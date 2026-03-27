40+ nowych tytułów oryginalnych Netfliksa w kwietniu. Oto na co warto czekać

Kwiecień na platformie Netflix dostarczy mnóstwo humoru, zaczynając od wyczekiwanej komedii „Podlasie”, z plejadą polskich gwiazd, m.in. Arturem Barcisiem, Anną Seniuk oraz Cezarym Żakiem. Fanów tych najbardziej głośnych seriali ostatnich lat ucieszy kolejny sezon „Awantury”, w którym w jedną z głównych ról wciela się Oscar Isaac. Wielbiciele dreszczowców sięgną z pewnością po film „Alfa” – mroczną opowieść o Sashy (w tej roli Charlize Theron), która testuje granice wytrzymałości na australijskim odludziu, wciągnięta w sadystyczną grę przez seryjnego zabójcę. Dla entuzjastów sci-fi i animacji pojawi się serial „Stranger Things: Opowieści z '85”, przenoszący widzów do zimowego Hawkins, gdzie znani bohaterowie zmierzą się z nowymi tajemnicami i dziwnymi stworami. Kwietniowy repertuar dopełnia sporo dokumentów – także tych true crime, czyli ulubionych wielu milionów widzów.

Ponad 40 nowych tytułów oryginalnych Netfliksa w kwietniu. Pełna rozpiska premier na nowy miesiąc

„Podlasie”



Ciepła komedia o małej wsi, która jednoczy siły, by pomóc Halinie, szanowanej seniorce w tarapatach finansowych, które zagrażają jej ślubowi. Sprytne pomysły mieszkańców wystawiają jednak na próbę sąsiedzkie zaufanie i rodzinne więzi.

Premiera: 1/4/2026



„Ostatni olbrzym”



Serial oowiada historię Borisa, charyzmatycznego przewodnika po wodospadach Iguazu, którego świat zostaje zachwiany, gdy ojciec powraca do jego życia. To, co zaczyna się jako niezręczne spotkanie, przeradza się w intymną podróż ku uzdrowieniu, w której oboje muszą zmierzyć się z przeszłością, aby odkryć, czy możliwe jest odbudowanie więzi i danie sobie drugiej szansy jako ojciec i syn.

Premiera: 1/4/2026



„Jedz, módl się, szczekaj”



W tej zgiełkliwej komedii pięcioro ekscentrycznych właścicieli psów poszukuje pomocy w okiełznaniu swoich czworonożnych przyjaciół. Ich ostatnia nadzieja? Intensywny kurs w górach Tyrolu, który prowadzi charyzmatyczny i legendarny trener — Nodon.

Premiera: 1/4/2026



„Miłość w spektrum”, 4. sezon



Kolejna porcja historii autystycznych ludzi, którzy próbują odnaleźć się w świecie randek i romansów. Nowy sezon, w którym pojawia się kilka znajomych twarzy i kilku nowych bohaterów, przedstawia jeszcze szersze spektrum osobowości, pokazując, jak zróżnicowany może być autyzm.

Premiera: 1/4/2026



„Grzechy Kujo”



Netflix szykuje coś naprawdę mocnego — „Grzechy Kujo”. To aktorska adaptacja bestsellerowej mangi Shohei Manabego (autor „Ushijima the Loan Shark”) pod tym samym tytułem. Premiera serialu odbędzie się wiosną 2026 roku. Widzów czeka emocjonująca podróż przez świat prawa, moralności i mroczne zakątki współczesnego społeczeństwa. Serial tworzy gwiazdorska obsada i ekipa twórców.

Premiera: 2/4/2026



„Alkhallat+: Serial”



Akcja tej niekonwencjonalnej antologii komediowej rozgrywa się na pustyni i opowiada wyjątkowe historie o pożądaniu, ambicji i osobach, które są na tyle kuszone, by ich szukać.

Premiera: 2/4/2026



„Agent z góry”



Serial łączy tradycyjne, folklorystyczne wierzenia ze współczesnym fantasy, przedstawiając historię Han Chieha (Kai Ko), duchowego medium związanego paktem do służby u Trzeciego Księcia (Wang Po-chieh), aby odkupić winę za błąd z dzieciństwa. Rozwiązując nadprzyrodzone sprawy w świecie ludzi, poznaje po drodze optymistyczną studentkę Yeh Tzu (Buffy Chen) i detektywa Chang Mina (Johnny Yang), którzy widzą duchy.

