Lawina premier na Netflix w pierwszym tygodniu kwietnia – sprawdź, co oglądać!

W tygodniu od 30 marca do 5 kwietnia na Netflix pojawi się aż 29 nowych tytułów. Większość z nich to świeże produkcje oryginalne platformy, jednak znajdzie się też sporo filmów i seriali na licencji, które do tej pory trudno było obejrzeć w Polsce. Będzie dużo kryminałów i thrillerów ze wszystkich stron świata, pojawi się też sporo komediowych tytułów i dramatów – także z polskiego podwórka. Przygotowaliśmy pełną rozpiskę nowości, dzięki której łatwo zaplanujesz, co obejrzeć w tym tygodniu i nie przegapisz żadnej obiecującej premiery.

Lawina nowości od Netfliksa w pierwszym tygodniu kwietnia. Pełna rozpiska premier

„Przeklęta woda”



Wyatt Russell wciela się w rolę Raya Wallera, byłego gracza baseballowego, zmuszonego do przejścia na wcześniejszą emeryturę z powodu choroby. Ray przeprowadza się do nowego domu z żoną Eve, nastoletnią córką Izzy (Amélie Hoeferle) i synem Elliotem. Mając skrytą nadzieję na powrót do sportu, Ray przekonuje Eve, że basen na podwórku nowego domu będzie nie tylko świetną zabawą dla dzieci, ale zapewni mu fizykoterapię. Jednak mroczny sekret z przeszłości domu uwolnia złowrogą siłę.

Premiera: 30/3/2026



„Podlasie”



Ciepła komedia o małej wsi, która jednoczy siły, by pomóc Halinie, szanowanej seniorce w tarapatach finansowych, które zagrażają jej ślubowi. Sprytne pomysły mieszkańców wystawiają jednak na próbę sąsiedzkie zaufanie i rodzinne więzi.

Premiera: 1/4/2026



„Ostatni olbrzym”



Serial oowiada historię Borisa, charyzmatycznego przewodnika po wodospadach Iguazu, którego świat zostaje zachwiany, gdy ojciec powraca do jego życia. To, co zaczyna się jako niezręczne spotkanie, przeradza się w intymną podróż ku uzdrowieniu, w której oboje muszą zmierzyć się z przeszłością, aby odkryć, czy możliwe jest odbudowanie więzi i danie sobie drugiej szansy jako ojciec i syn.

Premiera: 1/4/2026



„Jedz, módl się, szczekaj”



W tej zgiełkliwej komedii pięcioro ekscentrycznych właścicieli psów poszukuje pomocy w okiełznaniu swoich czworonożnych przyjaciół. Ich ostatnia nadzieja? Intensywny kurs w górach Tyrolu, który prowadzi charyzmatyczny i legendarny trener — Nodon.

Premiera: 1/4/2026



„Miłość w spektrum”, 4. sezon



Kolejna porcja historii autystycznych ludzi, którzy próbują odnaleźć się w świecie randek i romansów. Nowy sezon, w którym pojawia się kilka znajomych twarzy i kilku nowych bohaterów, przedstawia jeszcze szersze spektrum osobowości, pokazując, jak zróżnicowany może być autyzm.

Premiera: 1/4/2026



„Grzechy Kujo”



Netflix szykuje coś naprawdę mocnego — „Grzechy Kujo”. To aktorska adaptacja bestsellerowej mangi Shohei Manabego (autor „Ushijima the Loan Shark”) pod tym samym tytułem. Premiera serialu odbędzie się wiosną 2026 roku. Widzów czeka emocjonująca podróż przez świat prawa, moralności i mroczne zakątki współczesnego społeczeństwa. Serial tworzy gwiazdorska obsada i ekipa twórców.

Premiera: 2/4/2026



„Alkhallat+: Serial”



Akcja tej niekonwencjonalnej antologii komediowej rozgrywa się na pustyni i opowiada wyjątkowe historie o pożądaniu, ambicji i osobach, które są na tyle kuszone, by ich szukać.

Premiera: 2/4/2026



„Agent z góry”



Serial łączy tradycyjne, folklorystyczne wierzenia ze współczesnym fantasy, przedstawiając historię Han Chieha (Kai Ko), duchowego medium związanego paktem do służby u Trzeciego Księcia (Wang Po-chieh), aby odkupić winę za błąd z dzieciństwa. Rozwiązując nadprzyrodzone sprawy w świecie ludzi, poznaje po drodze optymistyczną studentkę Yeh Tzu (Buffy Chen) i detektywa Chang Mina (Johnny Yang), którzy widzą duchy.

