7 kryminałów, które wciągają bez reszty. Teraz na Netflix

Zbrodnia, tajemnica i to nieprzyjemne uczucie, że widz zaraz zostanie wyprowadzony w pole – dokładnie za to widzowie kochają kryminały.

Kryminały, od których trudno się uwolnić

Platformy streamingowe dorzucają do tego ekranowe adaptacje bestsellerów, w których trup ściele się gęsto, a prawda jest trudna do odkrycia. Na końcu zostaje widz, który i tak obejrzy „tylko jeszcze jeden odcinek”, a potem kolejny. Kryminały mają tę bezczelną właściwość, że trudno się od nich uwolnić.

Od klasyki królowej kryminału Agathy Christie po współczesne thrillery psychologiczne na czele z kultowymi seriami Jo Nesbø – te historie łączy jedno: wciągają bez reszty i nie pozwalają spokojnie zasnąć. Jeśli ktoś szuka morderstw z klimatem, zagadek sprzed lat albo intryg w luksusowej scenerii, tutaj znajdzie gotowy zestaw.

7 topowych kryminałów do obejrzenia teraz na Netflix

„Siedem Zegarów Agathy Christie”



Rankiem po przyjęciu w wystawnym wiejskim domu Lady Eileen „Bundle” Brent (Mia McKenna-Bruce) odkrywa coś, co nie daje się łatwo wytłumaczyć. Gerry Wade (Corey Mylchreest) leży w łóżku, a w jego pokoju rozbrzmiewa siedem budzików. Problem w tym, że mężczyzna nie śpi – jest martwy. Bundle postanawia za wszelką cenę ustalić, kto stoi za jego śmiercią. W trzyczęściowej adaptacji powieści z 1929 roku pojawiają się także Helena Bonham Carter i Martin Freeman.



„Harry Hole”



Tobias Santelmann wciela się w kultowego bohatera kryminałów Jo Nesbø – błyskotliwego, ale zniszczonego przez własne demony detektywa wydziału zabójstw. W dziewięcioodcinkowej produkcji Harry mierzy się nie tylko z seryjnym mordercą, lecz także ze swoim największym wrogiem, skorumpowanym policjantem Tomem Waalerem (Joel Kinnaman). Stawka jest prosta: złapać zabójcę i doprowadzić Waalera przed wymiar sprawiedliwości, zanim wszystko wymknie się spod kontroli.



Kadr z filmu „Kobieta w oknie”



Anna Fox (Amy Adams) żyje zamknięta w czterech ścianach z powodu agorafobii. Obserwowanie sąsiadów staje się jej codziennością, aż pewnego dnia widzi coś, co wygląda jak brutalne morderstwo Jane (Jennifer Jason Leigh). Problem polega na tym, że nikt inny tego nie potwierdza. Granica między rzeczywistością a urojeniem zaczyna się niebezpiecznie zacierać.



„Już mnie nie oszukasz”



Maya Stern (Michelle Keegan) próbuje poukładać życie po śmierci siostry i męża. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy na nagraniu z kamery niani widzi swojego zmarłego partnera, Joe (Richard Armitage), bawiącego się z ich dzieckiem. Kobieta zaczyna drążyć temat i szybko trafia na sieć sekretów, kłamstw i zdrad, które uderzają znacznie bliżej, niż mogła przypuszczać.



„Bielmo”



Zima 1830 roku i Akademia Wojskowa West Point, gdzie dochodzi do serii brutalnych morderstw. Doświadczony detektyw Augustus Landor, grany przez Christiana Bale’a, ma rozwikłać zagadkę, która przeraża całą społeczność szkoły. W śledztwie pomaga mu młody kadet Edgar Allan Poe (Harry Melling), jeszcze zanim zapisze się w historii jako mistrz literackiej grozy.



„Czwartkowy Klub Zbrodni”



Spokojna emerytura? Niekoniecznie. W domu spokojnej starości czwórka seniorów, Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie), dla rozrywki analizuje stare sprawy kryminalne. Zabawa kończy się w chwili, gdy tuż obok dochodzi do prawdziwego morderstwa. Nagle teoria zamienia się w praktykę, a oni muszą złapać zabójcę.



„Kobieta z kabiny 10”



Luksusowy rejs, piękne widoki i ekskluzywne towarzystwo – brzmi jak marzenie. Dla dziennikarki Lo Blacklock (Keira Knightley) szybko zamienia się w koszmar, gdy w nocy widzi kobietę wyrzuconą za burtę. Następnego dnia wszystko wygląda jednak normalnie – wszyscy pasażerowie są na pokładzie. Pojawia się pytanie, które nie daje spokoju: czy naprawdę doszło do zbrodni?

