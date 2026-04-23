Widzowie wybrali: 100 najlepszych filmów z HBO Max. Nr 1 ma prawie 800 tys. ocen

Masz wrażenie, że na HBO Max jest wszystko — a jednocześnie nic konkretnego do obejrzenia? Ten ranking rozwiązuje ten problem w kilka minut. Zebraliśmy 100 najlepiej ocenianych przez widzów filmów dostępnych teraz w serwisie. To idealna ściąga na wieczór bez pomysłu: od głośnych hitów, przez współczesne klasyki, po mniej oczywiste perełki, które mogły ci umknąć. Każdy film przeszedł najważniejszy test — widzów. A numer 1? Tu robi się ciekawie: aż 8,1/10 przy blisko 800 tysiącach głosów.

Warto też pamiętać, że katalog platform streamingowych nie jest stały. Filmy pojawiają się i znikają, czasem bez większego ostrzeżenia. Jeśli więc któryś tytuł od dawna masz na liście „do obejrzenia”, lepiej nie odkładać tego w nieskończoność.

Przejrzyj ranking, zapisz kilka pozycji i wracaj do niego zawsze wtedy, gdy znowu pojawi się klasyczne pytanie: „co dziś obejrzeć?”.

Jaki film warto obejrzeć na HBO Max? Ranking 100 pewniaków według widzów

„Być jak John Malkovich”



Pracownik odnajduje w swoim biurze drzwi prowadzące do świadomości znanego aktora - Johna Malkovicha.



„Barry Seal: Król przemytu”



Historia Barry'ego Seala, człowieka, który jednocześnie pracował dla CIA oraz kartelu.



„Wstrząs”



Doktor Bennet Omalu znajduje dowody na powiązanie mikrowstrząsów i urazów głowy sportowców z ich późniejszymi samobójstwami.



„Strefa interesów”



Komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolf Höss i jego żona Hedwiga próbują ułożyć sobie rodzinne życie w domu z ogrodem, który znajduje się tuż obok obozu.



„Funny Games”



Małżeństwo z dzieckiem wybiera się do domku letniskowego nad jeziorem. Wkrótce spotykają dwóch młodzieńców, którzy okazują się sadystycznymi psychopatami.



„Jackie Brown”



Stewardessa przyłapana na nielegalnym przewożeniu pieniędzy z Meksyku do Los Angeles rozpoczyna grę między agentami FBI a handlarzem broni, dla którego pracowała.



„Księżna”



XVIII-wieczna Anglia. Księżna Georgiana Cavendish wiedzie ekstrawaganckie, pełne politycznych i miłosnych intryg życie. Małżeństwo z księciem Devonshire przynosi jej sławę i uznanie, ale okazuje się też piekłem.



„Małe kobietki”



Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr.



„Czas mroku”



Winston Churchill zostaje premierem Wielkiej Brytanii. Jego pierwszym zadaniem jest zjednoczenie narodu w obliczu groźby inwazji nazistowskich Niemiec.



„Dla niej wszystko”



Oddany mąż wkracza w niezwykle niebezpieczny świat i ryzykuje wszystko, by wyciągnąć z więzienia ukochaną żonę skazaną za morderstwo.



„Na rauszu”



Czwórka nauczycieli pracujących w gimnazjum testuje alkoholową metodę, która ma polepszyć jakość ich życia.



„Le Mans '66”



Na zlecenie Henry'ego Forda II amerykański projektant Carroll Shelby i brytyjski kierowca Ken Miles podejmują wyzwanie pokonania samochodów ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans.



„Pierwszy człowiek”



Fragment życia astronauty Neila Armstronga i jego legendarnej misji kosmicznej, dzięki której jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu.



„Motyl i skafander”



Prawdziwa historia sparaliżowanego redaktora francuskiego czasopisma "Elle", który leżąc w szpitalu, próbuje za pomocą mrugnięć oka opisać swoje wspomnienia.



„Chłopi”



Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny.



„E.T.”



Pozostawiony przypadkowo na Ziemi kosmita zaprzyjaźnia się z małym Elliottem. Niezwykły przybysz próbuje wrócić do domu.



