QUIZ z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je!

Oto 10 kadrów, a twoim zadaniem jest rozpoznać, co to za wieczorynki. Ile z nich jesteś w stanie odgadnąć? Sprawdź się!
Dla wielu Polaków były obowiązkowym elementem każdego wieczoru. Kultowe dobranocki z czasów PRL-u bawiły, uczyły i na stałe zapisały się w pamięci kolejnych pokoleń. Pamiętasz ich bohaterów i charakterystyczne kadry? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się, czy bez problemu rozpoznasz najpopularniejsze wieczorynki sprzed lat.
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Miś Uszatek
- Przygody Misia Colargola
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Źródło: WPROST.pl