Premiera: 2/4/2026



„Prawda o tragedii Moriah Wilson”



Intymny i wstrząsający portret kolarki Moriah Wilson wychowanej w rodzinie pełnej miłości i ambicji. Niezwykła determinacja dziewczyny stała się jej supermocą, która zaprowadziła ją na sportowe szczyty, a zarazem przyczyniła się do tego, że jej życie zostało tragicznie przerwane przez morderstwo. Poszukiwania jej zabójczyni w maju 2022 roku zdominowały nagłówki amerykańskiej prasy – podobnie jak późniejszy proces. Ten dokument wykracza jednak poza sensacyjne doniesienia, skupiając się na konsekwencjach tej tragedii dla tych, którzy znali i kochali Mo: jej rodziny, przyjaciół i znajomych. To przejmująca, głęboko ludzka opowieść o stracie i miłości, pokazująca, jak żałoba potrafi zmienić ludzkie życie, a także udowodniająca, że nawet najtrudniejsze chwile mogą nas wzmocnić.

Premiera: 3/4/2026



„Poczuj mój głos”



Nastolatka, jedyny słyszący członek rodziny osób niesłyszących, odnajduje swój głos i uczy się wierzyć w siebie dzięki pasji do śpiewania.

Premiera: 3/4/2026



„Bloodhounds”



Po rozbiciu okrutnej siatki lichwiarzy Gun-woo (Woo Do-hwan) i Woo-jin (Lee Sang-yi) zamierzają zadać kolejny potężny cios, tym razem globalnej podziemnej lidze bokserskiej, którą rządzą pieniądze i przemoc.

Premiera: 3/4/2026



„Wysokie fale”



Po kilku miesiącach spędzonych w szpitalu psychiatrycznym Louise (Pommelien Thijs) wraca do Knokke. Zdeterminowana, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, szybko przekonuje się, że nic nie jest już takie jak dawniej. Alex (Willem De Schryver) i Daan (Eliyha Altena) skrywają mroczne sekrety, a niegdyś potężne imperium nieruchomości rodziny Vandael chwieje się w posadach. Gdy napięcie sięga zenitu, na scenie pojawia się zaprzysiężony wróg — Anton Vermeer (Daan Schuurmans). Długi, tajemnice i kłamstwa narastają, a Louise, Daan i Alex stają przed trudnym wyborem: pozostać wiernymi sobie czy wpaść w sieć intryg.

Premiera: 3/4/2026



„Gangi Galicji”, 2. sezon



Minęły trzy lata i zmieniło się naprawdę wiele. Ana i Daniel poczynili spore wysiłki, aby zostawić za sobą przeszłość, ale mimo to znów zostają wciągnięci w wir świata przemytu narkotyków – tym razem po przeciwnych stronach barykady. Daniel zgadza się ostatni raz wyruszyć na morze, aby pomóc ojcu, natomiast Ana musi powrócić do Cambados i współpracować z wrogim Padínom klanem. Kobieta zgadza się na ten układ, mimo świadomości, że może to oznaczać koniec Padínów, a najprawdopodobniej także położyć kres jej związkowi z Danielem.

Premiera: 3/4/2026



„30 dni mroku: Czas ciemności”



Minął prawie rok od czasu gdy, Barrow - miasteczko na Alasce zostało zdziesiątkowane przez wampiry. Opłakująca męża Stella podróżuje po świecie, starając się przekonać wszystkich, że wampiry istnieją. Gdy grupka zagubionych dusz oferuje jej szansę zemsty na królowej wampirów, Stella wyrusza z nimi na misję, by powstrzymać zło przed ponownym atakiem.

Premiera: 1/4/2026



„Zasady walki II: Zdrada”



Kiedy agent Neil Shaw (Wesley Snipes) wychodzi z ukrycia, aby wyjaśnić sprawę morderstwa swojego byłego mentora, natrafia na ślady zdrady i korupcji. Pod opieką przyjaciela i kandydata do sejmu, Garreta (Lochlyn Munro), ma za zadanie opanować sytuację. Kiedy ginie coraz więcej osób zamieszanych w konflikt, Shaw zaczyna zdawać sobie sprawę, że został wystawiony jako przynęta.

