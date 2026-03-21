8/10 i w górę. Najlepsze seriale kryminalne na Netflix

Seriale kryminalne od lat nie schodzą z list najchętniej oglądanych produkcji – i nic dziwnego. Wciągające śledztwa, złożone postaci i nieoczywiste zakończenia sprawiają, że trudno oderwać się od ekranu. Jeśli masz ochotę na coś naprawdę dobrego, przygotowaliśmy zestawienie ośmiu seriali kryminalnych dostępnych na Netfliksie, które są absolutnymi klasykami – zdobyły oceny 8/10 i wyższe. To produkcje, które nie tylko trzymają w napięciu, ale też zostają w głowie na długo po napisach końcowych.

8 kryminałów z Netfliksa, które naprawdę warto obejrzeć

„Dobra zła matka”



Tragiczny wypadek sprawia, że umysł ambitnego prokuratora cofa się do dzieciństwa, co zmusza mężczyznę do wyruszenia wraz z matką w podróż, która ma naprawić ich relację.



„Zadzwoń do Saula”



Pechowy prawnik robi wszystko, by zaistnieć na sądowej scenie w Albuquerque.



„Mindhunter”



Agenci FBI Holden Ford i Bill Tench niestrudzenie próbują przeniknąć mroczne zakamarki umysłów przestępców, którzy dopuścili się przerażających zbrodni. Wspólnie z psycholog Wendy Carr wykorzystują przełomowe techniki analizy behawioralnej, aby dopaść seryjnych zabójców.



„Narcos”



Ten naturalistyczny, mocny serial przedstawia prawdziwą historię narkotykowych bossów z końca lat 80. oraz wysiłki stróżów prawa, które prowadzą do brutalnej konfrontacji. Serial dokumentuje wiele często sprzecznych ze sobą interesów różnych grup społecznych: prawników, polityków, policji, wojska i zwykłych ludzi, które ścierają się w walce o kontrolę nad rynkiem jednego z najcenniejszych towarów świata - kokainy.



„Peaky Blinders”



Thomas Shelby (Cillian Murphy) wraz z rodziną – starszym bratem Arthurem (Paul Anderson) i ciotką Polly (Helen McCrory) – dowodzą jedną z najsilniejszych grup przestępczych w mieście. Budzący powszechny strach Peaky Blinders zawdzięczają nazwę noszonym przez nich czapkom z wszytymi żyletkami. Zarabiają na nielegalnych zakładach bukmacherskich, haraczach i handlu na czarnym rynku. Ambicje Tommy'ego wykraczają jednak poza rządzenie podziemnym światkiem Birmingham. Pragnie on wzmocnić swoją pozycję w mieście poprzez prowadzenie legalnych interesów.



„Dexter”



Jest inteligentny, przystojny i ma świetne poczucie humoru. Michael C. Hall występuje jako Dexter, uwielbiany przez wszystkich seryjny morderca. Ekspert medycyny sądowej policji w Miami w trakcie dnia i morderca w trakcie nocy. Ten seryjny morderca zabójców sprawia że świat staje się lepszym miejscem-jedno zabójstwo, po drugim.



„Sherlock”



Sherlock umie rozpoznać programistę po krawacie, a pilota samolotów po kciuku. Ma niezwykły, analityczny umysł i zabija nudę rozwiązując zagadki kryminalne. Kiedy na drodze Holemsa staje były żołnierz, John Watson, od razu widać, że trudno o dwa bardziej różniące się od siebie charaktery. Jednak intelekt Sherlocka w połączeniu z pragmatyzmem Watsona tworzą niezwykły sojusz. W trzech poruszających, przerażających, pełnych akcji i widowiskowych filmach telewizyjnych Sherlock i John poruszają się w plątaninie wskazówek, pośród niebezpiecznych zabójców, by dotrzeć do prawdy.



„Breaking Bad”



Zdobywca nagrody Emmy Bryan Cranston występuje jako Walter White, nauczyciel chemii zmagający się z zapewnieniem bytu rodzinie - żonie (Anna Gunn) i niepełnosprawnemu ruchowo synowi (RJ Mitte). Wszystko zmienia się radykalnie, gdy Walt dowiaduje się, że ma nieuleczalnego raka płuc w stadium terminalnym - według diagnozy pozostały mu dwa lata życia. Nie mając nic do stracenia, Walter wykorzystuje chemiczną wiedzę do produkcji krystalicznie czystej metamfetaminy, w czym pomaga mu były uczeń (Aaron Paul). Problemy się mnożą, kłamstwa gonią kłamstwa, ale nic nie powstrzyma Waltera, przed zabezpieczeniem rodziny na czas, gdy przyjdzie już mu odejść z tego świata.

