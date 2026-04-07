30+ znakomitych a niedocenionych seriali na Prime Video

Jeżeli macie dość oklepanych propozycji serialowych, które serwują wam na swoich stronach głównych platformy streamingowe, sprawdźcie to zestawienie. Mamy dla was listę ponad 30 świetnych produkcji, które znajdziecie na Prime Video, a o których mogliście w ogóle nie słyszeć. I nie mówimy tu o marnych tytułach, to seriale, które mają wysokie oceny, jednak z jakiegoś powodu nie przebiły się do szerokiej świadomości wielu ludzi. A szkoda, bo są doskonałe. Każdy znajdzie na tej liście coś dla siebie – a już na pewno zadowoleni będą ci, którzy mają wrażenie, że widzieli już wszystko. Nasza lista udowadnia, że macie jeszcze dużo do odkrycia!

Zestawienie inne niż wszystkie: Najlepsze a niedocenione seriale na Prime Video

„Czerwona Królowa”



Adaptacja hiszpańskiego fenomenu literackiego autorstwa Juana Gómeza-Jurado. Antonia Scott to najmądrzejsza kobieta na świecie, jej inteligencja uczyniła ją Czerwoną Królową tajnego projektu. Po odejściu ze służby, po zwolnieniu dyscyplinarnym, policjant Jon Gutiérrez – rosły Bask i gej – przekształca swoje życie i metody, prowadząc ekscytującą sprawę porwania i morderstwa.



„Temple”



Lekarz po przejściach postanawia stworzyć w podziemiach Londynu niecodzienną klinikę, w której podejmuje się leczenia przestępców, nielegalnych imigrantów i rozmaitych dziwaków, którzy nie chcą korzystać z publicznej opieki medycznej.



„Panic”



W prowincjonalnym, małym mieście – w Carp w Teksasie – Panic to jedyna nadzieja na lepsze życie. Każdego lata absolwenci liceum ryzykują życie, próbując wykonać zadania, które każą im mierzyć się z najgłębiej skrywanymi lękami. Nagrodą jest suma, która może odmienić ich los. W tym roku w grze udział biorą dwadzieścia trzy osoby. Pod koniec turnieju każda z nich będzie innym człowiekiem.



„Odliczanie”



Po podejrzanym morderstwie w biały dzień, funkcjonariusz LAPD Mark Meachum (Jensen Ackles) zostaje zwerbowany do tajnej grupy agentów, z różnych służb mundurowych, działających pod przykrywką, aby prowadzić śledztwo. Jednakże, gdy na jaw wychodzi bardziej złowieszczy plan, zespół musi przezwyciężyć swoje sprzeczne osobiste cele, aby zjednoczyć się i ocalić miasto i życie milionów ludzi.



„Sebastian Fitzek: Terapia”



Frapujący thriller psychologiczny, adaptacja bestsellera Sebastiana Fitzka. Josy, 13-letnia córka znanego psychiatry, Viktora Larenza, znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie ma żadnych świadków, nie ma też ciała. Dwa lata później pojawia się tajemnicza kobieta, która zmusza Viktora, by ponownie stawił czoło zaginięciu córki, sięgając przy tym do granic swojej psychiki.



„The Lazarus Project”



„The Lazarus Project” to ściśle tajna organizacja zajmująca się zapobieganiem masowemu wymieraniu gatunków, która ma możliwością cofania czasu.



„Nierozłączne”



Thriller Davida Cronenberga z 1988 roku w nowej wersji. W „Nierozłącznych” oglądamy Rachel Weisz w podwójnej roli Elliot i Beverly Mantle, bliźniaczek, które łączy wszystko: narkotyki, kochankowie, a także nieustępliwość – z łamaniem zasad etyki lekarskiej włącznie – w dążeniu do zmiany przestarzałych praktyk i w zadbaniu o kobiece zdrowie.



„Deadloch”



Tasmańskie miasteczko Deadloch jest w szoku, kiedy znaleziono ciało jednego z mieszkańców w przeddzień lokalnej atrakcji, jaką jest Festiwal Zimy. Dwie śledcze o zupełnie innym podejściu oraz ambitna posterunkowa muszą połączyć siły, aby znaleźć mordercę.



„Pokrewne dusze”



Badanie na pokrewieństwo dusz zmienia życie sześciu bohaterów. Nikki wątpi w swoja małżeństwo. Libby kocha zarówno męża, jak i bratnią duszę. Mateo przeżywa przygodę. Pokrewna dusza Kurta nie żyje. Caitlin zastanawia się, czy pisana jej dusza jest dla niej odpowiednia.