Premiera: 1/4/2026



„Człowiek Widmo”



Dr Sebastian Caine (Kevin Bacon), charyzmatyczny, lecz arogancki naukowiec, pracuje dla rządu Stanów Zjednoczonych. Po latach badań wynajduje surowicę, która pozwala stać się niewidzialnym. Po serii udanych eksperymentów na zwierzętach rozentuzjazmowany Caine łamie rozkazy władz i wypróbowuje surowicę na samym sobie. Efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania, ale eksperyment pociąga za sobą nieprzewidziane skutki uboczne - Caine staje się niewidzialny, ale zyskując niewyobrażalną moc zatraca wszelkie skrupuły moralne. Jego współpracownicy robią wszystko, by przywrócić go do pierwotnego stanu, ale ich wysiłki spełzają na niczym. Sebastian wpada w amok i zaczyna uważać swych kolegów za największych wrogów. Nie bojąc się nikogo i niczego wypowiada im wojnę na śmierć i życie...

Premiera: 2/4/2026



„Człowiek widmo 2”



Policjant ochrania badaczkę ściganą przez zabójcę, który wskutek działania eksperymentalnego serum stał się niewidzialny.

Premiera: 1/4/2026



„Strzelec wyborowy”



Były snajper piechoty morskiej i weteren wojny wietnamskiej mieszka na granicy między Arizoną a Meksykiem, gdzie pomaga służbom, zgłaszając nielegalnych imigrantów. Podczas kolejnego patrolu spotyka uciekającą przed kartelem kobietę z synem.Premiera: 1/4/2026



„Zasady walki 3: Kara”



Trzecia część przygód agenta do zadań specjalnych - Neila Shawa. Po raz pierwszy wciela się w niego Anthony 'Treach' Criss, który zastąpił w tej roli Wesleya Snipesa. Tym razem musi powstrzymać północnokoreańskiego terrorystę przed zdobyciem bomby masowego rażenia. Próbując namierzyć przeciwnika, Shaw traci dwóch swoich ludzi, ale zyskuje tajemniczego sprzymierzeńca w osobie pewnej Koreanki.

Premiera: 1/4/2026



„Człowiek przyszłości”



Andrew Martin (Robin Williams) ma wspaniałe poczucie humoru, jest wrażliwy, interesuje się sztuką i przejawia niezwykłe zdolności artystyczne. Jego największym pragnieniem jest zostać... człowiekiem. Chris Columbus, twórca „Pani Doubtfire” i „Kevin - sam w domu”, przedstawia niezwykłą opowieść o robocie, który potrzebował 200 lat, by odnaleźć swoje miejsce w świecie. Początkowo Andrew jest robotem jakich tysiące. Wykonuje szeroki zakres prac domowych, gotuje, sprząta, naprawia skomplikowane urządzenia i opiekuje się dziećmi. Szybko jednak okazuje się, że ma niezwykłą osobowość, która wyróżnia go na tle innych robotów.

Premiera: 1/4/2026



„Wrogie niebo”, sezony 1-5



Po ataku obcych na Ziemię, świat pogrąża się w całkowitym chaosie. Po sześciu miesiącach od pierwszej inwazji, garstka ocalałych jednoczy się i zbiera siły do walki z wrogiem. Każdy dzień jest dla nich próbą przetrwania. Muszą ochronić tych, którzy przetrwali, nie przerywając walki z kosmicznym okupantem.

Premiera: 1/4/2026



„Joe Dirt 2: Beautiful Loser”



Wiodący szczęśliwe życie Joe przenosi się w przeszłość, rozpoczynając podróż mająca na celu powrót do rodziny.

Premiera: 2/4/2026



„Sprawca Zero”



Aaron Eckhart wciela się w postać Thomasa Mackelwaya, okrytego niesławą agenta FBI, prowadzącego śledztwo w sprawie serii dziwnych morderstw, z których każde niesie ze sobą jakąś wiadomość, czy przesłanie od zabójcy, skierowane bezpośrednio do niego. Mackelway pracuje ze swoją byłą dziewczyną i partnerką (Carrie-Anne Moss). Nikt jednak nie wierzy w jego teorię, że mordercą może być sfrustrowany były agent FBI, który na własną rękę szuka sprawiedliwości ścigając innego niebezpiecznego seryjnego zabójcy, znanego jako Suspect Zero. Czy Mackelwayowi uda się zrehabilitować i przekonać FBI, że jego niekonwencjonalne metody śledcze są wszystkim, co mają w tej sytuacji? Czy zdoła tego dokonać, zanim morderca uderzy znowu?

