Mroczny kryminał trafił do Polski. Widzowie już rzucili się na ten serial

„London Kills” idealnie wpisuje się w ten klimat. Serial właśnie trafił za darmo na polską platformę i udowadnia, że do stworzenia dobrego kryminału nie potrzeba wybuchów, superszpiegów ani pościgów rodem z kina akcji. Wystarczy mroczny Londyn, grupa zmęczonych życiem śledczych i sprawy, które zostają w głowie na długo.

„London Kills” w TVP VOD. Brytyjski kryminał stawia na realizm

Serial „London Kills” skupia się na pracy zespołu śledczych dowodzonego przez inspektora Davida Bradforda. To policjant starej szkoły, który bardziej ufa własnemu doświadczeniu i intuicji niż nowoczesnym technologiom.

U jego boku pracuje sierżant Vivienne Cole. Ambitna, konkretna i przywiązana do zasad funkcjonariuszka regularnie ściera się ze swoim przełożonym. Ich relacja staje się jednym z najmocniejszych elementów serialu i skutecznie napędza akcję.

W skład zespołu wchodzą także młodsi śledczy Rob Brady i Billie Fitzgerald. Dzięki temu twórcy pokazują różne podejścia do policyjnej pracy, a każdy odcinek przypomina mozolne układanie skomplikowanej układanki.

Choć każdy epizod przedstawia osobną sprawę kryminalną, nad całym serialem unosi się jedna duża tajemnica. Chodzi o zaginięcie żony Davida Bradforda. Sarah zniknęła bez śladu, a inspektor, który zawodowo rozwiązuje najbardziej brutalne sprawy, prywatnie pozostaje bezradny. Ten wątek dodaje produkcji emocjonalnej głębi i sprawia, że bohaterowie nie są jedynie policyjnymi maszynami do przesłuchań i analizowania śladów.

„London Kills” pokazuje mroczne oblicze Londynu

Twórcy postawili na surowy, niemal paradokumentalny styl realizacji. Kamera często podąża tuż za bohaterami, przez co widz ma wrażenie uczestniczenia w prawdziwym dochodzeniu.

Serialowy Londyn nie przypomina pocztówki dla turystów. Zamiast najbardziej znanych atrakcji oglądamy dachy kamienic, zaplecza restauracji czy ciemne nabrzeża Tamizy. Miasto staje się pełnoprawnym bohaterem opowieści i niemym świadkiem kolejnych zbrodni.

Dwa sezony serialu „London Kills” są dostępne bezpłatnie w serwisie TVP VOD. Produkcja przypadnie do gustu szczególnie fanom brytyjskich kryminałów stawiających na realizm, atmosferę i psychologiczne napięcie zamiast widowiskowych efektów specjalnych.

