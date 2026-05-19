6 seriali z Prime Video idealne do binge-watchingu na ten tydzień

Szukasz serialu, który wciągnie cię od pierwszego odcinka i sprawi, że oglądanie zamieni się w nocny maraton? Na Prime Video nie brakuje produkcji, które idealnie nadają się do binge-watchingu — od mocnych thrillerów po uzależniające dramaty i świetne komedie. Wśród naszych propozycji znalazł się także głośny serial z Julią Roberts, który trzyma w napięciu do samego końca. Oto 6 tytułów idealnych na serialowy maraton w tym tygodniu.

Perełki Prime Video. 6 mocnych seriali, które warto obejrzeć na platformie

„Reacher”



Kiedy Jack Reacher, były oficer żandarmerii wojskowej zostaje aresztowany za morderstwo, którego nie popełnił, zostaje bohaterem spisku pełnego skorumpowanych policjantów, podejrzanych biznesmenów oraz wyrachowanych polityków. Poznając Margrave w stanie Georgia Jack musi polegać na sobie. Pierwszy sezon serialu Reacher oparty jest na bestsellerowej powieści Lee Childa pt. "Poziomy śmierci".



„Homecoming”



Historia kobiety, która pracuje w ośrodku społecznym pomagającym młodym żołnierzom, którzy dopiero wrócili z misji wojskowych. Zostali psychicznie okaleczeni i nie potrafią wrócić do normalnego funkcjonowania. Jednym z podopiecznych jest Walter Cruz, który skrywa pewną niemoralną tajemnicę.



„Opowieści z pętli”



Inspirowany cudownymi obrazami Simona Stålenhaga serial „Tales from the Loop” ukazuje niesamowite przygody ludzi żyjących nad Pętlą – maszyną zbudowaną w celu odblokowania i odkrywania tajemnic wszechświata. Dzięki tej maszynie zjawiska wcześniej zaliczane do science fiction stają się możliwe.



„Ta dziewczyna”



Laura (Robin Wright) ma wszystko: karierę, kochającego męża i wspaniałego syna, Daniela. Jej idealne życie zaczyna się komplikować, kiedy Daniel przyprowadza do domu Cherry (Olivia Cooke), dziewczynę, która zmienia wszystko. Po niezręcznym przywitaniu Laura jest przekonana, że Cherry coś ukrywa. To faktycznie manipulantka dążąca do sukcesu? A może to Laura popada w paranoję? Kwestia perspektywy.



„Daisy Jones and the Six”



W 1977 roku Daisy Jones & the Six mieli u stóp cały świat. Z temperamentnym Billim Dunnem i żywiołową Daisy Jones na czele zespół osiągnął wyżyny sławy. Jednak rozpadł się nagle po koncercie na pełnym stadionie Soldier Field w Chicago. Po wielu latach członkowie zespołu zgodzili się wyjawić prawdę na temat tamtych wydarzeń. Oto niepowtarzalna historia zespołu, który runął u szczytu sławy.



„Lista śmierci”



Komandor podporucznik James Reece ucieka się do zemsty, szukając tajemniczych spiskowców stojących za śmiercią jego całego plutonu. Reece znajduje się poza strukturami wojskowymi i wciela w życie lekcje niemal dwóch dekad służby, żeby wytropić winnych.

