Najlepsze serialowe horrory online. 22 perełki gatunku

Współczesne serialowe horrory potrafią nie tylko straszyć, ale też budować gęstą atmosferę, wciągać tajemnicą i opowiadać historie, które zostają w głowie na długo po zakończeniu seansu. Platformy streamingowe dostępne w Polsce oferują dziś prawdziwe bogactwo seriali dla fanów grozy, a my mamy dla was listę tych najlepszych.

Najstraszniejsze seriale w streamingu. 22 horrory, które warto obejrzeć

„Oni” (Prime Video)



Początek lat 50. XX wieku, Livia i Henry opuszczają z ogromną ulgą zapętlone w rasistowskich uprzedzeniach amerykańskie Południe i obierają kierunek na północny zachód, do zdecydowanie bardziej otwartej i postępowej Kalifornii. Kupili piękny dom na przedmieściach i zamierzają się tam osiedlić z dwiema córeczkami, które zasługują na lepszą przyszłość. Od pierwszych chwil czują się jednak na osiedlu niechciani, okazuje się bowiem, że nie tylko jest ono całe białe, ale też mieszkańcy zaznaczyli w umowie sprzedaży, że nie życzą sobie, by ich sąsiadami zostały „osoby pochodzenia czarnego”. Agentka nieruchomości twierdzi, że to tylko słowa, a te można bez problemu wymazać. I ma rację, znacznie jednak trudniej wykorzenić z ludzi myśli i nawyki, które od pokoleń żyją w ich umysłach. Już pierwszej nocy w „nowym świecie” Livia przezornie ładuje broń. Sęk w tym, że coś jest nie tak również z ich domem. Jakby coś w nim żyło i nie życzyło sobie żadnych lokatorów.



„Evil” (SkyShowtime)



Sceptyczna psycholożka Kristen Bouchard (Katja Herbers) we współpracy z klerykiem Davidem Acostą (Mike Colter) oraz budowlańcem Benem Shakirem (Aasif Mandvi) starają się badać przypadki opętań przez demony oraz inne niewyjaśnione zjawiska. Ich zadaniem jest ocenić, czy zachodzące sytuacje mają proste i racjonalne wytłumaczenie, czy jednak jest w nich coś nadprzyrodzonego.



„Anioł ciemności” (Disney+)



Przez ponad dwa stulecia wampir Angelus siał śmierć i spustoszenie na całym świecie. Wszystko zmieniło się, gdy rzucono na niego klątwę, przywracając mu duszę. Teraz jako Angel (David Boreanaz), wampir z sumieniem, za wszelką cenę stara się odkupić swoje winy. Opuszcza Sunnydale, małe kalifornijskie miasteczko, i swą jedyną miłość Buffy, by zamieszkać w Los Angeles. Tam zaprzyjaźnia się z Doylem, pół-demonem, który ma wizję, gdy ktoś znajduje się w niebezpieczeństwie. Wspólnie z piękną Cordelią Chase (w tej roli Charisma Carpenter) - jeszcze jednym "uciekinierem" z Sunnydale pomagają bezbronnym, chroniąc ich przed wampirami, demonami i wszelkimi innymi bestiami.



„Kingdom” (Netflix)



W trawionym zepsuciem i przymierającym głodem królestwie tajemnicza zaraza zmienia ludzi w potwory. Niesłusznie uznany za zdrajcę książę koronny postanawia uratować swoich poddanych i wyrusza w niebezpieczną podróż, aby stawić czoła siłom zła.



„Servant” (Apple TV+)



Serial opowiadający o losach pary z Filadelfii, pogrążonej w żalu po niewyobrażalnej tragedii, która powoduje rozłam w małżeństwie i pozwala tajemniczej sile wkraść się do ich domu.



