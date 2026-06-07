Arcydzieło Scorsesego dziś w TV. Mroczna zagadka i szokujący finał

Niepokojący klimat, tajemnica, której nie sposób rozwikłać i finał, o którym widzowie dyskutują do dziś. „Wyspa tajemnic” to jeden z najgłośniejszych thrillerów XXI wieku, a zarazem kolejny dowód na znakomitą współpracę Martina Scorsesego i Leonardo DiCaprio. Film już dziś ponownie będzie można zobaczyć w telewizji.

Thriller, jakiego nie było. Zniknięcie pacjentki na odciętej od świata wyspie rozpętuje szaleństwo

Akcja filmu przenosi widzów do 1954 roku na położoną w Zatoce Bostońskiej niedostępną wyspę, gdzie mieści się szpital psychiatryczny dla szczególnie niebezpiecznych przestępców. To właśnie tam trafiają doświadczony szeryf federalny Teddy Daniels oraz jego partner Chuck Aule.

Funkcjonariusze mają wyjaśnić zagadkowe zniknięcie jednej z pacjentek, Rachel Solando. Kobieta przebywała w zamkniętym pokoju zabezpieczonym kratami, a mimo to rozpłynęła się bez śladu. Jedyną wskazówką pozostaje tajemnicza, zaszyfrowana wiadomość.

W trakcie śledztwa Teddy Daniels zaczyna dostrzegać, że na wyspie dzieje się coś niepokojącego. Jego uwagę zwraca przede wszystkim dyrektor placówki, John Cawley, którego zachowanie budzi coraz większe wątpliwości.

Z czasem okazuje się jednak, że szeryf nie przybył na wyspę wyłącznie z powodu prowadzonego dochodzenia. Wszystko wskazuje na to, że miejsce to może być związane z jego bolesną przeszłością, z którą od lat nie potrafi się rozliczyć.

„Wyspa tajemnic”. Kiedy śledztwo zamienia się w koszmar

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy nad zatokę nadciąga potężny huragan. Wyspa zostaje odcięta od świata, a bohaterowie tracą kontakt z lądem. W atmosferze narastającego napięcia granica między rzeczywistością a złudzeniem zaczyna się zacierać.

„Wyspa tajemnic” to ekranizacja mrocznej powieści Dennisa Lehane'a, autora między innymi „Rzeki tajemnic”. Film zachwycił widzów sugestywnym klimatem, pełnym zwrotów akcji scenariuszem oraz znakomitymi kreacjami aktorskimi. Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo i Ben Kingsley tworzą na ekranie trio, które skutecznie prowadzi widza przez labirynt tajemnic i niedopowiedzeń.

Thriller „Wyspa tajemnic” zostanie wyemitowany w niedzielę 7 czerwca o godz. 20:00 na antenie Kino TV.

Czytaj też:

Klasyk naszych czasów jest na Netflix. „Ogląda się z zapartym tchem”Czytaj też:

HBO Max dorzuca kilkadziesiąt nowości. Lista premier dzień po dniu