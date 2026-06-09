QUIZ z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je!

Dla wielu Polaków były obowiązkowym elementem każdego wieczoru. Kultowe dobranocki z czasów PRL-u bawiły, uczyły i na stałe zapisały się w pamięci kolejnych pokoleń. Pamiętasz ich bohaterów i charakterystyczne kadry? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się, czy bez problemu rozpoznasz najpopularniejsze wieczorynki sprzed lat.

Czytaj też:

Nowy-stary serial na Netflix robi szał. „Żałuję, że dopiero na niego trafiłem”Czytaj też:

Ranking ostateczny: 100+ najlepszych seriali-thrillerów na Netflix i HBO Max