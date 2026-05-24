TOP seriali gangsterskich dla fanów mafijnych historii. 7 perełek sieci

Gangsterskie seriale od lat przyciągają widzów brutalnym światem przestępczości, charyzmatycznymi bohaterami i historiami, w których granica między lojalnością a zdradą jest wyjątkowo cienka. To produkcje pełne napięcia, nieoczywistych decyzji i walki o władzę — od ulicznych porachunków po wielomilionowe imperia mafijne. W internecie można dziś znaleźć dziesiątki świetnych tytułów, ale tylko nieliczne naprawdę wyróżniają się klimatem, scenariuszem i zapadającymi w pamięć postaciami.

Najlepsze seriale gangsterskie online – TOP 7 produkcji

„Mayans M.C.” (HBO Max, Disney+)



Ezekiel „EZ” Reyes po wyjściu z więzienia dołącza do gangu motocyklowego Majów, działającego na granicy kalifornijsko-meksykańskiej. Kiedyś uchodził za „cudownego chłopaka” mogącego spełnić swój amerykański sen. Teraz wspólnie ze swoim bratem planują zemstę na osobach, które odpowiadają za śmierć ich matki. Tym samym EZ postanawia stworzyć swoją nową tożsamość i wkroczyć na przestępczą ścieżkę, z której nie ma powrotu.



„Król” (Canal+, Player)



Akcja serialu dzieje się w Warszawie w 1937 roku. Nad Europą wisi widmo faszyzmu. Miastem trzęsie żydowski gang pod wodzą polskiego socjalisty, Kuma Kaplicy. Prym wiedzie w nim żydowski bokser, Jakub Szapiro – obiekt uwielbienia warszawskich kobiet oraz źródło zazdrości i lęku wielu mężczyzn. Jakub skrycie marzy o tym, żeby kiedyś zastąpić Kuma i zostać królem Warszawy. Pewnego dnia przejmuje opiekę nad młodym chłopakiem, Moszem Bernsztajnem, w którym widzi swojego następcę. Tymczasem spisek na szczytach władzy może zmienić oblicze Warszawy i całego kraju, wpływając na gangsterskie imperium Kuma, a także na przyszłość samego Szapiry. Uwikłany w skomplikowane relacje z trzema kobietami Jakub stanie wkrótce do decydującej walki o władzę na ulicach miasta.



„Odwróceni” (HBO Max, Player)



„Odwróceni” jest serialem sensacyjnym inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami. Dobro i zło, miłość i zdrada, życie oraz śmierć to główne tematy serialu. „Odwróceni” to 13 odcinkowa historia o losach bezwzględnego gangstera i policjanta. Osoby z pozoru tak różne łączy jedna rzecz. Miłość i przywiązanie do rodziny, a co za tym idzie związane z nią poświęcenia. Główny bohater, podinspektor Sikora (Artur Żmijewski), zajmuje się rozpracowywaniem mafii pruszkowskiej i wołomińskiej. Jego celem jest posadzenie bandytów na ławie oskarżonych. Jednak aby tego dokonać, potrzebuje pomocy. Jedynym sposobem na jej uzyskanie jest współpraca z „Blachą” (Robert Więckiewicz). Czy jednak policjantowi uda się „odwrócić” groźnego przestępcę? A może to on sam zostanie „odwrócony” na stronę mafii? Serial „Odwróceni” pokazuje drugie oblicze stróżów prawa jak również gangsterów. Zabójstwa, kradzieże, pościgi i aresztowania to ich życie zawodowe. W domu czekają na nich rozterki, problemy i kochająca rodzina. Co okaże się dla nich ważniejsze? Czy „odwrócą” swoje życie na dobrą stronę?



„Strefa Gangsterów” (SkyShowtime)



Kto przejmie władzę w Londynie? Harriganowie i Stevensonowie, dwie skłócone londyńskie rodziny przestępcze, stają do walki na śmierć i życie, która może zakończyć się upadkiem imperiów i zrujnować życie wielu ludziom. Harry Da Souza, zaprawiony w ulicznych bojach zbir, który jest równie niebezpieczny co przystojny, trafia w sam środek konfliktu. I dobrze wie, z kim najlepiej trzymać, gdy ścierają się dwie potężne rodziny. Gdy walczą ze sobą dwa imperia, zasady się nie liczą. Pewne jest tylko jedno: rodzina jest najważniejsza.



„Synowie anarchii” (Disney+)



Producent wykonawczy "Świata gliniarzy" przedstawia fascynujący serial, który zabiera widza do brutalnego, bezwzględnego świata wyjętych spod prawa motocyklistów. Synowie Anarchii żyją, jeżdżą i umierają dla swoich braci. Kiedy lider klubu (Ron Perlman) i jego żona (Katey Sagal) prowadzą resztę w stronę eskalującego bezprawia, jej syn Jax (Charlie Hunnam) musi wybierać pomiędzy lojalnością a dziedzictwem.



„Zakazane imperium” (HBO Max)



Akcja serialu rozpoczyna się w roku 1920. Po I wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych następuje wiele zmian. Kwitnie handel na Wall Street, kobiety uzyskują prawo głosu, powstają stacje radiowe. W życie wchodzi także 18. poprawka do Konstytucji, oznaczająca nastanie okresu prohibicji. Wszelki handel alkoholem zostaje zakazany. Tymczasem leżące w południowej części stanu New Jersey Atlantic City staje się centrum wszelkich nielegalnych rozrywek na wschodnim wybrzeżu kraju. Nieoficjalnym władcą miasta jest Nucky Thompson (Steve Buscemi), polityk oraz człowiek kontrolujący hotele, hazard i prostytucję. Wykorzystuje on strategiczne położenie miejskiej przystani i czerpie ogromne zyski z przemytu nielegalnego alkoholu. Wkrótce robi interesy z największymi gangsterami z Nowego Jorku, Chicago i Filadelfii, takimi jak Arnold Rothstein (Michael Stuhlbarg), Lucky Luciano (Vincent Piazza) i Al Capone (Stephen Graham). Musi jednak uważać na agentów federalnych, usiłujących rozbić jego imperium.



„Rodzina Soprano” (HBO Max)



Bijący rekordy oglądalności serial TV, który wyróżniono licznymi nagrodami. Tony Soprano mieszka w domku na przedmieściach w New Jersey, jest ojcem rodziny i... szefem miejscowej mafii. Kłopoty w "pracy" i w domu zdają się go przerastać, zwraca się więc o pomoc do lekarki-psychiatry, która nie do końca zdaje sobie sprawę, kim jest jej pacjent.