Premiera: 2/4/2026



„Lęk pierwotny”



Cyniczny i arogancki adwokat Martin Vail (Richard Gere) bardziej szuka rozgłosu niż sprawiedliwości. Kiedy więc policja, po brutalnym pościgu, aresztuje 19-letniego Aarona Stamplera (Edward Norton), podejrzanego o zamordowanie biskupa Chicago, Vail podejmuje się jego obrony bez honorarium.

Premiera: 3/4/2026



„Lot”



William „Whip” Whitaker – kapitan linii lotniczych – zostaje okrzyknięty bohaterem, gdy szczęśliwie lądując uszkodzonym samolotem, ratuje życie dziewięćdziesięciu sześciu osobom spośród stu dwóch, jakie znajdowały się na pokładzie. Prowadzone po katastrofie śledztwo ujawnia jednak, że Whip siadł za stery maszyny będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mężczyzna zaczyna mieć poważne kłopoty.

Premiera: 3/4/2026



„Tam, gdzie ty”



Romantyczna i komediowa opowieść o Alu (Freddie Prinze Jr.) i Imogen (Julia Stiles), młodej parze, której gorący romans przeradza się w pierwszą miłość. Ich historia, rozgrywająca się na tle chaotycznego i przezabawnego życia nowojorskiego college'u, porusza problem odwiecznego konfliktu pomiędzy prawdziwą miłością i pokusą uniknięcia pełnego zaangażowania. W życie pary wkraczają przyjaciele, którzy próbują im dowieść, że z uczuciem nie mają dokąd się spieszyć. Al daje się przekonać. Niestety po zerwaniu nie może dojść do siebie. Myśli tylko o jednym - jak odzyskać największą miłość swojego życia.

Premiera: 3/4/2026



„Czterej bracia”



Czterej adopcyjni bracia (Mark Wahlberg, Tyrese Gibson, André Benjamin i Garrett Hedlund) powracają do rodzinnego domu, by pochować kobietę (Fionnula Flanagan), która ich wychowała i którą nazywają matką. Na miejscu dowiadują się, że Evelyn została zamordowana w czasie napadu na sklep. Mężczyźni postanawiają znaleźć i ukarać zabójcę. Im więcej szczegółów wychodzi na jaw, tym bardziej oczywiste staje się, że strzelanina, w której zginęła kobieta, nie była przypadkowa. Trzymająca w napięciu fabuła i świetne aktorstwo to najważniejsze zalety tego dynamicznego wielkomiejskiego thrillera, luźno inspirowanego westernem Synowie Katie Elder. W role czterech adopcyjnych braci, których łączy znacznie więcej niż więzy krwi, wcielili się: dwukrotnie nominowany do Oscara Mark Wahlberg (Infiltracja, Fighter), Tyrese Gibson (Za szybcy, za wściekli, Transformers),

Premiera: 3/4/2026



„Mroźny wiatr”



Zdecydowana za wszelką cenę dotrzeć do Delaware na święta Bożego Narodzenia, studentka college'u (Emily Blunt, Diabeł ubiera się u Prady) zabiera się w podróż samochodem wspólnie z nieco ekscentrycznym kolegą z roku (Ashton Holmes, Historia przemocy). Chcąc jak najszybciej dotrzeć do celu decydują się pojechać skrótem opuszczoną wiejską szosą. Złapani w pułapkę, w samym środku śnieżycy, zostają nagle zepchnięci z drogi przez tajemniczy samochód. Osamotnieni, bez możliwości otrzymania pomocy oboje szybko przekonują się, że zimno jest ich najmniejszym problemem...

Premiera: 3/4/2026



„Pole rażenia”

Pochodzący z policyjnej rodziny, zdegradowany policjant Tom Hardy (Bruce Willis) za krytykę przełożonych patroluje rzeki. Jest w konflikcie z wujem po morderstwie swego ojca. Tom wierzy, że morderca to inny gliniarz. Mężczyzna musi dokonać wyboru - albo lojalność wobec rodziny i przyjaciół, albo sprawiedliwość.



Premiera: 5/4/2026