„Obecność 2”



Lorraine i Ed Warren udają się do północnej części Londynu, aby pomóc samotnej matce wychowującej czwórkę dzieci, której dom jest nawiedzany przez złośliwe duchy.



„The Batman”



Batman i James Gordon stawiają czoła nieobliczalnemu Człowiekowi-Zagadce w skorumpowanym Gotham City.



„Diuna: Część druga”



Książę Paul Atryda przyjmuje przydomek Muad'Dib i rozpoczyna duchowo-fizyczną podróż, by stać się przepowiedzianym w proroctwie wyzwolicielem ludu Diuny.



„Bezsenność”



Podczas pościgu za podejrzanym o morderstwo nastolatki policjant chory na bezsenność popełnia niewybaczalny błąd.



„Dzień świstaka”



Phil, prezenter telewizyjnej prognozy pogody, przyjeżdża do małego miasteczka, by zrelacjonować Dzień Świstaka. Następnego ranka stwierdza, że wciąż jest ten sam dzień.



„Bad Boys”



Marcus i Mike, policjanci z wydziału antynarkotykowego, mają trzy dni na odzyskanie skradzionej z depozytu heroiny wartej 100 mln dolarów.



„Transformers: Zemsta upadłych”



Autoboty po raz kolejny muszą stanąć do walki z Decepticonami, które chcą przejąć władzę nad Ziemią.



„Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”



Michalina Wisłocka, najsłynniejsza seksuolog czasów PRL-u, walczy o wydanie książki, która na zawsze odmieni życie seksualne Polaków.



„Bliżej”



Dan, będący w związku z Alice, poznaje Annę, dziewczynę Larry'ego. Relacje między parami komplikują się.



„Jojo Rabbit”



Młody Niemiec Jojo, członek nazistowskiej organizacji dla młodzieży Jungvolk, pomaga Żydówce. Jednocześnie próbuje pozostać nazistą.



„Blue Valentine”



Młode małżeństwo przeżywa kryzys. Dean i Cindy sięgają pamięcią do początku swojego związku, gdy byli zakochani w sobie bez pamięci oraz planowali wspólną przyszłość.



„Cienka czerwona linia”



Ekranizacja powieści Jamesa Jonesa. Rok 1942. Oddział amerykańskiej armii ląduje na okupowanej przez Japończyków wyspie Guadalcanal. Ich zadanie okazuje się misją samobójczą.



„Źródło”



Mężczyzna, pragnąc zatrzymać przy sobie ukochaną osobę, poszukuje Drzewa Życia.



„Spider-man: Homecoming”



Peter Parker pod okiem swojego mentora Tony'ego Starka stawia czoło niebezpiecznemu przestępcy Vulture'owi, który stanowi zagrożenie dla najbliższych Spider-Mana.



„Porachunki”



Czterech przyjaciół postanawia ograć w karty potężnego gangstera i zgarnąć jego pieniądze.



„Everest”



Rok 1996. Podczas wspinaczki na najwyższy szczyt świata członkowie ekspedycji stawiają czoło potężnej burzy śnieżnej.



„Cube”



Grupa osób budzi się w pełnym śmiertelnych pułapek sześcianie. Nieznajomi muszą zacząć współpracować ze sobą, by przeżyć.



„P.S. Kocham cię”



Po tragicznej śmierci męża Holly nie może dojść do siebie. Wszystko zmienia się, gdy kobieta znajduje zaadresowane do niej listy od ukochanego.



„Fargo”



Aby wydostać się z finansowych tarapatów, Jerry musi zdobyć sporą sumę pieniędzy. Postanawia porwać własną żonę i wyłudzić okup od teścia.



„Tamte dni, tamte noce”



Nastoletni chłopak zakochuje się w gościu, który przyjechał na wakacje do jego rodziców.



„Urodzeni mordercy”



Historia dwojga młodych kochanków-morderców. Uwielbiani przez media stają się legendarnymi bohaterami.



„Uciekaj!”