Premiera: 2/4/2026



„Prawda o tragedii Moriah Wilson”



Intymny i wstrząsający portret kolarki Moriah Wilson wychowanej w rodzinie pełnej miłości i ambicji. Niezwykła determinacja dziewczyny stała się jej supermocą, która zaprowadziła ją na sportowe szczyty, a zarazem przyczyniła się do tego, że jej życie zostało tragicznie przerwane przez morderstwo. Poszukiwania jej zabójczyni w maju 2022 roku zdominowały nagłówki amerykańskiej prasy – podobnie jak późniejszy proces. Ten dokument wykracza jednak poza sensacyjne doniesienia, skupiając się na konsekwencjach tej tragedii dla tych, którzy znali i kochali Mo: jej rodziny, przyjaciół i znajomych. To przejmująca, głęboko ludzka opowieść o stracie i miłości, pokazująca, jak żałoba potrafi zmienić ludzkie życie, a także udowodniająca, że nawet najtrudniejsze chwile mogą nas wzmocnić.

Premiera: 3/4/2026



„Poczuj mój głos”



Nastolatka, jedyny słyszący członek rodziny osób niesłyszących, odnajduje swój głos i uczy się wierzyć w siebie dzięki pasji do śpiewania.

Premiera: 3/4/2026



„Bloodhounds”



Po rozbiciu okrutnej siatki lichwiarzy Gun-woo (Woo Do-hwan) i Woo-jin (Lee Sang-yi) zamierzają zadać kolejny potężny cios, tym razem globalnej podziemnej lidze bokserskiej, którą rządzą pieniądze i przemoc.

Premiera: 3/4/2026



„Wysokie fale”



Po kilku miesiącach spędzonych w szpitalu psychiatrycznym Louise (Pommelien Thijs) wraca do Knokke. Zdeterminowana, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, szybko przekonuje się, że nic nie jest już takie jak dawniej. Alex (Willem De Schryver) i Daan (Eliyha Altena) skrywają mroczne sekrety, a niegdyś potężne imperium nieruchomości rodziny Vandael chwieje się w posadach. Gdy napięcie sięga zenitu, na scenie pojawia się zaprzysiężony wróg — Anton Vermeer (Daan Schuurmans). Długi, tajemnice i kłamstwa narastają, a Louise, Daan i Alex stają przed trudnym wyborem: pozostać wiernymi sobie czy wpaść w sieć intryg.

Premiera: 3/4/2026



„Gangi Galicji”, 2. sezon



Minęły trzy lata i zmieniło się naprawdę wiele. Ana i Daniel poczynili spore wysiłki, aby zostawić za sobą przeszłość, ale mimo to znów zostają wciągnięci w wir świata przemytu narkotyków – tym razem po przeciwnych stronach barykady. Daniel zgadza się ostatni raz wyruszyć na morze, aby pomóc ojcu, natomiast Ana musi powrócić do Cambados i współpracować z wrogim Padínom klanem. Kobieta zgadza się na ten układ, mimo świadomości, że może to oznaczać koniec Padínów, a najprawdopodobniej także położyć kres jej związkowi z Danielem.

Premiera: 3/4/2026



„Sportowe opowieści: Szach-mat”



Powszechnie uważany za najlepszego szachistę wszech czasów Magnus Carlsen przyjmuje wyzwanie rzucone przez Hansa Niemanna — wschodzącą gwiazdę, która wybiła się na szachach online i ich niezwykłej popularności. Kulminacją kariery Niemanna była pamiętna i pełna kontrowersji wygrana nad Carlsenem podczas turnieju Sinquefield Cup, która ostatecznie doprowadziła do szokujących oskarżeń i wyznań. Niemann znów próbuje zająć miejsce na szczycie szachowego światka, przygotowując się do wielkiego rewanżu z Carlsenem w 2024 r.Premiera: 7/4/2026





„Zaufaj mi: Fałszywy prorok”



