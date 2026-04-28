Serial szpiegowski powraca. TVP szykuje trzeci sezon i nowe twarze

„Zatoka szpiegów” wraca z trzecim sezonem, a zapowiedzi brzmią tak, jakby ktoś postanowił jeszcze mocniej podkręcić napięcie.

„Zatoka szpiegów 3”. Start zdjęć i powrót do wojennej rzeczywistości

Zdjęcia do nowej odsłony serialu Zatoka szpiegów ruszają 5 maja. Ekipa ponownie pojawi się na Pomorzu, pracując m.in. w Gdańsku, Gdyni i na Półwyspie Helskim.

Twórcy zapowiadają powrót do realiów II wojny światowej, tym razem skupiając się na lecie 1941 roku. W centrum fabuły znajdą się badania nad tajemniczą bronią o ogromnej sile rażenia, a także śmiertelnie niebezpieczne operacje i działalność nowych szpiegów. Czyli dokładnie to, co widzowie lubią najbardziej: napięcie, tajemnice i relacje, które raczej nie kończą się przy herbacie.

Za kamerą ponownie stanie Łukasz Ostalski, pracując na scenariuszu autorstwa Michał Godzic i Wojciech Lepianka.

W głównych rolach widzowie znów zobaczą dobrze znane nazwiska. Na ekranie pojawią się m.in. Bartosz Gelner, Sonia Mietielica, Cezary Łukaszewicz, Maria Świłpa, Karol Pocheć, Anna Radwan, Przemysław Kozłowski oraz Karol Biskup.

O czy, jest serial? Kiedy premiera?

Nadawca zapowiada jednocześnie pojawienie się nowych twarzy, choć na razie trzyma szczegóły w tajemnicy. Widocznie ktoś uznał, że odrobina niedopowiedzeń jeszcze nikomu nie zaszkodzi.

Akcja serialu zaczyna się latem 1940 roku w Gdyni i w Gdańsku. Głównym bohaterem jest porucznik Abwehry Franz Neumann, który wychowywał się w niemieckiej rodzinie. W tej roli ponownie zobaczymy Bartosza Gelnera. Pewnego dnia dowiaduje się jednak, że jego biologiczny ojciec był Polakiem, z tego powodu Neumann decyduje się rozpocząć prowadzenie działalności szpiegowskiej na rzecz aliantów.

Produkcja zadebiutowała na antenie TVP1 w styczniu 2023 roku i najwyraźniej wciąż ma wystarczająco dużo paliwa, by ciągnąć tę historię dalej. Premiera trzeciego sezonu planowana jest na przyszły rok.

