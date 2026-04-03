10 nowości w piątek na Netflix! Ten kryminał pochłonie Polaków

Subskrybenci Netfliksa nie mogą dziś narzekać. Platforma ma dla nich aż 10 premier – od kontynuacji seriali, na które czekaliśmy kilka lat, po totalne świeżynki i klasyki kina, które do tej pory trudno było znaleźć na dostępnych w Polsce platformach streamingowych. Mamy dla was pełną rozpiskę premier.

10 nowości na Netflix: od kryminałów po hity kinowe. To dziś warto obejrzeć

„Wysokie fale”



Po kilku miesiącach spędzonych w szpitalu psychiatrycznym Louise (Pommelien Thijs) wraca do Knokke. Zdeterminowana, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, szybko przekonuje się, że nic nie jest już takie jak dawniej. Alex (Willem De Schryver) i Daan (Eliyha Altena) skrywają mroczne sekrety, a niegdyś potężne imperium nieruchomości rodziny Vandael chwieje się w posadach. Gdy napięcie sięga zenitu, na scenie pojawia się zaprzysiężony wróg — Anton Vermeer (Daan Schuurmans). Długi, tajemnice i kłamstwa narastają, a Louise, Daan i Alex stają przed trudnym wyborem: pozostać wiernymi sobie czy wpaść w sieć intryg.



„Bloodhounds”



Po rozbiciu okrutnej siatki lichwiarzy Gun-woo (Woo Do-hwan) i Woo-jin (Lee Sang-yi) zamierzają zadać kolejny potężny cios, tym razem globalnej podziemnej lidze bokserskiej, którą rządzą pieniądze i przemoc.



„Poczuj mój głos”



Nastolatka, jedyny słyszący członek rodziny osób niesłyszących, odnajduje swój głos i uczy się wierzyć w siebie dzięki pasji do śpiewania.



„Gangi Galicji”, 2. sezon



Minęły trzy lata i zmieniło się naprawdę wiele. Ana i Daniel poczynili spore wysiłki, aby zostawić za sobą przeszłość, ale mimo to znów zostają wciągnięci w wir świata przemytu narkotyków – tym razem po przeciwnych stronach barykady. Daniel zgadza się ostatni raz wyruszyć na morze, aby pomóc ojcu, natomiast Ana musi powrócić do Cambados i współpracować z wrogim Padínom klanem. Kobieta zgadza się na ten układ, mimo świadomości, że może to oznaczać koniec Padínów, a najprawdopodobniej także położyć kres jej związkowi z Danielem.



„Prawda o tragedii Moriah Wilson”



Intymny i wstrząsający portret kolarki Moriah Wilson wychowanej w rodzinie pełnej miłości i ambicji. Niezwykła determinacja dziewczyny stała się jej supermocą, która zaprowadziła ją na sportowe szczyty, a zarazem przyczyniła się do tego, że jej życie zostało tragicznie przerwane przez morderstwo. Poszukiwania jej zabójczyni w maju 2022 roku zdominowały nagłówki amerykańskiej prasy – podobnie jak późniejszy proces. Ten dokument wykracza jednak poza sensacyjne doniesienia, skupiając się na konsekwencjach tej tragedii dla tych, którzy znali i kochali Mo: jej rodziny, przyjaciół i znajomych. To przejmująca, głęboko ludzka opowieść o stracie i miłości, pokazująca, jak żałoba potrafi zmienić ludzkie życie, a także udowodniająca, że nawet najtrudniejsze chwile mogą nas wzmocnić.



„Lęk pierwotny”



Cyniczny i arogancki adwokat Martin Vail (Richard Gere) bardziej szuka rozgłosu niż sprawiedliwości. Kiedy więc policja, po brutalnym pościgu, aresztuje 19-letniego Aarona Stamplera (Edward Norton), podejrzanego o zamordowanie biskupa Chicago, Vail podejmuje się jego obrony bez honorarium.



„Lot”



William „Whip” Whitaker – kapitan linii lotniczych – zostaje okrzyknięty bohaterem, gdy szczęśliwie lądując uszkodzonym samolotem, ratuje życie dziewięćdziesięciu sześciu osobom spośród stu dwóch, jakie znajdowały się na pokładzie. Prowadzone po katastrofie śledztwo ujawnia jednak, że Whip siadł za stery maszyny będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mężczyzna zaczyna mieć poważne kłopoty.



„Tam, gdzie ty”



Romantyczna i komediowa opowieść o Alu (Freddie Prinze Jr.) i Imogen (Julia Stiles), młodej parze, której gorący romans przeradza się w pierwszą miłość. Ich historia, rozgrywająca się na tle chaotycznego i przezabawnego życia nowojorskiego college'u, porusza problem odwiecznego konfliktu pomiędzy prawdziwą miłością i pokusą uniknięcia pełnego zaangażowania. W życie pary wkraczają przyjaciele, którzy próbują im dowieść, że z uczuciem nie mają dokąd się spieszyć. Al daje się przekonać. Niestety po zerwaniu nie może dojść do siebie. Myśli tylko o jednym - jak odzyskać największą miłość swojego życia.



„Czterej bracia”



Czterej adopcyjni bracia (Mark Wahlberg, Tyrese Gibson, André Benjamin i Garrett Hedlund) powracają do rodzinnego domu, by pochować kobietę (Fionnula Flanagan), która ich wychowała i którą nazywają matką. Na miejscu dowiadują się, że Evelyn została zamordowana w czasie napadu na sklep. Mężczyźni postanawiają znaleźć i ukarać zabójcę. Im więcej szczegółów wychodzi na jaw, tym bardziej oczywiste staje się, że strzelanina, w której zginęła kobieta, nie była przypadkowa. Trzymająca w napięciu fabuła i świetne aktorstwo to najważniejsze zalety tego dynamicznego wielkomiejskiego thrillera, luźno inspirowanego westernem Synowie Katie Elder. W role czterech adopcyjnych braci, których łączy znacznie więcej niż więzy krwi, wcielili się: dwukrotnie nominowany do Oscara Mark Wahlberg (Infiltracja, Fighter), Tyrese Gibson (Za szybcy, za wściekli, Transformers),



„Mroźny wiatr”



Zdecydowana za wszelką cenę dotrzeć do Delaware na święta Bożego Narodzenia, studentka college'u (Emily Blunt, Diabeł ubiera się u Prady) zabiera się w podróż samochodem wspólnie z nieco ekscentrycznym kolegą z roku (Ashton Holmes, Historia przemocy). Chcąc jak najszybciej dotrzeć do celu decydują się pojechać skrótem opuszczoną wiejską szosą. Złapani w pułapkę, w samym środku śnieżycy, zostają nagle zepchnięci z drogi przez tajemniczy samochód. Osamotnieni, bez możliwości otrzymania pomocy oboje szybko przekonują się, że zimno jest ich najmniejszym problemem...