Ten czteroodcinkowy serial dokumentalny prezentuje historię Samuela Batemana — samozwańczego następcy lidera Fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (FLDS), Warrena Jeffsa — opowiedzianą z perspektywy pary, której udało się dostać do jego najbliższego kręgu. Badaczka sekt, Christine Marie, i jej mąż, operator kamery Tolga Katas, przeprowadzają się do Short Creek w stanie Utah, aby wesprzeć pogruchotaną społeczność członków FLDS, która może paść ofiarą nowego „proroka”. Gdy małżeństwo odkrywa dowody niebywałych nieprawości, postanawia wziąć sprawy we własne ręce. Widzowie mają wyjątkową okazję, aby zobaczyć niepublikowane wcześniej materiały i relacje z pierwszej ręki, a także odkryć manipulacyjne techniki Batemana i poznać kobiety, które zdobyły się na odwagę i przerwały zmowę milczenia. Serial „Zaufaj mi: Fałszywy prorok”, którego reżyserką jest zdobywczyni Emmy i nagrody Peabody’ego Rachel Dretzin („Bądźcie życzliwi: Modlitwa i posłuszeństwo”), to fascynująca opowieść o poświęceniu, podstępności i zaklętym kręgu nadużyć w jednej z najbardziej zamkniętych społeczności w Ameryce.

Premiera: 8/4/2026



„Życiowe błędy”



Laureat nagrody Emmy, Dan Levy, zaprasza na nowy odważny serial łączący komediową sagę z thrillerem kryminalnym. Bohaterami „Życiowych błędów” są Nicky (Levy) i Morgan (Taylor Ortega), nieporadne rodzeństwo, które ładuje się w potężne tarapaty, dokonując nieprzemyślanej kradzieży dla umierającej babci. Para zostaje wciągnięta w świat zorganizowanej przestępczości i zmuszona szantażem do wykonywania coraz niebezpieczniejszych zadań. W ten sposób z każdym krokiem coraz mocniej pogrążają się w chaosie, który zdecydowanie ich przerasta.

Premiera: 9/4/2026



„Rodzina trzyma się razem”



Po śmierci matki, która była ich podporą i przewodniczką, jedenaścioro rodzeństwa w wieku od 7 do 23 lat próbuje zachować jedność w obliczu nieszczęścia. Dla niektórych handel narkotykami wydaje się stanowić jedyną możliwą drogę. Ten daleki od jednomyślnego wybór wystawia rodzinne więzi na poważną próbę.

Premiera: 9/4/2026



„Morderczy żywioł”



Kiedy wielki huragan uderza w nadmorskie miasteczko, fala sztormowa przynosi spustoszenie, chaos i coś o wiele straszniejszego — głodne rekiny.

Premiera: 10/4/2026



„Przypływ”



Po trzech latach za kratkami Eduardo (José Condessa) powraca do Rabo de Peixe, które jest targane napięciami ekonomicznymi i politycznymi mogącymi doprowadzić do wysiedlenia rodzin, zniszczenia rybołówstwa i odmienienia na zawsze oblicza wyspy. Połączona nierozerwalnymi więzami przyjaźni czwórka postanawia założyć „Nocnych Mścicieli” — wyrastający z lokalnej społeczności, tajemniczy i działający w cieniu ruch mający przywrócić władzę tym, którzy zbyt długo byli uciszani. W miarę rozwoju rebelii granica między oporem a przemocą zaczyna się jednak dramatycznie zacierać — gdy sprawiedliwość jest wymierzana nocą, ktoś musi płacić cenę w świetle dnia.

Premiera: 10/4/2026



„Tyson Fury vs. Arslanbek Machmudow”



Dwukrotny były mistrz świata wagi ciężkiej champion Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) wraca na ring, by stanąć naprzeciw groźnego specjalisty od nokautów Arslanbeka Machmudowa (21-2, 19 KO) w wielkim widowisku zaplanowanym na sobotę 11 kwietnia na Tottenham Hotspur Stadium. To wyjątkowe wydarzenie, pierwsza do czterech lat walka Fury’ego na ojczystej ziemi, organizowane pod patronatem Turkiego Alalshikha i „The Ring”, będzie dostępne na żywo dla ponad 325 milionów abonentów Netflixa bez dodatkowych opłat. Będzie to też pierwsza w historii serwisu transmisja na żywo z Wielkiej Brytanii.