„Duchy”



Sam i Jay, wbrew rozsądkowi i finansowym ograniczeniom, postanawiają przekształcić odziedziczoną posiadłość w pensjonat. Dom jest już jednak zamieszkany - przez duchy, które zmarły na jego terenie w różnych okresach.



„Wilderness”



Wydaje się, że Liv i Will mają wszystko. Solidne małżeństwo, szykowne nowe życie w Nowym Jorku. Jednak Liv dowiaduje się o romansie. Wyruszają w podróż po Ameryce, o której zawsze marzyła. Dla Willa to szansa na naprawienie związku, a dla Liv miejsce, w którym ciągle zdarzają się wypadki i doskonała okazja do zemsty.



„Chapelwaite”



Kapitan Charles Boone przyjeżdża do Maine, by z dziećmi osiąść w Chapelwaite, ponurej jak krypta rezydencji przodków. Ludzie patrzą spode łba na przybyszów. Atmosfera gęstnieje. U boku wdowca staje guwernantka, Emily Hampshire. Tajemnice Chapelwaite sprawiają, że życie Boone’a jest piekłem na ziemi. Serialowy horror wedle Stephena Kinga, z asocjacjami do klasyki XIX-wiecznej powieści grozy.



„Cruel Summer”



W małym miasteczku w Teksasie, popularna nastolatka Kate zostaje uprowadzona. Natomiast Jeanette ze słodkiej, niezręcznej i odstającej od grupy staje się najpopularniejszą dziewczyną w mieście.



„Za starzy na śmierć”



Jedna tragiczna noc powoduje, że życie zastępcy szeryfa hrabstwa Los Angeles Martina Jonesa lega w gruzach i zmusza go do wejścia w podziemny świat mafijnych żołnierzy, jakuzy i tajemniczych samozwańczych mścicieli. Doganiają go minione grzechy, przez co gubi się w surrealistycznej odysei zbrodni, mistycyzmu i zemsty.



„Nadrabiają miną”



Komediowy serial osadzony w realiach college’u, opowiadający o dzikiej, chaotycznej podróży Benny’ego — zamkniętego w sobie byłego futbolisty i króla balu — który szybko zaprzyjaźnia się z Carmen, licealną outsiderką, pragnącą za wszelką cenę się dopasować. Z pomocą starszej siostry Benny’ego i jej chłopaka — legendy kampusu — Benny i Carmen balansują między fatalnymi podbojami miłosnymi, smakową wódką a fałszywymi dowodami osobistymi.



„Na służbie”



Pełen adrenaliny serial, który pokazuje ulice z perspektywy policjantów patrolujących Long Beach. Losy oficer szkoleniowej Traci Harmon oraz rozpoczynającego służbę Alexa Diaza pokazują, jak ich praca wpływa na kondycję ludzką. Harmon zostanie oświecona przez dzieciaka z ulicy, a Diaz dowie się, że bycie policjantem nie jest czarno-białe, lecz składa się z odcieni szarości.



„Dzicz”



Po katastrofie samolotu grupa dziewcząt jest pozostawiona samym sobie na bezludnej wyspie. Dziewczyny nie przeczuwają jednak, że znalazły się tam nieprzypadkowo.



„Lazarus”



Serial opowiada historię mężczyzny (Sam Claflin), który wraca do domu po samobójstwie ojca (Bill Nighy) i zaczyna doświadczać niepokojących, niewyjaśnialnych zdarzeń. Wkrótce zostaje uwikłany w serię nierozwiązanych spraw morderstw, próbując jednocześnie rozwikłać tajemnicę śmierci ojca oraz morderstwa swojej siostry sprzed 25 lat.



„Ballard”



Detektyw Renée Ballard, która prowadzi niedofinansowany wydział spraw niewyjaśnionych LAPD. Z pomocą Harry’ego Boscha odkrywa mroczny spisek.



„Kolej podziemna”



Serial zdobywcy Oscara, Barry’ego Jenkinsa, oparty na motywach nagrodzonej Pulitzerem powieści Colsona Whiteheada opowiada o walce Cory Randall o wolność na amerykańskim Południu przed wojną secesyjną. Po uciecze z plantacji Cora odkrywa, że Kolej Podziemna to nie metafora, lecz prawdziwa kolej ukryta pod powierzchnią ziemi.



