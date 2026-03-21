„Najlepszy thriller jaki widziałam”. Na Netflix wpadł genialny film i musicie go obejrzeć!

Na Netflix wpadł właśnie film „Niewidzialny człowiek” z 2020 roku w reżyserii Leigha Whannella, w którym w główne role wcielili się Elizabeth Moss („Opowieść podręcznej”) oraz Oliver Jackson-Cohen („Nawiedzony dom na wzgórzu”). Film od lat jest uważany za jeden z najlepszych thrillerów/horrorów i uwielbiany przez publikę.

„Niesamowicie trzymał w napięciu i momentami przerażał. ciężko było wytrzymać z napięcia już około połowy. Psycho horror. Niesamowity”; „Najlepszy thriller jaki widziałam. Przez cały film trzyma w napięciu”; „Woah. Przekozacko przemyślany motyw”; „Mają 10 za zwrot akcji”; „Najlepszy horror ostatnich lat” – piszą o nim widzowie.

Netflix z nową perełką. To warto obejrzeć wieczorem

Uwikłana w toksyczną, pełną przemocy relację z bogatym i znakomitym naukowcem, Cecilia Kass (Elisabeth Moss) ucieka od swego męża nocą, by ukryć się w domu siostry (Harriet Dyer) oraz ich wspólnego przyjaciela z młodości (Aldis Hodge). Kiedy jej mąż (Oliver Jackson-Cohen) popełnia samobójstwo, zostawiając jej fortunę, Cecilia zaczyna się obawiać, że jego śmierć jest oszustwem. Tymczasem seria niewytłumaczalnych przypadków, które dzieją się wokół kobiety, zaczyna być śmiertelnie niebezpieczna, zagrażając życiu tych, których kocha. Ale jak udowodnić coś, czego udowodnić się nie da? Cecilia, na granicy obłędu, czuje, że prześladuje ją niewidzialny człowiek.

