Bryan Cranston w kolejnym hicie po „Breaking Bad”. Ależ to jest serialowy sztos!

Prawie każdy fan dobrych seriali wie, że w „Breaking Bad” Bryan Cranston wcielił się w Waltera White'a, łagodnego nauczyciela chemii, który zaczął handlować narkotykami, by utrzymać rodzinę, ale tak bardzo pochłonął go przestępczy tryb życia, że ostatecznie ich od siebie odsunął. Co ciekawe, serial „Wysoki Sądzie” kieruje go na podobną ścieżkę.

Jest tak dobry jak „Breaking Bad”? Obejrzyjcie ten znakomity serial z Bryanem Cranstonem

Cranston wciela się w Michaela Desiato, szanowanego sędziego z Nowego Orleanu. W premierowym odcinku serialu jego syn Adam (Hunter Doohan), przypadkowo potrąca samochodem innego nastolatka, a następnie ucieka z miejsca zbrodni w panice. Początkowo Michael radzi synowi, by oddał się w ręce policji, ale zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, że chłopak, którego zabił Adam, był synem znanego lokalnego gangstera Jimmy'ego Baxtera (Michael Stuhlbarg). Michael postanawia pomóc Adamowi zatuszować zbrodnię, naginając swoją moralność do granic możliwości. Podobnie jak Walter White, zaczyna z dobrymi intencjami, ale wraz z narastaniem kłamstw i cierpienia ludzi, granica między „dobrem” a „złem” zaczyna się zacierać.

Podobnie jak „Breaking Bad”, „Wysoki Sądzie” to serial, który wciąga widzów od pierwszego odcinka. Fabuła jest jedną z jego największych zalet. Michael i Adam mają mnóstwo pracy, ukrywając to, co zrobił ten młodszy, a im dłużej to robią, tym czekają ich gorsze konsekwencje, jeśli kiedykolwiek sprawa wyjdzie na jaw. Napięcie rośnie przez wszystkie odcinki serialu, który kończy się tragicznie i ironicznie.

Plusem serialu jest też to, że jego akcja rozgrywa się w Nowym Orleanie i faktycznie dzięki umiejętnie prowadzonej fabule, czujemy klimat tego miasta – jego kulturę i estetykę, co nadaje niepowtarzalny charakter seansowi.

Jeżeli macie ochotę seans serialu „Wysoki Sądzie”, znajdziecie go teraz na platformie SkyShowtime.

