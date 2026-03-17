Trendy po weekendzie na Netflix i HBO Max. 13 sztosów pochłonęło Polaków

W miniony weekend Polacy bardzo chętnie korzystali z dobrodziejstw platform streamingowych, szczególnie wybierając na seanse nowości. Największym hitem stał się w ostatnich dniach serial produkcji HBO Max, który w sobotę znalazł się też premierowo na Netfliksie. Ta historia na faktach z gwiazdorską obsadą przyciągnęła tyle ludzi na platformę, że niemal od razu stała się jej numerem jeden.

Z kolei na HBO Max furorę robiły nowiutkie seriale – dwa amerykańskie i nawet jedna polska propozycja, ale też filmy, które nominowane były do Oscarów i w nocy z niedzieli 15 na poniedziałek 16 marca zostały nagrodzone przez Amerykańską Akademię Filmową.

Sprawdźcie, co teraz najchętniej Polacy oglądają na dwóch najpopularniejszych platformach streamingowych w naszym kraju i bądźcie na czasie!

Co w weekend oglądali Polacy na Netflix i HBO Max? Jeden serial rozbił bank

„Ta noc” (Netflix)



Kiedy naiwna samotna matka przyczynia się do morderstwa podczas egzotycznych wakacji, jej siostry przybywają z pomocą, ale udaje im się tylko pogorszyć sprawę.



„Miłość i śmierć” (Netflix)



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Późna noc z diabłem” (Netflix)



Rok 1977. Telewizyjna transmisja na żywo jednego z talk-show wprowadza złe moce do domostw w całym kraju.



„Maszyna do zabijania” (Netflix)



Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.



„Młoda Francuzka” (Netflix)



Plany oświadczyn Gordona lęgną w gruzach, gdy jego dziewczyna dostaje ofertę pracy u swojej byłej ukochanej.



„Chętni na seks” (HBO Max)



Gdy prezenter pogody Clark Forrest i jego nowy tłumacz ASL Floyd Smernitch zaprzyjaźniają się w Twyli, odkrywają, że ich małżeństwa utknęły w martwym punkcie. Sięgnięcie po aplikację do romansów prowadzi do niebezpiecznego trójkąta… i tylko jeden z nich przeżyje.



„Rooster” (HBO Max)



Greg Russo (Steve Carell) to autor popularnych, choć niezbyt ambitnych thrillerów sprzedawanych głównie na lotniskach. Bohaterem jego książek jest tajemniczy agent o pseudonimie Rooster, który zapewnił mu komercyjny sukces. Greg przyjeżdża na spotkanie autorskie do Ludlow College w Nowej Anglii, gdzie jego córka Katie pracuje jako profesor historii sztuki. Wizyta szybko przybiera niezręczny obrót, gdy podczas wystąpienia Greg zaczyna publicznie mówić o prywatnych problemach córki, wprawiając ją w zakłopotanie.



„Gorąca rywalizacja” (HBO Max)



Dwie gwiazdy hokeja, będące u szczytu swojej kariery, stają w obliczu nieoczekiwanego wyzwania, gdy rodzi się między nimi uczucie.



„Jedna bitwa po drugiej” (HBO Max)



Gdy po latach powraca ich śmiertelny wróg, grupa byłych rewolucjonistów jednoczy się, aby uratować córkę swego towarzysza.



„Grzesznicy” (HBO Max)



Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.



„Złodziej z przypadku” (HBO Max)



Były baseballista Hank wiedzie spokojne i ułożone życie do czasu, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tej chwili ścigają go gangsterzy, a on nie wie dlaczego.



„Mroczny fajter” (HBO Max)



Niegdyś legenda boksu teraz wrak człowieka stara się spłacić zadłużenie u niebezpiecznej szefowej mafii i podejmuje ostateczną próbę odzyskania zajętego przez bank domu.



„Zniknięcia” (HBO Max)



Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem. Czytaj też:

Mocarne nowości na Netflix: 10 perełek w tym tygodniu – w tym coś, na co czekali wszyscy!Czytaj też:

8 dobrych filmów Netfliksa. To perełki serwisu – idealne na wieczór