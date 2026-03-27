W dobę ten serial stał się numerem jeden na Netflix! Mamy hit roku?

„Harry Hole” to serial o poszukiwaniu mordercy stworzony przez jednego ze współczesnych mistrzów kryminałów, Jo Nesbø.

Nowy serial w dobę nr 1. na Netflix. To piszą o nim Polacy

Głównym bohaterem jest kontrowersyjny detektyw, tytułowy Harry Hole, który wprawdzie na tropieniu zwyrodnialców zna się jak mało kto, ale poza tym życie mu się nie układa i wciąż nękają go demony przeszłości. Serial ukazuje też konflikt dwóch policjantów — i teoretycznie współpracowników — którzy tak naprawdę działają po dwóch stronach prawa. W pierwszym sezonie Harry ściera się ze swoim odwiecznym wrogiem, skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Balansując na cienkiej granicy między etyką a pragmatyzmem, musi rozwiązać sprawę seryjnego mordercy i doprowadzić Waalera przed oblicze sprawiedliwości, zanim będzie za późno.

„Świetny. Doskonale trzyma w napięciu”; „Uwielbiam cała serię o Harrym Høle. Serial świetnie odwzorowywuje postać detektywa”; „Tak sobie wyobrażałam klimat i bohaterów. Już po pierwszym odcinku jestem fanką Harrego”; „Klasyczne kino skandynawskie, rasowy kryminał”; „Nareszcie Harry Hole przekonująco, zmaterializował się w serialu, który w doskonały sposób oddaje klimat książek o nim” – brzmią pierwsze recenzje o serialu Netfliksa.

Nowe seriale w TOP 10 Netfliksa. Szybko stały się największymi hitami

„Harry Hole” to nie jedyna nowość, która aż tak spodobała się widzom. W ubiegły weekend na platformę wpadł serial „Miłość i śmierć”, który wcześniej robił furorę na HBO Max. Produkcja, choć ma już dwa lata, ta spodobała się widzom, że wciąż jest w TOP 10 serwisu. Polacy chętnie też oglądają nowe tytuły takie jak „Radioaktywny kryzys” (obecnie nr 2. na Netflix), „Tu zdarzy się coś strasznego”, nowy sezon „Wydział zabójstw: Nowy Jork”, „Królestwo zwierząt” czy polskie „Ołowiane dzieci”.

