Te 25 seriali nie pozwoli ci zasnąć. Uwaga! Nordic noir uzależnia

Skandynawskie kryminały od lat wyznaczają standardy w świecie seriali. Nordic noir to coś więcej niż tylko zagadki i śledztwa: to opowieści o ludzkich słabościach, społecznych napięciach i cienkiej granicy między dobrem a złem. Platformy streamingowe pełne są dziś perełek z Danii, Szwecji, Norwegii czy Islandii — od kultowych klasyków po najnowsze, trzymające w napięciu produkcje. Wybraliśmy 25 najlepszych tytułów, które nie tylko elektryzują fabułą, ale też zachwycają klimatem — i podpowiadamy, gdzie możesz je obejrzeć.

25 skandynawskich kryminałów, które pochłaniają bez reszty. Uwaga! Uzależniają!

„All The Sins” (SkyShowtime)



Młody detektyw Lauri Räihä bada dwa morderstwa w swoim konserwatywnym fińskim miasteczku. Jednocześnie musi stawić czoła trudnej prawdzie o swojej przyszłości i teraźniejszości.



„Rząd: Królestwo, władza i chwała” (Netflix)



Kariera minister spraw zagranicznych Birgitte Nyborg jest zagrożona, gdy spór o ropę naftową na Grenlandii zaczyna przekształcać się w kryzys międzynarodowy.



„W cieniu śmierci” (Netflix)



Sofia Karppi próbuje otrząsnąć się po śmierci męża. Gdy na planie budowy zostają znalezione zwłoki kobiety, życie pani detektyw znów zostaje wywrócone do góry nogami.



„Gangi Oslo” (Netflix)



Młody policjant zostaje uwikłany we własną kryminalną przeszłość, gdy dochodzenie doprowadza go do przyjaciela z dzieciństwa - obecnie bezwzględnego przywódcy gangu.



„The Darkness” (SkyShowtime)



Detektyw Hulda Hermannsdóttir prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, walcząc z własnymi demonami. Zbliżając się do emerytury, musi współpracować z nowym partnerem. Zdeterminowana, ryzykuje wszystko, by odkryć prawdę.



„Katla” (Netflix)



Rok po wybuchu podlodowcowego wulkanu z topniejącego lodu wyłaniają się tajemnicze elementy z czasów prehistorii, co pociąga za sobą nieoczekiwane konsekwencje.



„Sanktuarium zła” (Canal+, Player)



Czy może być coś gorszego niż uwięzienie w szpitalu, w którym nic nie jest takie, jakie się na pozór wydaje, a wszyscy dokoła uważają cię za kogoś zupełnie innego? Może to, że sam zaczynasz im wierzyć?



„The Killing” (TVP VOD, Player)



Detektyw Sara Lund odbywa ostatnie dni służby. Zbrodnia na dziewiętnastoletniej dziewczynie sprawia, że kobieta rozpoczyna śledztwo.



„Morderstwa w Åre” (Netflix)



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.



„Szklana kopuła” (Netflix)



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



„Ruchome piaski” (Netflix)



W prywatnej szkole średniej dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu uczennicy Mai Norberg wychodzą na jaw sekrety dotyczące feralnego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.



„Kasztanowy ludzik” (Netflix)



Akcja serialu rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia - na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik. Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin oraz jej nowy partner Mark Hess. Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą - zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityk Rosy Hartung.



„Tlen” (Canal+)



Weteran sił specjalnych, Niels Oxen, szuka spokojnego życia w jutlandzkich lasach. Jednak gdy ginie właściciel pobliskiego zamku, Oxen staje się głównym podejrzanym.



„Wyspa” (HBO Max)



Śmiercionośny wirus atakuje małą społeczność zamieszkującą wyspę Sløborn, położoną między Danią i Niemcami, na Morzu Północnym.



„Inwigilacja” (Netflix)



Młoda policjantka pod przykrywką ma się zaprzyjaźnić z żoną przemytnika narkotyków, ale im bliżej celu, tym bardziej skomplikowane staje się jej zadanie.



„Rezerwat” (Netflix)



Kiedy opiekunka do dzieci jej sąsiadki znika z bogatego przedmieścia, Cecilie szuka odpowiedzi i odkrywa sekrety, które rujnują jej pozornie idealny świat.



„Rząd” (Netflix)



Premierem duńskiego rządu zostaje Brigitte Nyborg Christensen. Obowiązki polityczne wymuszają zmiany w jej życiu prywatnym, a także pewne kompromisy poglądowe.



„Łowca i ofiara” (TVP VOD)



W małym, sennym miasteczku dochodzi do brutalnego zabójstwa wędkarza. Śledztwem zajmuje się policjantka będąca u schyłku kariery zawodowej. Odkrywanie kolejnych śladów prowadzi do dramatycznych wydarzeń.



„Black sands” (Canal+)



Detektyw Aníta Elínardóttir wraca w rodzinne strony nad urwiste wybrzeże o czarnych plażach. Gdy u stóp klifu zostaje znalezione ciało turystki, policjantka angażuje się w śledztwo. Śmierć kobiety nie jest nieszczęśliwym wypadkiem. W cieniu skrywa się działający od lat seryjny morderca.



„The Valhalla Murders” (Netflix)



Poturbowany przez życie detektyw z Oslo powraca na rodzinną Islandię, aby pomóc ambitnej policjantce schwytać seryjnego mordercę powiązanego z tajemniczym zdjęciem.



„W pułapce” (Netflix)



Małe miasto rybackie w Islandii. Podczas gwałtownego sztormu policja usiłuje rozwiązać sprawę morderstwa.



„Mało prawdopodobny morderca” (Netflix)



Twórcy serialu podążają śladami mężczyzny, który prawdopodobnie uniknął sądu za zabójstwo, podając się za świadka zamachu na szwedzkiego premiera Olofa Palme.



„Most nad Sundem” (HBO Max, Prime Video, Player)



Na moście między Danią, a Szwecja znaleziono ciało. Ze względu na nietypową lokalizację sprawa zostaje przydzielona dwójce doświadczonych śledczych z graniczących ze sobą krajów. Duński inspektor Martin Rohde oraz szwedzka policjantka Saga Noren szybko odkrywają, że doszło do nie jednego, a dwóch zabójstw. Okazuje się, że górna część ciała należy do znanego polityka, natomiast dolna do prostytutki. Para detektywów zmuszona jest zagłębić się w najbardziej mroczne sekrety Kopenhagi i Malmö, aby odnaleźć mordercę.



„Lilyhammer” (Netflix)



Były gangster z Nowego Jorku, Frank Tagliano (Steven Van Zandt), po zeznawaniu przeciwko mafii, zostaje wysłany przez FBI do Lillehammer w Norwegii w ramach programu ochrony świadka.



„Witamy na odludziu” (HBO Max)



Utmark to ustronny zakątek na skandynawskiej Północy, w którym każdy zna każdego. Wiele rzeczy jest tutaj jednak dziwnych i nieprzewidywalnych, co sprawia, że ludzie z zewnątrz nie zawsze dobrze się tu czują. Pewnego dnia w Utmark pojawia się nowa nauczycielka o optymistycznym usposobieniu, mająca nadzieję na nowe rozdanie w swoim życiu. Szybko jednak orientuje się, że jedyną dojrzale zachowującą się osobą w miasteczku jest dwunastoletnia dziewczynka.