Premiera: 11/4/2026



„Rodzina Furych”



Serial „Rodzina Furych” powraca z drugim sezonem, w którym śledzimy losy mistrza świata wagi ciężkiej Tysona Fury’ego, próbującego po raz kolejny przejść na emeryturę i odnaleźć się w życiu poza boksem w Morecambe Bay. Razem z żoną Paris Fury, ich siedmiorgiem dzieci oraz zawsze mającym wiele do powiedzenia ojcem, Johnem Furym, Tyson przekierowuje swoją mistrzowską ambicję na nowe przedsięwzięcia — od rodzinnej podróży do Monako, przez inwestycję w konia wyścigowego, po coraz kreatywniejsze sposoby na wypełnienie czasu.

Premiera: 12/4/2026



„Noah Kahan: Poza ciałem”



W momencie, gdy przełomowy rozdział w jego karierze wynosi go na szczyt światowej sławy, muzyk Noah Kahan staje na rozdrożu. Po ogromnym sukcesie „Stick Season” — albumu, który narodził się w spokojnej, wiejskiej scenerii Vermont i został entuzjastycznie przyjęty na całym świecie — Noah rozpoczyna pracę nad kolejną płytą, jednocześnie zmagając się z narastającą presją tego, co przyniesie przyszłość. Po roku pełnym wyprzedanych tras koncertowych i bezprecedensowego uznania powraca do swoich korzeni w Vermont oraz do rodziny. Optymistyczny — mimo wszystko — poszukuje domowego ciepła i twórczej inspiracji, mierząc się z osobistymi problemami, które wytrąciły go z równowagi.

Premiera: 13/4/2026



„Untold: Jail Blazers”



Na początku XXI w. Portland Trail Blazers byli drużyną jak żadna inna — z gwiazdorskim składem i niezaprzeczalnymi talentami gotowymi pokazać, na co je stać w lidze NBA. O ile jednak boiskowe występy zawodników zachwycały kibiców, o tyle ich pozasportowe życie było przedmiotem skandali, kontrowersji i ciągłej uwagi mediów. Twórcy tego filmu, który zawiera świadectwa m.in. Rasheeda Wallace’a, Damona Stoudamire’a i Bonziego Wellsa oraz relacje osób wtajemniczonych w życie klubu, a także archiwalne materiały, snują bezkompromisową i pełną niuansów opowieść o zespole uwięzionym między błyskotliwością a niesławą, pokazując przy tym, jak za sprawą uwarunkowań kulturowych, rasowych i medialnych pisał się jeden z najbardziej haniebnych rozdziałów w historii NBA.

Premiera: 14/4/2026



„Kanciarze”, 2. sezon



Charly wiedzie spokojne życie u boku rodziny w Berlinie… do czasu, gdy dopada go mroczna przeszłość. Starzy „znajomi” grożą, że zmącą jego sielankę, i zmuszają mężczyznę do kradzieży cennej monety. Joseph, gangsterski kierowca z Wiednia, ma wywieźć łup do Austrii. Misterny plan spala jednak na panewce, gdy wywiązuje się strzelanina i ktoś traci życie. Wówczas losy Charly’ego i Josepha w sposób nieunikniony splatają się ze sobą — mężczyźni są zmuszeni uciekać i zapewnić bezpieczeństwo najbliższym Charly’ego. Czy dwóch kanciarzy da radę ocalić to, co dla nich najważniejsze, i stawić czoła gangom z Berlina, Wiednia i Marsylii? Uda się im to jedynie wówczas, gdy zawierzą własnej przyjaźni. Tak właśnie rozpoczyna się kipiąca od akcji i brawurowa podróż przez trzy granice.

Premiera: 14/4/2026



„Sekret za milion”, 2. sezon



To konkurs na inteligencję, spryt i przebiegłość. Czternaścioro nieznajomych wprowadza się do bajecznej posiadłości nad jeziorem. Każdy znajduje w swoim pokoju tajemnicze pudełko. Trzynaście z nich jest pustych, a jedno zawiera 1 000 000 dolarów. Gość może zatrzymać pieniądze — o ile utrzyma swoją wygraną w tajemnicy. W tym sezonie uczestnicy zmierzą się z jeszcze podchwytliwszymi grami, wyczerpującymi wyzwaniami i nieustannym mydleniem oczu. Czy tajemniczy milioner zdoła utrzymać swój majątek w sekrecie?

