Polski serial „Morfeusz” ze zwiastunem! Grabowski w kolejnej mocnej roli gangstera

Serwis SkyShowtime zaprezentował dziś oficjalny zwiastun serialu „Morfeusz”. Serial liczy 7 odcinków. Jego reżyserem jest Maciej Migas („Miłość jak miód”, „Bracia”), a scenariusz napisał Michał Wawrzecki („LARP. Miłość, trolle i inne questy”). Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica („Akademia Pana Kleksa”, „Dziki”).

Nowy kryminał od polskich twórców. Serial przyciągnie tłumy

W „Morfeuszu” poznamy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne.

W głównych rolach występują m.in. Andrzej Grabowski („Pitbull”), Kamil Szeptycki („Chopin, Chopin!”), Mateusz Kmiecik („Śleboda”) i Sylwia Gola („Rojst”).

W pozostałych rolach, m.in. Ali Bahrudinov, Sonia Bohosiewicz, Andrzej Konopka, Mateusz Łasowski, Maciej Mikołajczyk, Józefina Siwko i Magdalena Wieczorek, a także Jan Błachowicz, Paweł Burczyk, Marcin Pempuś, Jędrzej Taranek, Przemysław Stippa i Michał Waleszczyński-Lis. Gościnnie w serialu pojawiają się Dagmara Bąk, Janusz Chabior, Michał Piróg i Vienio (Piotr Więcławski).

„Morfeusz” to już siódma produkcja oryginalna realizowana w Polsce na zamówienie SkyShowtime. W tym roku w serwisie swoją premierę miał już dwuczęściowy oryginalny film dokumentalny „Edyta Górniak”, przedstawiający historię tej niezwykłej artystki. SkyShowtime zapowiedziało także kontynuację historii bohaterów „Ślebody”, czyli serial „Pionek”.

Premiera pełnego akcji i trzymającego w napięciu serialu „Morfeusz” już 2 czerwca tylko w SkyShowtime. W tym dniu będzie można obejrzeć od razu dwa pierwsze odcinki, kolejne będą publikowane co tydzień.

