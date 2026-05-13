Ważna wiadomość dla fanów polskiego kryminału. TVP podjęła decyzję

Nie, fani mogą spać spokojnie. „Ojciec Mateusz” nigdzie się nie wybiera. Telewizja Polska przygotowuje kolejne odcinki hitowego serialu o detektywie w sutannie, który od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów.

TVP szykuje nowe odcinki „Ojca Mateusza”

Z najnowszych informacji podanych przez portal Wirtualnemedia.pl wynika, że zdjęcia do nowych epizodów ruszą już latem, a emisję kolejnego sezonu zaplanowano na jesień. Sandomierz znów będzie więc miejscem zbrodni o zaskakująco wysokiej częstotliwości jak na tak spokojne miasto.

Informacje o kontynuacji serialu pojawiły się na stronie postępowań otwartych Telewizji Polskiej. Nadawca poszukuje wykonawcy „usługi sceno-technicznej” dla produkcji „Ojciec Mateusz”.

Z dokumentów wynika, że realizacja nowych odcinków została zaplanowana między 15 lipca a 31 października 2026 roku. Powstać ma 13 nowych epizodów oznaczonych numerami 460–472. To oznacza, że widzowie mogą spodziewać się kolejnej odsłony serialu już jesienią.

Polacy kochają „Ojca Mateusza”. Fenomen serialu trwa od ponad 18 lat

Obecnie TVP1 pokazuje 35. sezon produkcji. Premierowe odcinki emitowane są w czwartki o godz. 21:20. Serial oparty jest na włoskim formacie „Don Matteo” i gości na antenie Jedynki nieprzerwanie od 2008 roku. Od początku zdjęcia realizowane są w Sandomierzu, który dzięki popularności produkcji stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych serialowych miejscowości w Polsce.

W główną rolę księdza Mateusza Żmigrodzkiego od lat wciela się Artur Żmijewski. Na ekranie partnerują mu m.in. Piotr Polk, Kinga Preis, Edyta Olszówka oraz Artur Pontek. „Ojciec Mateusz” pozostaje jednym z najstabilniejszych hitów Telewizji Polskiej. Produkcja regularnie wraca z premierowymi sezonami jesienią i wiosną, a widzowie wciąż chętnie śledzą kryminalne zagadki rozwiązywane przez duchownego z Sandomierza.

Choć serial ma już ponad 18 lat, nadal utrzymuje wierną publiczność. Najwyraźniej połączenie kryminału, familijnego klimatu i spokojnego miasteczka działa lepiej niż większość telewizyjnych rewolucji programowych.

