Lawina nowości na Netflix: 18 premier, w tym jeden tytuł, który rozbije w Polsce bank!

Masz subskrypcję Netfliksa? W tym tygodniu będzie co oglądać! Wpadnie aż 18 nowych tytułów – seriali i filmów, zarówno kontynuacji znanych hitów (np. jednej z najchętniej oglądanych i najwyżej ocenianych produkcji serwisu ostatnich lat z Hollywoodzką obsadą), jak i totalnych świeżynek, ale też klasyków kina i innych platform. Znów mamy w tym tygodniu do czynienia z migracją świetnego serialu z HBO Max – a przypomnijmy – gdy ostatnio miało to miejsce w przypadku serialu „Miłość i śmierć” – rozbił on bank na Netflix. Ale bez spoilerów – sprawdźcie wszystkie nowości na poniższej liście i bądźcie na bieżąco z hitami.

Netflix dodaje 18 nowości w tym tygodniu. Lawina świetnych seriali i filmów

„Noah Kahan: Poza ciałem”



W momencie, gdy przełomowy rozdział w jego karierze wynosi go na szczyt światowej sławy, muzyk Noah Kahan staje na rozdrożu. Po ogromnym sukcesie „Stick Season” — albumu, który narodził się w spokojnej, wiejskiej scenerii Vermont i został entuzjastycznie przyjęty na całym świecie — Noah rozpoczyna pracę nad kolejną płytą, jednocześnie zmagając się z narastającą presją tego, co przyniesie przyszłość. Po roku pełnym wyprzedanych tras koncertowych i bezprecedensowego uznania powraca do swoich korzeni w Vermont oraz do rodziny. Optymistyczny — mimo wszystko — poszukuje domowego ciepła i twórczej inspiracji, mierząc się z osobistymi problemami, które wytrąciły go z równowagi.

Premiera: 13/4/2026



„Sportowe opowieści: Jail Blazers”



Na początku XXI w. Portland Trail Blazers byli drużyną jak żadna inna — z gwiazdorskim składem i niezaprzeczalnymi talentami gotowymi pokazać, na co je stać w lidze NBA. O ile jednak boiskowe występy zawodników zachwycały kibiców, o tyle ich pozasportowe życie było przedmiotem skandali, kontrowersji i ciągłej uwagi mediów. Twórcy tego filmu, który zawiera świadectwa m.in. Rasheeda Wallace’a, Damona Stoudamire’a i Bonziego Wellsa oraz relacje osób wtajemniczonych w życie klubu, a także archiwalne materiały, snują bezkompromisową i pełną niuansów opowieść o zespole uwięzionym między błyskotliwością a niesławą, pokazując przy tym, jak za sprawą uwarunkowań kulturowych, rasowych i medialnych pisał się jeden z najbardziej haniebnych rozdziałów w historii NBA.

Premiera: 14/4/2026



„Kanciarze”, 2. sezon



Charly wiedzie spokojne życie u boku rodziny w Berlinie… do czasu, gdy dopada go mroczna przeszłość. Starzy „znajomi” grożą, że zmącą jego sielankę, i zmuszają mężczyznę do kradzieży cennej monety. Joseph, gangsterski kierowca z Wiednia, ma wywieźć łup do Austrii. Misterny plan spala jednak na panewce, gdy wywiązuje się strzelanina i ktoś traci życie. Wówczas losy Charly’ego i Josepha w sposób nieunikniony splatają się ze sobą — mężczyźni są zmuszeni uciekać i zapewnić bezpieczeństwo najbliższym Charly’ego. Czy dwóch kanciarzy da radę ocalić to, co dla nich najważniejsze, i stawić czoła gangom z Berlina, Wiednia i Marsylii? Uda się im to jedynie wówczas, gdy zawierzą własnej przyjaźni. Tak właśnie rozpoczyna się kipiąca od akcji i brawurowa podróż przez trzy granice.

Premiera: 14/4/2026



„Zabić wspomnienia”



Charlie stracił rodzinę podczas zamachu na World Trade Centre. Spotkanie z przyjacielem ze studiów rozpoczyna proces przezwyciężenia żałoby.

