Polski serial kryminalny i jeden z największych hitów Netfliksa wraca! Mamy pierwsze info!

Właśnie dobiegają końca zdjęcia do drugiego sezonu serialu Netfliksa "Idź przodem, bracie" z Piotrem Witkowskim i Konradem Elerykiem w rolach głównych. Kontynuacja zaskoczy fanów większą skalą, wyższą stawką i jeszcze bardziej angażującą historią za sprawą nowych postaci, w które wcielą się Agnieszka Grochowska, Michalina Łabacz, Łukasz Simlat, Mirosław Kropielnicki i Piotr Żurawski. Za reżyserię odpowiada Aleksandra Terpińska.

Powraca kryminalny hit Netflix. To polska perełka

Ponad rok po wydarzeniach pierwszego sezonu los ponownie splata drogi Oskara (Piotr Witkowski), byłego funkcjonariusza uwikłanego w świat przestępczy przez długi ojca, jego szwagra Sylwka (Konrad Eleryk) oraz bezwzględnego gangstera Damiana (Marcin Kowalczyk). Oskar zdecydował się zawrzeć z nim ryzykowną umowę, stawiając wszystko na jedną kartę. W drugim sezonie niespodziewane ultimatum sprowadzi na Oskara i jego rodzinę śmiertelne niebezpieczeństwo – jednocześnie stając się dla niego szansą na odkupienie.

Na ekranie ponownie zobaczymy ulubione postaci m.in.: Martę (Aleksandra Adamska) i Czornego (Cezary Żak), a do obsady dołączą nowe nazwiska, które znacząco wpłyną na rozwój historii: Agnieszka Grochowska (W głębi lasu, Zachowaj spokój, Dzień Matki), Michalina Łabacz (Rojst Millenium, Heweliusz), Łukasz Simlat (Rojst 97’, Rojst Millenium), Mirosław Kropielnicki (Wielka Woda, Rojst 97’, Tylko jedno spojrzenie, Heweliusz) oraz Piotr Żurawski (Święty, premiera wkrótce).

Za reżyserię drugiego sezonu odpowiada Aleksandra Terpińska, która wyreżyserowała m.in. doceniany na festiwalach film „Inni Ludzie” oraz świetnie przyjęty przez publiczność i krytyków serial „Porządny Człowiek”. – W drugim sezonie chcieliśmy zachować to, co widzowie pokochali w pierwszym – napięcie, intensywność i widowiskową akcję. Akcja jest w DNA tego serialu, dlatego podkręcamy ją jeszcze mocniej, dbając, by każda scena robiła wrażenie, ale nie ograniczamy się tylko do tego. Równocześnie wchodzimy głębiej w relacje bohaterów, odkrywając przed widzami ich nowe, zaskakujące oblicza – mówi Terpińska.

"Idź przodem, bracie" wraca z 2. sezonem. Kiedy? O czym opowie?

Ponad rok po wydarzeniach pierwszego sezonu, drogi Oskara, Sylwka i Damiana ponownie się przecinają. Niespodziewane ultimatum sprowadza na Oskara śmiertelne niebezpieczeństwo – jednocześnie stając się dla niego szansą na odkupienie.

Obsada: Piotr Witkowski, Konrad Eleryk, Aleksandra Adamska, Marcin Kowalczyk, Cezary Żak, Agnieszka Grochowska, Michalina Łabacz, Mirosław Kropielnicki, Łukasz Simlat, Piotr Żurawski, Jakub Wesołowski, Sebastian Dela.

Premiera serialu „Idź przodem, bracie” zaplanowana jest na 2027 rok.