Czarnoskóry mężczyzna udaje się ze swoją białą partnerką do posiadłości jej rodziców. Panująca tam atmosfera wprawia go w niepokój.



„Duża ryba”



Schorowany Edward Bloom słynął z nieprawdopodobnych opowieści. Jego syn próbuje dociec, ile w nich było prawdy.



„Gangi Nowego Jorku”



XIX wiek. Po 16-letniej odsiadce Amsterdam Vallon wraca do rodzinnej dzielnicy, by zemścić się na przywódcy gangu odpowiedzialnego za śmierć jego ojca.



„Pan od muzyki”



Nauczyciel muzyki podejmuje pracę w poprawczaku. Przeciwny żelaznej dyscyplinie wprowadza chłopców w świat muzyki.



„Donnie Brasco”



Film oparty na faktach. Agent FBI pod pseudonimem Donnie Brasco wnika w środowisko mafijne, by rozpracować je od środka.



„Baby Driver”



Chcący zerwać z kryminalną przeszłością młody chłopak, zmuszany do pracy dla bossa mafii, zostaje wrobiony w napad skazany na niepowodzenie.



„Królestwo niebieskie”



Życie pogrążonego w rozpaczy po stracie żony i syna kowala Baliana odmienia wizyta jego ojca, słynnego rycerza Godfryda z Ibelinu.



„Kill Bill: Vol. 2”



Czarna Mamba kontynuuje swoją krwawą zemstę na byłym szefie Billu i jego współpracownikach, którzy zniszczyli jej życie.



„Wyścig z czasem”



W społeczeństwie przyszłości walutą jest czas. Najbogatsi, czyli młodzi, zdrowi i piękni mogą żyć tysiące lat, podczas gdy biedota budzi się co rano, mając do dyspozycji kilkanaście godzin.



„Diuna”



Szlachetny ród Atrydów przybywa na Diunę, będącą jedynym źródłem najcenniejszej substancji we wszechświecie.



„Grindhouse: Death Proof”



Trzy dziewczyny wyruszają na miasto, żeby się zabawić. Ich tropem podąża Kaskader Mike.



„Apollo 13”



Podczas rutynowego lotu w kosmos na pokładzie statku Apollo 13 następuje wybuch.



„Człowiek w ogniu”



Amerykanin po przejściach podejmuje się w Meksyku ochrony kilkuletniej córki bogatego biznesmena.



„Vinci”



Cuma, złodziej antyków, wychodzi z więzienia dzięki pomocy pasera, który zleca mu kradzież „Damy z łasiczką” Leonarda da Vinci. Teraz musi skompletować ekipę.



„Kingsman: Tajne służby”



Agent służb specjalnych bierze pod swoje skrzydła nowicjusza, aby przekazać mu wiedzę zdobytą przez lata pracy.



„Big Short”



W 2008 roku światowe rynki finansowe i bankowe dopadł kryzys gospodarczy, na którym wzbogaciła się jedynie garstka ludzi, przewidująca nadchodzącą katastrofę.



„Nowy początek”



Po serii lądowań obcych na Ziemi wojsko werbuje ekspertkę lingwistyki, której zadaniem jest odkrycie nastawienia przybyszy z kosmosu.



„Obecność”



Słynna para badaczy zjawisk paranormalnych zostaje poproszona o pomoc rodzinie, którą terroryzuje potężny demon.



„Ex Machina”



Po wygraniu konkursu programista jednej z największych firm internetowych zostaje zaproszony do posiadłości swojego szefa. Na miejscu dowiaduje się, że jest częścią eksperymentu.



„Kocha, lubi, szanuje”



Idealne życie Cala Weavera rozpada się, gdy dowiaduje się, że żona go zdradza. Po kilkudziesięciu latach znowu umawia się na randki. Pomaga mu w tym młody Jacob.



„Hobbit: Bitwa Pięciu Armii”



Podczas gdy Smok Smaug niszczy miasto Esgaroth, armie Śródziemia szykują się do wojny.



„Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”



Nowy Jork jest terroryzowany przez tajemnicze bestie, które chcą dopaść członków organizacji Powtórzmy Salem. Tymczasem do miasta przyjeżdża pisarz Newt Scamander.



„Manchester by the Sea”



Wujek zostaje zmuszony do opieki nad nastoletnim bratankiem po śmierci jego ojca.



„Harry Potter i Komnata Tajemnic”



Uczniom i nauczycielom słynnej szkoły magii grozi niebezpieczeństwo. Tylko młody czarodziej Harry może przywrócić dawny porządek.



„Ona”



Samotny pisarz zapoznaje się z nowo zakupionym systemem operacyjnym, który ma zaspokoić wszystkie jego potrzeby.



„Transformers”



Wojna pomiędzy dwoma rasami robotów – Autobotami i Decepticonami przenosi się na Ziemię. W samym środku walki znajdzie się nastolatek Sam Witwicky.



„Blade Runner 2049”



Trzy dekady temu zadaniem Ricka Deckarda (Harrison Ford) było tropienie i eliminowanie androidów w Los Angeles. Teraz sam musi się ukrywać, a nowy Blade Runner – oficer K (Ryan Gosling) – wkracza do gry. Niespodziewanie odkrywa on spisek, który może zniszczyć pozostałości starego porządku. Aby uchronić świat przed zagładą, mężczyzna musi prosić Deckarda o pomoc. Odnalezienie renegata nie jest jednak łatwym zadaniem.



„Między słowami”



Podstarzały aktor i młoda dziewczyna nawiązują nić porozumienia podczas pobytu w Tokio, gdzie oboje czują się osamotnieni.



„Pewnego razu... w Hollywood”



Aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.



„Harry Potter i Książę Półkrwi”



Harry, by ostatecznie pokonać Voldemorta, musi poznać jego przeszłość.



„Harry Potter i Zakon Feniksa”



Harry i jego przyjaciele zakładają tajne stowarzyszenie „Gwardię Dumbledore'a”, aby przygotować się do starcia z Voldemortem.



„Birdman”



Zapomniany aktor, który niegdyś grał postać kultowego superbohatera, walczy ze swoim ego, próbując odzyskać sławę i rodzinę.



„Jak wytresować smoka”



Chuderlawy Wiking przewróci porządek w wiosce, kiedy zamiast zabić w ramach inicjacji jakiegoś smoka, zaprzyjaźni się z najgroźniejszym z nich.



„American Psycho”



Adaptacja powieści Breta Eastona Ellisa. Patrick Bateman to typowy amerykański yuppie, który zaczyna mordować ludzi, chcąc oderwać się od rutyny.



„Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”



Samotna matka, która straciła córkę w wyniku morderstwa, wynajmuje trzy tablice reklamowe i umieszcza na nich prowokacyjny przekaz.



„Wściekłe psy”



Po nieudanym napadzie na sklep jubilerski kilku złodziei zdaje sobie sprawę, że jest wśród nich zdrajca, który powiedział policji o ich planie.



„Hobbit: Pustkowie Smauga”



Bilbo Baggins i kompania krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy kontynuują marsz w kierunku Samotnej Góry. Tymczasem Gandalf sprawdza pogłoski o siłach zła zamieszkujących twierdzę Dol Guldur.



„Teoria wszystkiego”



Film opowiada historię genialnego naukowca Stephena Hawkinga - rozwoju jego choroby, rodzącego się uczucia do Jane, a w końcu rozpadu ich małżeństwa.



„Green Book”



Drobny cwaniaczek z Bronksu zostaje szoferem ekstrawaganckiego muzyka z wyższych sfer i razem wyruszają na wielotygodniowe tournée.



„Mroczny Rycerz Powstaje”



Po ośmiu latach nieobecności Batman wraca, by uratować Gotham City przed zamaskowanym terrorystą Bane'em.



„Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II”



Młody czarodziej musi zniszczyć wszystkie horkruksy, aby ostatecznie pokonać Voldemorta.



„Marsjanin”



Po nieudanej ekspedycji Mark zostaje sam na Marsie. Mimo znikomych zapasów oraz zerwanej łączności z dowództwem mężczyzna stara się przetrwać w trudnych warunkach.



