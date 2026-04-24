Piątkowy seans? To polecamy teraz z HBO Max

Piątkowy wieczór to klasyczny moment na dylemat: co obejrzeć? Jeśli nie masz ochoty przekopywać się przez setki tytułów, warto zajrzeć tam, gdzie decyzję podjęli już inni widzowie. Mamy dla was rozpiskę seriali i filmów, które teraz przyciągają najwięcej uwagi – od świeżych premier filmowych po głośne debiuty hitowych seriali. Sprawdźcie listę!

Faworyci widzów na HBO Max – to teraz oglądają wszyscy

„Nope”



Hollywoodzki pogromca zwierząt OJ (Daniel Kaluuya) i jego siostra Emerald (Keke Palmer) mieszkają na rozległym ranczu w południowej Kalifornii. Po śmierci ojca stają się świadkami niewyjaśnionych zjawisk. Wraz z byłym dziecięcym gwiazdorem (Steven Yeun), który pracuje jako konferansjer w sąsiadującym z ranczem rodzinnym parku rozrywki, obsesyjnie próbują uchwycić ich źródło za pomocą kamer. Wkrótce ich działania przynoszą przerażające konsekwencje.



„Blue Moon”



Biograficzny dramat opowiadający o życiu Lorenz’a Harta, jednego z najbardziej wpływowych autorów tekstów w historii amerykańskiego teatru muzycznego. Akcja filmu rozgrywa się w latach 40., w okresie premiery musicalu "Oklahoma!", kiedy Hart zmaga się z uzależnieniem od alkoholu i pogarszającym się stanem psychicznym. Produkcja ukazuje jego relacje z najbliższymi, twórcze zmagania oraz cenę, jaką płaci za artystyczny geniusz.



„Focus”



Will Smith wciela się w postać Nicky'ego, doświadczonego mistrza podstępu, który wdaje się w romans z początkującą oszustką o imieniu Jess (Margot Robbie). Nicky przekazuje podopiecznej tajniki swojego fachu, ale gdy ta zbliża się do niego za bardzo, nagle postanawia zerwać znajomość. Trzy lata później, już jako zawodowa femme fatale, Jess pojawia się w Buenos Aires na wyścigach samochodowych, podczas których gra toczy się o wysoką stawkę. Właśnie tam Nicky stara się wykonać swój najnowszy i bardzo niebezpieczny numer, ale ona zupełnie zbija go z pantałyku i na drodze wytrawnego oszusta zaczynają pojawiać się problemy.



„Twórca”



Podczas wojny toczącej się pomiędzy ludźmi a siłami sztucznej inteligencji, Joshua, były agent służb specjalnych, którego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii.



„Półbrat”



Niall i Ruben są braćmi. Nie łączą ich jednak więzy krwi. Jeden zawzięty i lojalny. Drugi cichy i poukładany. W młodości nierozłączni. Są dla siebie tym co najlepsze i najgorsze jednocześnie. Kiedy trzy dekady później, Ruben pojawia się nieproszony na ślubie Nialla, wszystko wydaje się jakieś inne. Ruben zachowuje się jak nie on, podejrzanie, jakby znajdował się na krawędzi. Wkrótce przemoc eksploduje z niesamowitą siłą, a twórcy zabiorą widzów we wspólną, trwającą czterdzieści lat podróż obu braci, od lat 80 – tych aż do dnia dzisiejszego.



„Przywileje”



Licząc na ostatnią szansę odkupienia, młoda więźniarka podejmuje pracę w luksusowym paryskim hotelu.