„Ekspatki”



Na tle różnorodnego krajobrazu społecznego Hongkongu, „Ekspatki” przedstawiają grupę kobiet, dla których pojedyncze, przypadkowe spotkanie skutkuje zdarzeniami mającymi zmienić życie każdej z nich. Od tego czasu każda będzie walczyć między poczuciem winy i odpowiedzialności.



„Stacja Berlin”



Oficer operacyjny Centralnej Agencji Wywiadowczej przyjeżdża do placówki w Berlinie, gdzie ma do wykonania tajną misję ujawnienia źródła przecieku. Bohater musi poradzić sobie z kłamstwami, niebezpieczeństwem i dylematami moralnymi.



„Bosch: Dziedzictwo”



Bosch pracuje jako prywatny detektyw, pomaga mu prawniczka Honey „Chandler”. W tym samym czasie jego córka Maddie rozpoczyna służbę w LAPD.



„Skok”



Dynamiczny thriller o napadzie stulecia. Zwyczajny dzień w Lochmill Capital wywraca się do góry nogami, kiedy pojawiają się uzbrojeni złodzieje i zmuszają Zarę (Sophie Turner) oraz jej przyjaciela Luke'a (Archie Madekwe) do spełnienia swoich żądań. W rezultacie targany konfliktami detektyw Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) ściga się z czasem, aby dowiedzieć się, kto i dlaczego ukradł 4 miliardy funtów.



„56 dni”



Po przypadkowym spotkaniu w supermarkecie Oliver i Ciara rozpoczynają intensywny związek. Gdy 56 dni później na jaw wychodzi brutalne morderstwo, śledztwo zagłębia się w burzliwą historię ich relacji, ujawniając mroczne tajemnice.



„Konsultant”



Po straszliwej tragedii w CompWare, studiu gamingowym w centrum Los Angeles, w mieście pojawia się tajemniczy konsultant, Regus Patoff, i przejmuje stery.



„Lista śmierci: Mroczny wilk”



Komandos Ben Edwards (Taylor Kitsch) zostaje uwikłany w działania szarej strefy CIA. Im bardziej się tam zagłębia, tym trudniej mu powstrzymać swoje mroczne impulsy. Każdy z nas ma w sobie dwa wilki, jasnego i mrocznego, które walczą o panowanie. Którego nakarmi Ben Edwards?



„Królestwo zwierząt”



Po śmierci matki Joshua „J” Cody wyjeżdża nad morze do niewidzianej od lat babci, gdzie zostaje wplątany w przestępstwa, które dla jego rodziny są sposobem na życie.



„Oni”



Początek lat 50. XX wieku, Livia i Henry opuszczają z ogromną ulgą zapętlone w rasistowskich uprzedzeniach amerykańskie Południe i obierają kierunek na północny zachód, do zdecydowanie bardziej otwartej i postępowej Kalifornii. Kupili piękny dom na przedmieściach i zamierzają się tam osiedlić z dwiema córeczkami, które zasługują na lepszą przyszłość. Od pierwszych chwil czują się jednak na osiedlu niechciani, okazuje się bowiem, że nie tylko jest ono całe białe, ale też mieszkańcy zaznaczyli w umowie sprzedaży, że nie życzą sobie, by ich sąsiadami zostały „osoby pochodzenia czarnego”. Agentka nieruchomości twierdzi, że to tylko słowa, a te można bez problemu wymazać. I ma rację, znacznie jednak trudniej wykorzenić z ludzi myśli i nawyki, które od pokoleń żyją w ich umysłach. Już pierwszej nocy w „nowym świecie” Livia przezornie ładuje broń. Sęk w tym, że coś jest nie tak również z ich domem. Jakby coś w nim żyło i nie życzyło sobie żadnych lokatorów.



„Peryferia”



Ranczer walczący o swoją ziemię i rodzinę odkrywa niezgłębioną tajemnicę na skraju pustkowia Wyoming.



„Łowcy”



Grupa łowców nazistów działających w Nowym Jorku w 1977 roku odkrywa, że setki wysokiej rangi hitlerowców planuje stworzenie IV Rzeszy w Stanach Zjednoczonych. Różnorodny zespół rozpoczyna krwawą misję, która ma na celu wymierzyć im sprawiedliwość.



„Lepsza siostra”



Chloe radzi sobie z życiem u boku męża Adama i syna Ethana, podczas gdy jej siostra Nicky zmaga się z uzależnieniem. Morderstwo męża ujawnia długo skrywane rodzinne sekrety, wstrząsając ich światem.

