Rozśmiesza Polaków do łez od ponad 30 lat. Top filmów i seriali z Pazurą. Widziałeś je wszystkie

Pazura to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych aktorów komediowych w Polsce, którego kreacje w kinie i telewizji bawią widzów od ponad 30 lat.

Cezary Pazura kończy 64 lata i nic się nie zmienia

13 czerwca Cezary Pazura kończy 64 lata i choć latka nieubłaganie mu lecą, jego energia i poczucie humoru nie zmieniają się co najmniej od 30 lat. Wiecznie młody, pełen energii i gotowy do największych komicznych popisów,

Pazura przez wszystkie te lata nie tylko nie stracił na popularności, ale wręcz nadal jest jednym z pierwszych, gdy chodzi o polską komedię. Od debiutu przez kultowe role w takich produkcjach jak „Psy”, „Tato”, dwóch „Kilerach” i „Chłopaki nie płaczą” jego kariera to ciągła seria hitów, które widzowie pamiętają i dziś. Oto wybór 13 najlepszych filmów i seriali z Cezarym Pazurą, które każdy kinoman i teleman powinien mieć na swojej liście.

Cezary Pazura. Wybór najlepszych filmów i seriali

„Kroll” (1991), reż. Władysław Pasikowski



Żołnierz Marcin Kroll ucieka z wojska po zdradzie żony z najlepszym przyjacielem. Dowództwo wysyła porucznika Arka i sierżanta Wiadernego (Pazura) do odnalezienia dezertera przed manewrami.



„Psy” (1992), reż. Władysław Pasikowski



Dawni funkcjonariusze UB pracują w policji. Pazura w roli Waldka Morawca (Nowy) – służbisty świeżo po szkole w Szczytnie, uczestnika akcji w trójmiejskim hotelu.



„Psy 2. Ostatnia krew” (1994), reż. Władysław Pasikowski



Franz Maurer wychodzi z więzienia i współpracuje z handlarzem bronią. Pazura powraca do roli Waldka Morawca, pomagając w misji z rosyjskimi gangsterami.



„Tato” (1995), reż. Maciej Ślesicki



Operator filmowy Michał zaniedbuje rodzinę. Pazura gra Cezarego Kujawskiego – działacza Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, który radzi drastycznym rozwiązaniom.



„Nic śmiesznego” (1995), reż. Marek Koterski



Reżyser filmowy Adam Miauczyński (Pazura) na stole w prosektorium podsumowuje życie – od dzieciństwa bez opieki przez porażającą karierę do nieudanych relacji.



„Kiler” (1997), reż. Juliusz Machulski



Taksówkarz Jerzy Kiler (Pazura) zostaje uznany za płatnego mordercę. Klasyczna komedia omyłek, która osiągnęła sukces nawet w Hollywood.



„Kiler-ów 2-óch” (1998), reż. Juliusz Machulski



Kiler założył fundację charytatywną, ale jego przyjaciele z pierwszej części planują zemstę. Pazura występuje w dwóch rolach: Kilera i pułkownika Jose Arcadio Moralesa.



„Chłopaki nie płaczą” (2000), reż. Olaf Lubaszenko



Kuba i Oskar wplątują się w aferę z gangsterami. Pazura w roli Freda – eleganckiego i bezwzględnego gangstera z Wybrzeża, którego motto brzmi: „Chcieliście wydymać Freda, to teraz Fred wydyma was”.



„Kariera Nikosia Dyzmy” (2002), reż. Jacek Bromski



Nikodem Dyzma (Pazura) pracuje w zakładzie pogrzebowym, ale podkradzione zaproszenie na bankiet dyplomatyczny rozpoczyna jego polityczną karierę na wielką skalę.



„E=mc²” (2002), reż. Olaf Lubaszenko



Gangster Ramzes pragnie zostać doktorem filozofii i zleca pracę Maxowi. Wszystko komplikuje się, gdy Max zakochuje się w Stelli – dziewczynie Ramzesa.



„Ślepnąc od świateł” (serial, 2018)



Serial o świecie polskich gangsterów. Pazura w roli ważnego przestępcy – jedna z jego najbardziej rozpoznawalnych kreacji serialowych, uznawana za jedną z najlepszych w karierze aktora.



„13 posterunek” (serial, 1997–2000), reż. Maciej Ślesicki



Kultowy sitcom komediowy. Pazura w roli posterunkowego Cezarego Cezarego – zwariowanego, pełnego pomysłów niezdarnego policjanta, którego nowi koledzy z komisariatu omyłkowo biorą za komendanta. Serial miał 2 sezony i 83 odcinki, przyciągał miliony widzów absurdalnym humorem i barwnymi postaciami. Czytaj też:

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