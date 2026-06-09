Trzy nowe filmy hitami HBO Max. Oto, co oglądają masowo Polacy

Platforma HBO Max regularnie zaskakuje widzów nowymi premierami, ale tylko nielicznym tytułom udaje się błyskawicznie podbić listę najchętniej oglądanych produkcji. W ostatnich dniach szczególną popularnością cieszą się trzy bardzo różne filmy – nagradzany dramat, krwawy horror i poruszająca opowieść o rodzinnych relacjach.

Trzy nowe hity filmowe HBO Max. Co oglądamy?

„Nasienie świętej figi”

Iman to ambitny prawnik z klasy średniej, pracujący dla rządu Iranu, który niedawno awansował na stanowisko sędziego śledczego. Wraz ze wzrostem dochodów i prestiżu społecznego jego rodzina otrzymuje od władz jasne instrukcje, czego się od nich oczekuje. Tymczasem ulice płoną z powodu protestów, które wybuchają po śmierci 22-letniej Mahsy Amini. W 2022 roku dziewczyna została zatrzymana za rzekomo niewłaściwe noszenie hidżabu i wkrótce potem zmarła w areszcie policyjnym. Wkrótce Iman zaczyna rozumieć swoją nową rolę. Ma zatwierdzać wyroki skazujące aktywistów na karę śmierci bez należytych procesów.

„Abigail”

12-letnia baletnica, która jest córką wpływowej postaci ze świata przestępczego zostaje porwana. Aby otrzymać okup w wysokości 50 milionów dolarów grupa przestępców musi pilnować dziewczynkę w odizolowanej rezydencji przez jedną noc. Okazuje się jednak, że porywacze znikają jeden po drugim i ku swemu rosnącemu przerażeniu odkrywają, że są zamknięci z wyjątkową dziewczynką.

„Prawdziwy ból”

Historia kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benji'ego (Kieran Culkin), którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas tej podróży, odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.

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