Premiera: 15/4/2026



„Ze szczyptą miłości”



Zastępczyni szefa kuchni, Luka, pragnie zostać głównym szefem kuchni w restauracji swojej matki, ale najpierw musi zmierzyć się z innym kucharzem wybranym przez jej matkę: Dennisem. Jego obecność otwiera jej oczy na to, jak do tej pory postrzegała życie, jedzenie i miłość.

Premiera: 15/4/2026



„Prawo Lidii Poët”, 3. sezon



Kwiecień 1887 roku. Enrico został posłem, często podróżuje z Teresą między Rzymem a Turynem, udało mu się też poddać pod obrady propozycję prawa Lidii. Lidia niecierpliwi się, ale wie, że musi zaufać bratu. Cały czas też spotyka się z Fourneau, chociaż, rzecz jasna, nie ma zamiaru wiązać się, wychodzić za mąż czy ujawniać swojego związku. Fourneau dostał awans — teraz pracuje w sądzie przysięgłych, a sprawdzianem jego umiejętności będzie sprawa morderstwa, w której kobieta oskarżona jest o zabicie męża. Sęk w tym, że oskarżoną jest Grazia Fontana, najlepsza przyjaciółka Lidii, która utrzymuje, że działała w obronie własnej. Jej proces wstrząśnie opinią publiczną i relacjami osobistymi. Jacopo wraca do Turynu ze swoją nową partnerką i postanawia pozostać w mieście, aby relacjonować proces, który szybko zaczyna budzić sensację i kontrowersje, a Lidia i Fourneau stają w nim po przeciwnych stronach barykady. Udowodnienie, że maltretowana żona zabiła w obronie własnej, stanowi ogromne wyzwanie, idealne dla Lidii. Czy uda jej się przekonać składającą się wyłącznie z mężczyzn ławę przysięgłych do uniewinnienia Grazii Fontany, argumentując, że prawdziwą zbrodnią jest przemoc, której doświadczyła? Zaś w kwestii jej własnych uczuć — czy nadal będzie wierzyła, że Fourneau jest dla niej odpowiedni, czy też w końcu zdobędzie się na odwagę, aby zaakceptować związek z Jacopo, przed którym zawsze się wzbraniała? Czy możliwe jest przywrócenie równowagi w relacjach między płciami? A jeśli polityka nie pomaga, a społeczeństwo opiera się zmianom, czy można przynajmniej zmienić coś we własnym życiu? Ten serial ponownie przywraca na to nadzieję.

Premiera: 15/4/2026



„Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju”



Serial dokumentalny o jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Niepublikowane wcześniej archiwalne nagrania i niezwykły dostęp do prywatnego życia gwiazdora pozwalają nam poznać go wyjątkowo blisko. Wspólnie z nim na nowo przeżywamy jego zwycięstwa i porażki. Oto historia jednego z ostatnich ambasadorów „pięknej gry” w Brazylii i jednego z jej najmocniej ubóstwianych idoli. To także opowieść o chłopcu z Porto Alegre, który podbił świat i stał się niemal niezrównanym kolekcjonerem piłkarskich nagród.

Premiera: 16/4/2026



„Awantura”, 2. sezon



Młoda para jest świadkiem niepokojącej kłótni między swoim szefem i jego żoną, która wywołuje lawinę przysług i wymuszonych działań w elitarnym świecie prestiżowego klubu i jej koreańskiej właścicielki — miliarderki.

Premiera: 16/4/2026



„David Attenborough: Opowieść o gorylach”



Ten kameralny dokument łączy niezwykłą historię pierwszego spotkania Davida Attenborougha z małym gorylem Pablo oraz analizę obecnego życia bezpośrednich potomków Pabla w górach Rwandy. Produkcja zawiera współczesne i archiwalne nagrania stada goryli pokazujące nigdy wcześniej nienagrane zachowania tych zwierząt. Narratorem całości jest sam Attenborough, który czyta też fragmenty swoich dzienników z roku 1978. Pełną nadziei i radości „Opowieść o gorylach” wyreżyserował nagrodzony Oscarem James Reed („Czego nauczyła mnie ośmiornica”). Produkcją zajęli się nagrodzony Emmy doświadczony specjalista od dokumentów przyrodniczych Alastair Fothergill („Życie na planecie Ziemia”) oraz wytwórnia Silverback Films.