„Wdowia zatoka” (Apple TV+)



Widow’s Bay to urokliwe miasteczko na wyspie położonej 40 mil od wybrzeża Nowej Anglii. Pod jego spokojną powierzchnią kryje się jednak coś niepokojącego. Burmistrz Tom Loftis (Matthew Rhys), desperacko próbuje ożywić podupadającą społeczność. Na wyspie nie ma Wi-Fi, zasięg jest słaby, a dodatkowo musi mierzyć się z przesądnymi mieszkańcami, którzy wierzą, że miejsce jest przeklęte. Tom chce zdobyć ich szacunek, ale ci widzą w nim człowieka zbyt łagodnego i tchórzliwego i w pewnym sensie mają rację. Mimo to Loftis jest zdeterminowany, by zapewnić lepszą przyszłość swojemu nastoletniemu synowi i zamienić wyspę w turystyczną atrakcję. Ku zaskoczeniu wszystkich odnosi sukces: turyści wreszcie zaczynają przyjeżdżać. Problem w tym, że mieszkańcy mieli rację. Po dekadach spokoju dawne historie, które wydawały się zbyt absurdalne, by mogły być prawdziwe, zaczynają znów się spełniać.



„Santa Clarita Diet” (Netflix)



Joel (Timothy Olyphant) i Sheila (Drew Barrymore) są małżeństwem agentów nieruchomości, którzy wiodą średnio szczęśliwe życie wraz ze swoją córką Abby w Santa Clarita na przedmieściach Los Angeles. Pewnego dnia dramatyczna zmiana w życiu Sheili sprowadza ich życie na drogę śmierci i zniszczenia... ale nie wszystko, co złe, źle się kończy.



„Zagłada domu Usherów” (Netflix)



Mroczny serial oparty na twórczości Edgara Allana Poego opowiadający historię bezwzględnego rodzeństwa - Rodericka i Madeline Usherów, którzy przekształcili firmę Fortunato Pharmaceuticals w prawdziwe imperium bogactwa i władzy. Z czasem wychodzą jednak na jaw dawne sekrety, gdy kolejni dziedzice dynastii Usherów zaczynają ginąć z rąk tajemniczej kobiety z ich przeszłości...



„Carnival Row” (Prime Video)



Fantastyczny, wiktoriański świat zamieszkują mityczne stworzenia. Ludzie się ich boją, nie wolno im żyć, kochać i latać na wolności. Pojawia się jednak nadzieja — detektyw i jedna z dusz zakochują się w sobie. Niestabilny pokój w mieście kończy się, kiedy seria morderstw ujawnia potwora, jakiego nikt sobie nie wyobrażał.



„Sandman” (Netflix)



Po latach Morfeusz, Król Snów, uwalnia się i wyrusza w podróż między światami, aby odnaleźć skradzione mu artefakty i odzyskać dawną moc.



„Chilling Adventures of Sabrina” (Prime Video, Netflix)



Serial „The Chilling Adventures of Sabrina” z Kiernan Shipką w roli tytułowej opowiada o dobrze nam znanych przygodach Sabriny nastoletniej czarownicy w nieco inny sposób - tym razem to mroczna historia o dojrzewaniu - pełna grozy, nadprzyrodzonych sił i czarów. W tej przywołującej na myśl „Dziecko Rosemary” i „Egzorcystę” adaptacji, Sabrina zmaga się ze swoją podwójną naturą — pół-czarownicy, pół-człowieka, próbując przeciwstawić się złym mocom zagrażającym jej, jej rodzinie i światu.



„Nawiedzony dom na wzgórzu” (Netflix)



„Nawiedzony dom na wzgórzu” to współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.



„The Originals” (Prime Video, HBO Max)



Opowieść o najstarszej rodzinie wampirów na świecie, która zobowiązała się przed wiekami pozostać na zawsze razem. Klaus (Joseph Morgan), pół wampir, pół wilkołak, powraca do Nowego Orleanu – miasta, które wraz z najbliższymi wybudował kilkaset lat temu. Spotyka się z Marcelem (Charles Michael Davis) posiadającym całkowitą kontrolę nad mieszkańcami. Dowiaduję się także, że Hayley (Phoebe Tonkin) przebywa we francuskiej dzielnicy, poszukując wskazówek dotyczących historii jej rodziny.