Premiera: 14/04/2026



„Sekret za milion”, 2. sezon



To konkurs na inteligencję, spryt i przebiegłość. Czternaścioro nieznajomych wprowadza się do bajecznej posiadłości nad jeziorem. Każdy znajduje w swoim pokoju tajemnicze pudełko. Trzynaście z nich jest pustych, a jedno zawiera 1 000 000 dolarów. Gość może zatrzymać pieniądze — o ile utrzyma swoją wygraną w tajemnicy. W tym sezonie uczestnicy zmierzą się z jeszcze podchwytliwszymi grami, wyczerpującymi wyzwaniami i nieustannym mydleniem oczu. Czy tajemniczy milioner zdoła utrzymać swój majątek w sekrecie?

Premiera: 15/4/2026



„Fałszywy profil”



Camila poznaje swojego księcia z bajki w aplikacji randkowej. Po idyllicznym romansie chce zrobić mu niespodziankę, ale niespodziewanie zostaje uwięziona w pozornym raju.

Premiera: 15/4/2026



„Ze szczyptą miłości”



Zastępczyni szefa kuchni, Luka, pragnie zostać głównym szefem kuchni w restauracji swojej matki, ale najpierw musi zmierzyć się z innym kucharzem wybranym przez jej matkę: Dennisem. Jego obecność otwiera jej oczy na to, jak do tej pory postrzegała życie, jedzenie i miłość.

Premiera: 15/4/2026



„Prawo Lidii Poët”, 3. sezon



Kwiecień 1887 roku. Enrico został posłem, często podróżuje z Teresą między Rzymem a Turynem, udało mu się też poddać pod obrady propozycję prawa Lidii. Lidia niecierpliwi się, ale wie, że musi zaufać bratu. Cały czas też spotyka się z Fourneau, chociaż, rzecz jasna, nie ma zamiaru wiązać się, wychodzić za mąż czy ujawniać swojego związku. Fourneau dostał awans — teraz pracuje w sądzie przysięgłych, a sprawdzianem jego umiejętności będzie sprawa morderstwa, w której kobieta oskarżona jest o zabicie męża. Sęk w tym, że oskarżoną jest Grazia Fontana, najlepsza przyjaciółka Lidii, która utrzymuje, że działała w obronie własnej. Jej proces wstrząśnie opinią publiczną i relacjami osobistymi. Jacopo wraca do Turynu ze swoją nową partnerką i postanawia pozostać w mieście, aby relacjonować proces, który szybko zaczyna budzić sensację i kontrowersje, a Lidia i Fourneau stają w nim po przeciwnych stronach barykady. Udowodnienie, że maltretowana żona zabiła w obronie własnej, stanowi ogromne wyzwanie, idealne dla Lidii. Czy uda jej się przekonać składającą się wyłącznie z mężczyzn ławę przysięgłych do uniewinnienia Grazii Fontany, argumentując, że prawdziwą zbrodnią jest przemoc, której doświadczyła? Zaś w kwestii jej własnych uczuć — czy nadal będzie wierzyła, że Fourneau jest dla niej odpowiedni, czy też w końcu zdobędzie się na odwagę, aby zaakceptować związek z Jacopo, przed którym zawsze się wzbraniała? Czy możliwe jest przywrócenie równowagi w relacjach między płciami? A jeśli polityka nie pomaga, a społeczeństwo opiera się zmianom, czy można przynajmniej zmienić coś we własnym życiu? Ten serial ponownie przywraca na to nadzieję.

Premiera: 15/4/2026



„Uśmiechnij się 2”



Światowa gwiazda muzyki pop, Skye Riley (Naomi Scott), wyrusza w trasę koncertową i zaczyna doświadczać coraz bardziej przerażających i niewytłumaczalnych wydarzeń. Przytłoczona narastającymi okropnościami i presją sławy Skye jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, zanim wymknie się ono spod kontroli.

Premiera: 15/04/2026



„Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju”



Serial dokumentalny o jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Niepublikowane wcześniej archiwalne nagrania i niezwykły dostęp do prywatnego życia gwiazdora pozwalają nam poznać go wyjątkowo blisko. Wspólnie z nim na nowo przeżywamy jego zwycięstwa i porażki. Oto historia jednego z ostatnich ambasadorów „pięknej gry” w Brazylii i jednego z jej najmocniej ubóstwianych idoli. To także opowieść o chłopcu z Porto Alegre, który podbił świat i stał się niemal niezrównanym kolekcjonerem piłkarskich nagród.