„Helikopter w ogniu”



Oparty na faktach film opowiada o nieudanej akcji amerykańskiego oddziału 120 Delta, który miał za zadanie porwać dwóch poruczników zbuntowanych wojsk Somalii.



„Harry Potter i Czara Ognia”



Harry Potter musi wziąć udział w Turnieju Trójmagicznym, kiedy jego nazwisko zostaje wybrane przez tajemniczą Czarę Ognia.



„Harry Potter i więzień Azkabanu”



Z więzienia ucieka Syriusz Black, Harry nie może już czuć się bezpiecznie w szkole.



„Joker”



Strudzony życiem komik popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą.



„Kill Bill”



Zawodowa morderczyni realizuje plan zemsty na dawnych kompanach, którzy chcieli ją zabić.



„Zjawa”



Ranny po ataku niedźwiedzia Hugh Glass jest świadkiem zabójstwa swojego syna. Pozostawiony przez mordercę na pewną śmierć, postanawia się zemścić za wszelką cenę.



„Harry Potter i Kamień Filozoficzny”



W dniu jedenastych urodzin Harry dowiaduje się, że jest czarodziejem. Czeka na niego szkoła magii pełna tajemnic.



„Taksówkarz”



Nowojorski taksówkarz Travis Bickle podczas nocnej zmiany poznaje młodocianą prostytutkę, której pragnie pomóc.



„Zaginiona dziewczyna”



W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza policji, że jego żona zaginęła. Wraz upływem czasu i postępami śledztwa coraz więcej poszlak zaczyna go obciążać.



„Whiplash”



Młody i ambitny perkusista za wszelką cenę pragnie dołączyć do czołówki najwybitniejszych artystów muzyki jazzowej.



„Batman – Początek”



Historia milionera Bruce'a Wayne'a, który przemienia się w Batmana – postrach przestępców Gotham City.



„Hobbit: Niezwykła podróż”



Hobbit Bilbo Baggins, przy udziale czarodzieja Gandalfa, dołącza do kompanii krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy. Celem ich wyprawy jest wydarcie Samotnej Góry i jej bogactw spod władzy smoka Smauga.



„Bogowie”



Profesor Zbigniew Religa, utalentowany kardiochirurg wierzy, że jest w stanie dokonać przeszczepu serca. Nie poddaje się mimo wielu nieudanych operacji.



„Władca Pierścienia: Powrót Króla”



Drużyna Pierścienia zostaje rozbita, lecz zdesperowany Frodo za wszelką cenę chce wypełnić powierzone mu zadanie. Aragorn z towarzyszami przygotowuje się, by odeprzeć atak hord Sarumana.



„Władca Pierścieni: Dwie wieże”



Drużyna Pierścienia zostaje rozbita, lecz zdesperowany Frodo za wszelką cenę chce wypełnić powierzone mu zadanie. Aragorn z towarzyszami przygotowuje się, by odeprzeć atak hord Sarumana.



„Mroczny rycerz”



Batman, z pomocą porucznika Gordona oraz prokuratora Harveya Denta, występuje przeciwko przerażającemu i nieobliczalnemu Jokerowi, który chce pogrążyć Gotham City w chaosie.



„Django”



Łowca nagród Schultz i czarnoskóry niewolnik Django wyruszają w podróż, aby odbić żonę tego drugiego z rąk bezlitosnego Calvina Candie'ego.



„Slumdog. Milioner z ulicy”



Opowieść o młodym chłopaku, który bierze udział w hinduskiej edycji „Milionerów”.



„Władca pierścieni: Drużyna pierścienia”



Podróż hobbita z Shire i jego ośmiu towarzyszy, której celem jest zniszczenie potężnego pierścienia pożądanego przez Czarnego Władcę - Saurona.



„Podziemny krąg”



Cierpiący na bezsenność mężczyzna poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Durdena, który jest jego zupełnym przeciwieństwem.



„Gladiator”



Generał Maximus - prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec - w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie.

