspektywy.



„Byliśmy łgarzami”



Serial śledzi losy Cadence Sinclair Eastman i paczki jej najbliższych przyjaciół, zwanych Łgarzami, podczas letnich wypadów na prywatną wyspę w Nowej Anglii należącą do dziadka głównej bohaterki. Sinclairowie są amerykańską arystokracją słynącą z dobrego stylu, bogactwa i godnych podziwu więzi rodzinnych. Jednak po tajemniczym wypadku, który na zawsze zmienia życie Cadence, wszyscy, w tym jej ukochani Łgarze, wydają się mieć coś do ukrycia.



„Continental: W świecie Johna Wicka”



Continental to sieć hoteli położonych w różnych miejscach na całym świecie, które są neutralnym terytorium dla członków przestępczego podziemia.



„Lista śmierci”



James, komandos Navy SEALS, jako jedyny uchodzi żywy z zasadzki. Po powrocie do kraju na jaw wychodzą nowe fakty a życie Jamesa ponownie znajduje się w niebezpieczeństwie.



„Peryferal”



Dla tkwiącej w małym miasteczku w Appalachach młodej kobiety jedyną ucieczką od codziennego znoju jest granie w nowoczesne gry wideo. Idzie jej tak dobrze, że firma przesyła jej do przetestowania nowoczesny sprzęt… kryjący niespodziankę. Umożliwia jej spełnienie marzeń, znalezienie w życiu celu, miłości i luksusu w świecie wyglądającym jak gra… ale poważnie naraża też ją i jej krewnych.



„24 godziny”



Akcja pierwszego sezonu rozgrywa się w czasie prawyborów prezydenckich w Kalifornii. Właśnie tego CIA dnia otrzymuje informacje, że w ciągu 24 godzin ma mieć miejsce zamach na życie senatora Davida Palmera, pierwszego czarnoskórego kandydata na prezydenta USA z realnymi szansami na zwycięstwo. Za ochronę senatora oraz odnalezienie osób które zleciły zamach odpowiedzialny jest agent CIA Jack Bauer, dowódca CTU (Counter Terrorist Unit) w Los Angeles. Jednak okazuje się że w przygotowywany zamach zamieszany jest jeden z współpracowników Jack'a. Sprawy komplikuje ucieczka z domu córki Jack'a Kimberly, która wymknęła się z domu na spotkanie z przyjaciółką. Teraz wszystko zaczyna się komplikować a zegar nieubłaganie odmierza czas.



„Homecoming”



Serial opowiada historię Heidi Bergman (Julia Roberts) - byłej pracownicy ośrodka Homecoming, pomagającego byłym żołnierzom powrócić do normalnego życia. Cztery lata po opuszczeniu placówki, Bergman zostaje przesłuchiwana przez agenta Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (Shea Whigham) co do powodów jej odejścia z pracy. Wtedy orientuje się, że przez cały ten czas, prawdziwy cel prowadzenia terapii w Homecoming był przed nią skrzętnie ukrywany.



„Fringe: Na granicy światów”



Teleportacja. Kontrola umysłu. Niewidzialność. Plan astralny. Mutacja. Reanimacja. Zjawiska, które istnieją na granicach nauki, uwalniają swoją niezbadaną siłę w tym ekscytującym serialu stworzonym przez J.J. Abramsa („Star Trek”, „Zagubieni”, „Agentka o stu twarzach”), Roberto Orciego i Alexa Kurtzmana („Star Trek”, „Transformers”), w którym skomplikowane policyjne procedury połączone zostały z pełnym tajemnic Nieznanym. Historia obraca się wokół trzech osób: młodej, pięknej i zdeterminowanej agentki FBI, genialnego naukowca, który spędził ostatnie 17 lat w zakładzie dla umysłowo chorych oraz jego cynicznego i niepokornego syna; którzy prowadzą śledztwo dotyczące serii zagadkowych zgonów i wypadków nazywanych „Wzorem”. Podejrzewają, że ktoś używa świata jako wielkiego laboratorium. Wszystkie ślady prowadzą ich do Massive Dynamic, tajemniczej światowej organizacji, która może okazać się bardziej potężna niż niejeden naród.



„Szklana kopuła”



Miasteczko Chester's Mill zostaje niespodziewanie odcięte od reszty świata przez niezwykle potężne pole siłowe. Zdając sobie sprawę ze zbliżającego się niebezpieczeństwa, mieszkańcy starają się utrzymać kontrolę i ostatecznie dowiedzieć się prawdy o tajemniczej Kopule.



„Człowiek z Wysokiego Zamku”



Alternatywne spojrzenie na historię Ameryki Północnej: jakie mogłoby być życie po II wojnie światowej, gdyby III Rzesza i Cesarstwo Japonii wygrały wojnę.



„Gotham”



Dobro. Zło. Początek. Młody detektyw James Gordon, oddelegowany do zwalczania przestępczości i przywrócenia Gotham City dawnej świetności, zostaje przydzielony do sprawy morderstwa pewnej znanej pary. Obiecuje wówczas zdruzgotanemu po stracie rodziców nastoletniemu synowi, Bruce'owi Wayne'owi, że odnajdzie mordercę. To nie tylko obowiązek, ale i obsesja, która będzie go drogo kosztować, i wciągnie do mrocznego, ekscytującego świata Gotham.



„Słodkie kłamstewka”



Akcja serialu toczy się w miasteczku, Rosewood w Pensylwanii. Podczas spotkania piątki przyjaciółek bez śladu ginie Alison (Sasha Pieterse). Długie poszukiwania nie przynoszą efektu, dziewczyna nie odnajduje się. Paczka się rozpada. Mija rok. Do miasteczka wraca Aria (Lucy Hale), która wyjechała z rodziną do Alaski. W pierwszym dniu szkoły nastolatki otrzymują smsy od tajemniczego A, w który zawarte są ich sekrety, które tylko Alison znała. Kiedy dziewczyny decydują się odszukać zaginioną, jej ciało zostaję odnalezione. Jeśli Alison nie żyje, kto jest tajemniczym A?

