Rozśmiesza Polaków do łez od ponad 30 lat. Top filmów i seriali z Pazurą. Widziałeś je wszystkie

Pazura to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych aktorów komediowych w Polsce, którego kreacje w kinie i telewizji bawią widzów od ponad 30 lat.
Cezary Pazura kończy 64 lata i nic się nie zmienia
13 czerwca Cezary Pazura kończy 64 lata i choć latka nieubłaganie mu lecą, jego energia i poczucie humoru nie zmieniają się co najmniej od 30 lat. Wiecznie młody, pełen energii i gotowy do największych komicznych popisów,
Pazura przez wszystkie te lata nie tylko nie stracił na popularności, ale wręcz nadal jest jednym z pierwszych, gdy chodzi o polską komedię. Od debiutu przez kultowe role w takich produkcjach jak „Psy”, „Tato”, dwóch „Kilerach” i „Chłopaki nie płaczą” jego kariera to ciągła seria hitów, które widzowie pamiętają i dziś. Oto wybór 13 najlepszych filmów i seriali z Cezarym Pazurą, które każdy kinoman i teleman powinien mieć na swojej liście.
Cezary Pazura. Wybór najlepszych filmów i seriali
„Kroll” (1991), reż. Władysław Pasikowski
Żołnierz Marcin Kroll ucieka z wojska po zdradzie żony z najlepszym przyjacielem. Dowództwo wysyła porucznika Arka i sierżanta Wiadernego (Pazura) do odnalezienia dezertera przed manewrami.
„Psy” (1992), reż. Władysław Pasikowski
Dawni funkcjonariusze UB pracują w policji. Pazura w roli Waldka Morawca (Nowy) – służbisty świeżo po szkole w Szczytnie, uczestnika akcji w trójmiejskim hotelu.
„Psy 2. Ostatnia krew” (1994), reż. Władysław Pasikowski
Franz Maurer wychodzi z więzienia i współpracuje z handlarzem bronią. Pazura powraca do roli Waldka Morawca, pomagając w misji z rosyjskimi gangsterami.
„Tato” (1995), reż. Maciej Ślesicki
Operator filmowy Michał zaniedbuje rodzinę. Pazura gra Cezarego Kujawskiego – działacza Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, który radzi drastycznym rozwiązaniom.
„Nic śmiesznego” (1995), reż. Marek Koterski
Reżyser filmowy Adam Miauczyński (Pazura) na stole w prosektorium podsumowuje życie – od dzieciństwa bez opieki przez porażającą karierę do nieudanych relacji.
„Kiler” (1997), reż. Juliusz Machulski
Taksówkarz Jerzy Kiler (Pazura) zostaje uznany za płatnego mordercę. Klasyczna komedia omyłek, która osiągnęła sukces nawet w Hollywood.
„Kiler-ów 2-óch” (1998), reż. Juliusz Machulski
Kiler założył fundację charytatywną, ale jego przyjaciele z pierwszej części planują zemstę. Pazura występuje w dwóch rolach: Kilera i pułkownika Jose Arcadio Moralesa.
„Chłopaki nie płaczą” (2000), reż. Olaf Lubaszenko
Kuba i Oskar wplątują się w aferę z gangsterami. Pazura w roli Freda – eleganckiego i bezwzględnego gangstera z Wybrzeża, którego motto brzmi: „Chcieliście wydymać Freda, to teraz Fred wydyma was”.
„Kariera Nikosia Dyzmy” (2002), reż. Jacek Bromski
Nikodem Dyzma (Pazura) pracuje w zakładzie pogrzebowym, ale podkradzione zaproszenie na bankiet dyplomatyczny rozpoczyna jego polityczną karierę na wielką skalę.
„E=mc²” (2002), reż. Olaf Lubaszenko
Gangster Ramzes pragnie zostać doktorem filozofii i zleca pracę Maxowi. Wszystko komplikuje się, gdy Max zakochuje się w Stelli – dziewczynie Ramzesa.
„Ślepnąc od świateł” (serial, 2018)
Serial o świecie polskich gangsterów. Pazura w roli ważnego przestępcy – jedna z jego najbardziej rozpoznawalnych kreacji serialowych, uznawana za jedną z najlepszych w karierze aktora.
„13 posterunek” (serial, 1997–2000), reż. Maciej Ślesicki
Kultowy sitcom komediowy. Pazura w roli posterunkowego Cezarego Cezarego – zwariowanego, pełnego pomysłów niezdarnego policjanta, którego nowi koledzy z komisariatu omyłkowo biorą za komendanta. Serial miał 2 sezony i 83 odcinki, przyciągał miliony widzów absurdalnym humorem i barwnymi postaciami. Czytaj też:
Przerażający upadek i tajemnica śmierci polskiej diwy. Las Vegas leżało u jej stópCzytaj też:
7 nowości na środę. Netflix, HBO Max i Disney+ mają dziś mocne premiery