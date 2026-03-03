Po 16 latach do „Pierwszej miłości” wraca znany bohater! Serial wstrząśnie widzami

W nowym sezonie przebojowego serialu „Pierwsza miłość” duchy przeszłości wrócą z siłą, która wywróci życie bohaterów do góry nogami. Będą rozstania z hukiem, uczucia odżywające w najmniej oczekiwanym momencie i tajemnice, które wreszcie wyjdą na światło dzienne. Emocji nie zabraknie ani przez chwilę.

Powrót Pawła. 16 lat ciszy i jedno nazwisko

Najgłośniejszym wydarzeniem wiosny będzie powrót Pawła Krzyżanowskiego, pierwszej miłości Marysi. W tę rolę wcieli się Mateusz Kościukiewicz. Informacja, że Paweł żyje, zburzy poukładany świat Marysi, granej przez Anetę Zając.

Choć u boku Kacpra jest szczęśliwa, pytania o przeszłość nie dadzą jej spokoju. Czy dawne uczucia naprawdę wygasły? I jak powiedzieć 16-letniej córce, że jej ojciec żyje? To właśnie ten powrót stanie się jednym z najmocniejszych punktów sezonu.

Kolumbijskie więzienie i tajemniczy Polak

Janek, w którego wciela się Maciej Mikołajczyk, dostanie zlecenie realizacji reportaży z najgroźniejszych więzień świata. Trafi do Kolumbii, gdzie pozna realia przypominające piekło. Wraz z Arturem odkryje, że w jednym z zakładów karnych przebywa Polak. Gdy pozna jego tożsamość, zrobi wszystko, by wyciągnąć go na wolność. Konsekwencje tej decyzji odbiją się na wielu bohaterach.

Rozwody, nowe związki i niechciane powroty

Kinga, grana przez Aleksandrę Zienkiewicz, stanie przed widmem rozwodu z Jankiem. W jej mieszkaniu pojawi się „nowa rodzina”, a ona sama zacznie zastanawiać się, czy nie potrzebuje oddechu i nowego początku.

Emilka będzie próbowała odnaleźć spokój u boku Fryderyka, lecz powrót Bartka z więzienia zagrozi jej stabilizacji. Marta uwierzy, że u boku Szymona wreszcie zazna spokoju, nie wiedząc, że jego tajemnice mogą kosztować ją więcej, niż się spodziewa.

Porwanie, zaginięcie i dramatyczne decyzje

Wątek Borysa i klubu Iskra stanie się areną rodzinnych rozliczeń. Eliza, pozostająca pod kontrolą przemocowego męża, znajdzie się na granicy wytrzymałości. W awanturze związanej z klubem zostanie porwana Angelika, a Kamil „Biały” ruszy jej na ratunek, ryzykując wszystko. Gdy wydawać się będzie, że młodzi pokonali już wszystkie przeszkody, nadejdą druzgocące wieści o zaginięciu Kamila podczas misji.

Emocje nie ominą także najmłodszych. Julita i Radek staną przed poważnym kryzysem, a zawodowa relacja Radka z Mają zacznie wykraczać poza służbowe ramy. Alan będzie próbował odbudować relację z synem, jednocześnie mierząc się z oskarżeniami i nieczystymi intencjami Jamesa.

Wadlewo wstrząśnięte zaginięciem

Spokojne z pozoru Wadlewo pogrąży się w chaosie, gdy zniknie Kazanowa. Plotki i sąsiedzkie sprzeczki nabiorą nowego znaczenia. Każdy konflikt zostanie prześwietlony, a gdy prawda wyjdzie na jaw, zapadnie cisza. Tego nikt się nie spodziewał.

Nie zabraknie też rodzinnych dramatów. Kulas będzie musiał zmierzyć się z nieplanowaną ciążą nastoletniej córki. Adrianna otrzyma wymarzony awans, który może przekreślić wspólne plany z Jurkiem. Melka i Piotrek spróbują zacząć od nowa, choć przeszłość nie przestanie o sobie przypominać.

Nowe odcinki „Pierwszej miłości” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Polsacie. Wiosna 2026 zapowiada się jako sezon, w którym nikt nie ucieknie przed konsekwencjami dawnych decyzji.

Czytaj też:

„Jakim cudem nie jest hitem?!”. Na Netflix wpadł genialny serial sprzed lat – czas odkryć go na nowoCzytaj też:

Wraca jeden z najpopularniejszych polskich programów. Już w tym tygodniu