Premiera: 16/4/2026



„Dandelion”



Akcja serialu „Dandelion” rozgrywa się w Wydziale Odpraw Japońskiej Federacji Aniołów i opowiada o „aniołach”: Tetsuo Tanbie i Misaki Kurogane, którzy z całych sił starają się odnaleźć dusze uwięzione na Ziemi — dusze niezdolne do przejścia na drugą stronę i odnalezienia spokoju — oraz delikatnie pomagają im odejść. Aniołom z trudem udaje się wywiązywać z codziennych obowiązków. Jednak Tetsuo Tanba i jego dowódczyni, Misaki Kurogane, tworzący Klan Mleczy z 21. Dywizji, postanowili działać we własnym tempie: zamiast spieszyć się z rozpatrywaniem spraw, poświęcają czas każdej duszy, wysłuchując ich żalu i pomagając im uporać się z tym, co je powstrzymuje. Pewnego dnia spotykają przykutą do Ziemi duszę starszego mężczyzny, który biegnie, ile sił w nogach, desperacko próbując uciec.

Premiera: 16/4/2026



„Awantura”, 2. sezon



Serial „Awantura” wraca na ekran z nową obsadą i nową historią. Młoda para z pokolenia Z jest świadkiem niepokojącej kłótni między swoim szefem, milenialsem, i jego żoną. Świeżo zaręczeni Ashley Miller (Cailee Spaeny) i Austin Davis (Charles Melton), pracujący na niskich stanowiskach w prestiżowym prywatnym klubie, wplątują się w trudne sprawy małżeńskie między ich szefem, Joshuą Martínem (Oscar Isaac), i jego żoną, Lindsay Crane-Martín (Carey Mulligan). Poprzez przysługi i przymusy obie pary usiłują przypodobać się zamożnej właścicielce elitarnego klubu, przewodniczącej Park (Youn Yuh-jung), która zaprzątnięta jest własnym skandalem z udziałem swojego drugiego męża, doktora Kima (Song Kang-ho).

Premiera: 16/4/2026



„David Attenborough: Opowieść o gorylach”



Ten kameralny dokument łączy niezwykłą historię pierwszego spotkania Davida Attenborougha z małym gorylem Pablo oraz analizę obecnego życia bezpośrednich potomków Pabla w górach Rwandy. Produkcja zawiera współczesne i archiwalne nagrania stada goryli pokazujące nigdy wcześniej nienagrane zachowania tych zwierząt. Narratorem całości jest sam Attenborough, który czyta też fragmenty swoich dzienników z roku 1978. Pełną nadziei i radości „Opowieść o gorylach” wyreżyserował nagrodzony Oscarem James Reed („Czego nauczyła mnie ośmiornica”). Produkcją zajęli się nagrodzony Emmy doświadczony specjalista od dokumentów przyrodniczych Alastair Fothergill („Życie na planecie Ziemia”) oraz wytwórnia Silverback Films.

Premiera: 17/4/2026



„Współlokatorki”



Rozpoczynająca studia, ufna i naiwna Devon prosi pewną siebie Celeste, aby została jej współlokatorką. Przyjaźń szybko jednak ustępuje miejsca konfliktowi pełnemu pasywnej agresji.

Premiera: 17/4/2026



„Samce alfa”, 5. sezon



Samce alfa próbowały przywrócić dawne standardy męskości i wspólnego życia, ale przyszło im zmierzyć się z rzeczywistością: rozwodami, walką o dzieci, kamperami i kredytami. Dobrze, że mają chociaż swój „Pakt szowinistów”, który zasadniczo obejmuje plan spędzania wesołego czasu z kumplami. Tymczasem Santi radykalizuje się w swoim życiu singla, Pedro angażuje się w nowy związek, Luis przechodzi trudny rozwód, a Raúl gubi się w dekonstrukcyjnej spirali. Po drugiej stronie katastrofy Luz, Daniela i Esther też dostają pełen zestaw wrażeń: koszmarne randki, OnlyFans dla wielbicieli stóp i wyjazd służący „odzyskaniu” kobiecości.

Premiera: 17/4/2026



„Strzelec”



Były snajper korpusu marines zostaje poproszony o ochronę prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Premiera: 17/04/2026



„Podziemny krąg”



Cierpiący na bezsenność mężczyzna poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Durdena, który jest jego zupełnym przeciwieństwem.

Premiera: 19/04/2026



„Schody”



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.

Premiera: 19/04/2026

