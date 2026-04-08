„Peaky Blinders” wracają! Nowy boss i brutalna walka o władzę

Powrót na ulice Birmingham staje się faktem. Po filmowym rozdziale historia „Peaky Blinders” nie tylko się nie kończy, ale wchodzi w zupełnie nową erę. Tym razem stery przejmuje kolejne pokolenie Shelbych i wygląda na to, że niedaleko padło jabłko od jabłoni.

Nowa era „Peaky Blinders”. Akcja przenosi się do lat 50.

Twórca serialu, Steven Knight, oficjalnie zapowiada w serwisie Netfilix kontynuację kultowej produkcji. Fabuła przeniesie widzów do powojennego Birmingham na początku lat 50., już po wydarzeniach z filmu „Peaky Blinders: Nieśmiertelny człowiek”.

„Cieszę się, że ogłaszamy nową erę Peaky Blinders, przenosząc historię do powojennego Birmingham, na początku lat 50”. – zapowiedział Knight. Nowe odcinki mają pokazać miasto próbujące podnieść się po zniszczeniach II wojny światowej. Problem w tym, że odbudowa szybko zamienia się w brutalną walkę o wpływy.

Jamie Bell jako Duke Shelby. Nowy lider, nowe zasady

Na pierwszy plan wysuwa się Jamie Bell, który wcieli się w Duke’a Shelby’ego – najstarszego syna Tommy’ego. Postać ma być „starsza, mądrzejsza, ambitniejsza i z pewnością bardziej niebezpieczna”.

Aktor przejmuje rolę lidera nowego pokolenia, które ma poprowadzić rodzinę przez jeszcze bardziej bezwzględny świat. U jego boku pojawi się także Charlie Heaton, znany m.in. z „Stranger Things”. W kontynuacji pojawią się również Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch oraz debiutującą na małym ekranie Lucy Karczewski. Za produkcję odpowiadają studia Kudos i Garrison Drama, a projekt powstaje dla Netflix.

Co dalej z „Peaky Blinders”?

Kontynuacja „Peaky Blinders” nie skończy się na jednym sezonie. W planach są dwa nowe, sześcioodcinkowe rozdziały, które będą bezpośrednim rozwinięciem wydarzeń z oryginalnego serialu zakończonego w 2022 roku oraz filmu fabularnego. „Po raz kolejny film będzie osadzony w Birmingham i opowie historię miasta odradzającego się z popiołów po krwawym ataku. Nowe pokolenie Shelbych przejęło stery i zapowiada się niezła jazda” – podkreślił Knight.

Na premierę nowych odcinków trzeba jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne – świat Shelbych nie powiedział ostatniego słowa. Na razie widzowie mogą wrócić do wszystkich sześciu sezonów oryginalnej serii oraz filmu „Peaky Blinders: Nieśmiertelny człowiek”, które są dostępne na Netfliksie. Jeśli ktoś jeszcze nie nadrobił, to nie ma już żadnej wymówki.