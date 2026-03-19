„Ogląda się jak znakomity kryminał lub thriller”. Ten brytyjski miniserial Polacy ocenili na 8,3/10

„Samotnia” (ang. „Bleak House”) to piętnastoodcinkowy serial telewizyjny produkcji BBC, będący adaptacją powieści Charlesa Dickensa o tym samym tytule, pierwotnie publikowanej w latach 1852–1853 jako 20-miesięczna, drukowana seria. Scenariusz do produkcji na podstawie tego klasyka napisał Andrew Davies.

Brytyjski serialowy diament. 15 mocnych odcinków, widzowie zachwyceni

W londyńskim sądzie, od lat toczy się sprawa pomiędzy członkami rodziny Jarndyce. Są w nią zaangażowane całe rodziny, a wciąż odwlekające się zakończenie procesu, wielu doprowadziło do bankructwa i upadku. Filantrop, John Jarndyce, postanawia nie dopuścić do tego aby proces zawładnął całym jego życiem. Przyjmuje na wychowanie dwójkę dzieci Adę Claire i Richarda Carstonea, do opieki nad którymi zatrudnia młodą Esther Summerson – kobietę, która dorastała w biedzie nieświadoma swojego pochodzenia. Jedną z osób zaangażowanych w sprawę Jarndyców, jest Lady Dedlock, której adwokat odkrywa, że jego pracodawczyni miała kiedyś romans, z którego ma córkę: Esther. Zanim jednak, adwokat Turlington zdoła przekazać wieści mężowi Lady, zostaje zamordowana…

W serialu zagrali między innymi: Gillian Anderson („Z archiwum X”, „Sex Education”), Charles Dance („The Crown”), Carey Mulligan („Obiecująca. Młoda. Kobieta”.), Anna Maxwell Martin, Denis Lawson czy Patrick Kennedy.

Opinie dotyczące serialu wydają się być jedynie pozytywne. Na polskim Filmwebie, gdzie produkcja ma ocenę 8,3/10, można przeczytać komentarze takie jak: „Kolejna świetna adaptacja BBC”; „Świetne ujęcia, reżyseria, teatralne role, wspaniała adaptacja”; „Ogląda się jak znakomity kryminał lub thriller, Anderson i Martin wspaniałe”; „Doskonale odtworzona scenografia i klimat XIX-wiecznej Anglii. Zgniłej pogody i moralności ludzkiej”.

Piętnastoodcinkowy brytyjski serial „Samotnia” w całości widzowie z Polski obejrzeć mogą na platformie streamingowej Canal+.

Czytaj też:

„Każdy kolejny odcinek lepszy od poprzedniego”. Krytycy dają mu prawie 8/10 gwiazdekCzytaj też:

4 nowe serialowe hity na Disney+. Ludzie mają na ich punkcie bzika