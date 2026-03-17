Lawina nowości na HBO Max. 20+ premier dla Polaków

W drugiej połowie marca na HBO Max zadebiutuje ponad 20 nowości – a duża część z tych najbardziej obiecujących tytułów, pojawi się jeszcze w tym tygodniu w serwisie.

Zobaczymy całą masę świeżynek – będą ukochane przez widzów seriale na faktach, ale też thrillery i kryminały. Wpadną hity z ostatnich lat i też te nowiutkie, które niedawno wypadły z repertuarów kinowych. Nie zabraknie wielkich nazwisk – Nicole Kidman, Margot Robbie, Colin Farrell, Jude Law – to tylko niektóre z wielkich gwiazd, które w najbliższych dniach przyjdzie nam oglądać w nowościach HBO Max.

Poniżej prezentujemy listę wybranych nowości oraz szczegółową rozpiskę premier dzień po dniu.

„Lady”



Życie Jane Andrews zmienia się, gdy dostaje pracę w Pałacu Buckingham. Początkowo zagubiona, szybko zbliża się do księżnej Yorku.

Premiera: 18 marca



„Wielki powrót”, 3. sezon



Po 20 latach wraca serial komediowy HBO, a Lisa Kudrow ponownie wciela się w rolę Valerie Cherish.

Premiera: 23 marca



„Przywileje”



Licząc na ostatnią szansę odkupienia, młody więzień podejmuje pracę w luksusowym paryskim hotelu.

Premiera: 27 marca



„Teoria koloru według Julio Torresa”



W drugim występie dla HBO Julio Torres pokazuje, jak zrozumieć świat dzięki swojej zabawnej interpretacji kolorów.

Premiera: 28 marca



„Delikatne liście”



Świat 11‑letniej Yuny wywraca się do góry nogami, gdy jej tata trafia do szpitala.

Premiera: 18 marca



„Apollo 13”



Oparta na faktach, widowiskowa opowieść o załodze statku kosmicznego Apollo 13, która stara się ze wszystkich sił bezpiecznie wrócić na Ziemię.

Premiera: 19 marca



„Zaginiona dziewczyna”



W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza zaginięcie swojej pięknej żony Amy. Pośród medialnego szaleństwa i presji ze strony przedstawicieli prawa, portret ich szczęśliwego związku zaczyna się sypać.

Premiera: 19 marca



„Siła naszych marzeń”



Kiedy tragiczny wypadek niweczy marzenia Zoe o karierze dżokeja, jej rodzina i utalentowany stajenny pomagają jej walczyć o drugą szansę.Premiera: 19 marca





„Człowiek z bieguna”



Mark Ruffalo w roli cierpiącego na chorobę afektywną dwubiegunową ojca, który podczas nieobecności żony musi zaopiekować się dwiema córkami.

Premiera: 19 marca



„Okiem Oscara”



Dziewięcioletni Oscar zaprzyjaźnia się z życzliwym właścicielem warsztatu, Ericem, dzięki zepsutej kamerze.

Premiera: 20 marca



„Ognie”



Życie wulkanolożki Anny Arnardóttir rozpada się, gdy wstrząsy zwiastują nową erę erupcji zagrażającą Reykjavíkowi.

Premiera: 20 marca



„Leonardo. Odkrywca”



Wyrusz w podróż dla całej rodziny z Leonardem da Vinci, w humorystycznej opowieści inspirowanej jego życiem i twórczością.

Premiera: 21 marca



„Pysznie”



Znudzone pracą w stołówce przyjaciółki trafiają do telewizyjnego konkursu kulinarnego, gdzie ich więź zostaje wystawiona na próbę.

Premiera: 21 marca



„Miesiąc miodowy”



Dramat o młodej parze uwięzionej w nowym mieszkaniu w małym miasteczku pod Kijowem na początku rosyjskiej inwazji.

Premiera: 21 marca



„The Order: Ciche braterstwo”



Fala napadów ogarnia północny zachód, a doświadczony agent FBI podejrzewa, że stoi za nimi nie chciwość, lecz grupa ekstremistów.

Premiera: 21 marca



„Jak być normalną”



26-letnia Pia, świeżo wypisana ze szpitala psychiatrycznego, wraca do domu rodziców na obrzeżach Wiednia, by odbudować swoje życie.

Premiera: 25 marca



„Letnia szkoła, 2001”



Czesko‑wietnamska rodzina łączy się po latach, lecz wracają dawne rany.

Premiera: 26 marca



„Wielka, odważna, piękna podróż”



A co by było, gdybyś mógł otworzyć drzwi i przejść przez nie, by jeszcze raz przeżyć przełomowy moment ze swojej przeszłości?

Premiera: 27 marca



„Czarne bractwo. BlacKkKlansman”



Kolorado Springs, lata 70. Afroamerykański policjant i jego kolega prowadzą tajną operację mającą na celu infiltrację Ku Klux Klanu.

Premiera: 27 marca



„Ostatnia batalia Ellen Cole”



Złowrogi deweloper dostaje nauczkę, gdy próbuje zastraszyć 80‑letnią wdowę, by porzuciła swoje ranczo w Montanie.

Premiera: 27 marca



„W ogniu pasji”



Portret siły O’Leary’ego, który walczy o życie i odkrywa, czym naprawdę jest żyć - dzięki wsparciu bliskich, medyków i bohaterów społeczności.

Premiera: 27 marca



„Holland”



Idealne życie Nancy Vandergroot w Holandii rozpada się, gdy wraz z przyjaciółką odkrywa niepokojący sekret.

Premiera: 28 marca



„Colosio: Zabójstwo polityczne”



Dokument HBO o odtajnionych aktach dotyczących zamachu w 1994 roku na meksykańskiego kandydata na prezydenta Luisa Donalda Colosio.

Premiera: 19 marca



„Ja, Rosiński”



Portret legendarnego twórcy komiksów Grzegorza Rosińskiego podczas pracy nad Jego ostatnim albumem przygód kosmicznego Wikinga, Thorgala Aegirssona.

Premiera: 20 marca