„Dom Grozy” (SkyShowtime)



Londyn, koniec XIX wieku. W mieście coraz częściej pojawiają się doniesienia o bestialskich zbrodniach. Sprawcy pozostają nieznani, a gorączkowo poszukująca ich policja jest bezradna. Jedynie znany i ceniony podróżnik sir Malcolm Murray (Timothy Dalton), którego córka zaginęła w niejasnych okolicznościach, oraz tajemnicza, obdarzona niezwykłym wdziękiem spirytystka Vanessa Ives (Eva Green) są przekonani, że za morderstwa odpowiedzialne są nadprzyrodzone moce. Rozpoczynają więc własne śledztwo, a do ich zespołu dołączają także pochodzący ze Stanów Zjednoczonych strzelec wyborowy Ethan Chandler (Josh Hartnett) oraz młody, zafascynowany granicą pomiędzy życiem a śmiercią doktor Victor Frankenstein (Harry Treadaway).



„Stamtąd” (HBO Max)



Jadąca na wakacje rodzina przypadkiem trafia do miasteczka, z którego nie ma wyjścia. Uwięzieni mieszkańcy niewielkiego miasteczka gorączkowo szukają sposobu na wydostanie się z niewytłumaczalnej pętli. Na domiar złego muszą poradzić sobie z zagrożeniami czyhającymi na nich w lesie - po zachodzie słońca wyłaniają się przerażające stworzenia.



„Z Archiwum X” (Disney+)



Młoda instruktorka z Akademii FBI w Quantico, agentka Dana Scully, zostaje przydzielona do Archiwum X, specjalnego wydziału FBI, zajmującego się dziwnymi i trudnymi do wyjaśnienia w racjonalny sposób zjawiskami. Jej partner, Fox Mulder, który do tej pory był jedynym pracującym tam agentem, głęboko wierzy w istnienie istot pozaziemskich. Jego głównym celem jest wyjaśnienie zaginięcia siostry, która - jak twierdzi - została uprowadzona przez kosmitów. Scully, początkowo sceptycznie nastawiona do wszelkich teorii Muldera, niebawem sama staje się świadkiem niewytłumaczalnych zjawisk...



„Czysta krew” (HBO Max)



Umiejąca czytać w myślach Sookie Stackhouse lubi przebywać wśród wampirów, jako że ich myśli są dla niej nieczytelne. Razem ze swoim bratem Jasonem była wychowana przez babcię, po śmierci rodziców w powodzi. Sookie stara się zachować swoje zdolności telepatyczne w tajemnicy. Własne sekrety ma także Sam Merlotte, właściciel baru, w którym Sookie pracuje jako barmanka.



„American Horror Story” (HBO Max)



Rodzina Harmonów przeprowadza się do Los Angeles, aby rozpocząć nowe życie i zapomnieć o problemach, przez jakie musieli razem przejść. Na swój nowy dom wybierają wiekową posiadłość. Nie mają pojęcia o wydarzeniach, które miały w niej miejsce. Wkrótce poznają tajemnicę skrywaną przez stare mury.



„The Last of Us” (HBO Max)



Historia przedstawiona w „The Last of Us” rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.



„Pamiętniki wampirów” (Prime Video, Netflix, HBO Max)



Dwóch braci wampirów wraca w rodzinne strony, gdzie poznają Elenę, nastolatkę uderzająco podobną do wampirzycy, która ich przemieniła.



„The Walking Dead” (Canal+, HBO Max, Disney+, Netflix)



„The Walking Dead” to serial Franka Darabonta, reżysera filmów „Skazani na Shawshank” i „Zielona mila”, oraz Gale Anne Hurd, producentki „Terminatora”, „Obcego”, „Armagedonu” i „Niesamowitego Hulka”, oparty na bestsellerowym komiksie Roberta Kirkmana. Serial opowiada o czasie następującym po pandemicznej apokalipsie, po której świat opanowały zombie. Szeryf Rick Grimes (Andrew Lincoln) podróżuje wraz z rodziną i z garstką ocalałych, w bezustannym poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Ciągła presja oraz codzienne zmagania się z zagrożeniem i śmiercią zbierają krwawe żniwo, popychając wielu ku otchłani najgłębszego ludzkiego okrucieństwa. W trakcie walki o przeżycie swojej rodziny, Rick odkrywa, że wszechogarniający strach ocalałych może być dużo bardziej niebezpieczny, niż przemierzające świat zombie.



„Stranger Things” (Netflix)



Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu „Stranger Things” rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.Czytaj też:

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