Premiera: 17/4/2026



„Współlokatorki”



Rozpoczynająca studia, ufna i naiwna Devon prosi pewną siebie Celeste, aby została jej współlokatorką. Przyjaźń szybko jednak ustępuje miejsca konfliktowi pełnemu pasywnej agresji.

Premiera: 17/4/2026



„Samce alfa”



Samce alfa próbowały przywrócić dawne standardy męskości i wspólnego życia, ale przyszło im zmierzyć się z rzeczywistością: rozwodami, walką o dzieci, kamperami i kredytami. Dobrze, że mają chociaż swój „Pakt szowinistów”, który zasadniczo obejmuje plan spędzania wesołego czasu z kumplami. Tymczasem Santi radykalizuje się w swoim życiu singla, Pedro angażuje się w nowy związek, Luis przechodzi trudny rozwód, a Raúl gubi się w dekonstrukcyjnej spirali. Po drugiej stronie katastrofy Luz, Daniela i Esther też dostają pełen zestaw wrażeń: koszmarne randki, OnlyFans dla wielbicieli stóp i wyjazd służący „odzyskaniu” kobiecości.

Premiera: 17/4/2026



„Sportowe opowieści: Strzały w stadninie Hawthorne Hill”



Emerytowany olimpijczyk gości na swojej idyllicznej farmie w New Jersey nową adeptkę dresażu. W miarę upływu czasu między tym dwojgiem zaczyna rosnąć napięcie, które znajduje ujście w telefonach na policję, enigmatycznych postach w mediach społecznościowych i oskarżeniach o szpiegowanie. Kulminacją zatargu jest szokujący akt przemocy i proces sądowy, który wstrząsnął prestiżowym i ekskluzywnym światem dresażu.

Premiera: 21/4/2026



„Niewybrani”



Rosie wraz z mężem Adamem i córką mieszka w zamkniętej społeczności chrześcijańskiej. Gdy nieoczekiwanie w jej życiu pojawia się zbiegły więzień Sam, kobieta zaczyna dostrzegać pewne aspekty i ograniczenia swojego świata, których wcześniej nie zauważała. Może ta tajna wspólnota religijna wcale nie ma na celu jej dobra? A gdy w małżeństwie Rosie zaczyna zgrzytać, Sam zaczyna jawić się jej jako wybawca. Jednak czy jego mroczna kryminalna przeszłość nie oznacza, że to on jest dla niej największym zagrożeniem? Czy może jest nim sekta?

Premiera: 21/4/2026



„Lainey Wilson: Country jest cool”



Dokument o życiu Lainey Wilson, która na nowo wyznacza definicję gwiazdy muzyki country. Artystka udowadnia, że współczesna gwiazda country nie musi zgadzać się na czyjąś wizję siebie. Kamera towarzyszy artystce w przełomowym momencie kariery i przybliża widzom jej osobistą drogę pełną zmagań i zwycięstw. Pokazuje też, jak porusza publiczność podczas występów w całych Stanach Zjednoczonych.

Premiera: 22/4/2026



„Santita”



María José „Santita” Cano, która w wyniku wypadku została przykuta do wózka inwalidzkiego, zostawiła swoją miłość przed ołtarzem. Jego powrót 20 lat później zmusza ją do zmierzenia się z wyborami z przeszłości i sprawdzenia granic swojej miłości.

Premiera: 22/4/2026



„Poprawka”



Aby uniknąć odsiadki, Eddy (Alexandre Kominek), geniusz matematyczny i młodociany przestępca, zgadza się zinfiltrować liceum. Misja? Rozpoznać dziecko przestępcy. Nowa tożsamość? Nauczyciel.

Premiera: 23/4/2026



„Rozgrywająca”, 2. sezon



Isla Gordon (Kate Hudson) na stanowisku szefowej Los Angeles Waves nikogo już nie dziwi, natomiast wciąż przyciąga spojrzenia. Po zeszłorocznym skandalu firma wreszcie odbija się od dna, więc Isla chce za wszelką cenę udowodnić, że robi coś więcej, niż tylko trzyma posadę dla swojego brata, Cama (Justin Theroux). Nie jest jednak świadoma, że Cam po cichu dąży do tego, żeby odzyskać stanowisko, i zamierza wykorzystać każdy jej błąd. Pomimo nawału pracy Isla wciąż próbuje też nie zaniedbywać życia osobistego, w którym – tak jak na boisku – każda decyzja ma znaczenie. Aby przetrwać rodzinną wojnę o władzę i zadowolić zarząd, musi porzucić plany z zeszłego sezonu i opracować zupełnie nową strategię, która przyniesie drużynie sportowy sukces. Producenci wykonawczy, Mindy Kaling, Ike Barinholtz i David Stassen, zapraszają na drugi sezon „Rozgrywającej”, w którym gra toczy się o jeszcze wyższą stawkę, rodzinne konflikty stają się jeszcze bardziej zażarte, a zarządzanie współczesnym sportowym imperium okazuje się jeszcze zabawniejsze.

Premiera: 23/4/2026



„Stranger Things: Opowieści z '85”



Witajcie z powrotem w Hawkins! Jest surowa zima 1985 roku, a w fantastycznym nowym serialu animowanym dobrze znani bohaterowie muszą stawić czoła nowym potworom i rozwikłać paranormalną zagadkę, przez którą mieszkańcy ich miasteczka nie mogą normalnie żyć.

Premiera: 23/4/2026



„Alfa”



Pogrążona w żalu kobieta, która sprawdza swoje granice w australijskiej dziczy, zostaje niespodziewanie wciągnięta w śmiertelnie niebezpieczną grę z bezwzględnym przeciwnikiem.

Premiera: 24/4/2026



„Supernova: Genesis”



Wydarzenie na żywo, podczas którego influencerzy, celebryci, gwiazdy YouTube’a i komicy stają naprzeciw siebie w walkach bokserskich przeplatanych występami największych krajowych artystów takich jak Carín León. Impreza odbędzie się w hali widowiskowej Arena Ciudad de México przed 22-tysięczną publicznością i po raz pierwszy będzie transmitowana na żywo w Netflixie.

Premiera: 27/4/2026



„Pójdziesz do piekła”



Nazywano ją największą wróżką Japonii. Kazuko Hosoki potrafiła zahipnotyzować cały naród. Dla jednych anioł, dla innych demon. Miała pieniądze, rozgłos i miłość. Tylko jedno pozostawało tajemnicą: jej prawdziwa przeszłość.

Premiera: 27/4/2026



„Czy powinnam wyjść za mordercę?”



Trzy lata po brutalnym przestępstwie, które zostało starannie ukryte, młoda patolożka sądowa Caroline Muirhead poznaje na Tinderze mężczyznę i szybko się w nim zakochuje. Burzliwy romans prowadzi do zaręczyn i poczucia, że przyszłość pary jest pewna. Jednak narzeczony skrywa coś przerażającego. Gdy w końcu wyznaje jej prawdę o brutalnym zabójstwie i ciele, którego nigdy nie odnaleziono, Caroline staje przed niewyobrażalnym wyborem: pozostać lojalną wobec ukochanego, czy zaryzykować wszystko, mówiąc prawdę?

Premiera: 29/4/2026



„Je m’appelle Agneta”



Agneta jest barwną i zabawną kobietą, ale na pierwszy rzut oka nie jest to oczywiste. Właśnie skończyła 49 lat, jej dzieci opuściły gniazdo, praca w biurze transportu stoi w miejscu, a Agneta czuje się niewidzialna. Jej mąż odnalazł sens życia w lodowatych kąpielach i jeździe na rowerze w drogich ciuchach. Próbując uciec od nudy codzienności, Agneta porzuca bezpieczne życie w Szwecji i zatrudnia się jako au pair szwedzkiego chłopca we Francji. Jednak gdy chłopiec — Einar — okazuje się starszym, ekscentrycznym mężczyzną, staje się jasne, że doszło do kosmicznego nieporozumienia. Ta pomyłka daje początek chaotycznej, afirmującej życie przyjaźni, która wywraca do góry nogami wszystko, co Agneta myślała o życiu i o sobie. Jak naprawdę powinno się przeżyć swoje jedyne cenne życie?

Premiera: 29/4/2026

