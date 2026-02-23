To najbardziej kontrowersyjny film na HBO Max. Za kilka dni już go nie zobaczycie
To najbardziej kontrowersyjny film na HBO Max. Za kilka dni już go nie zobaczycie

„Saltburn”
„Saltburn” Źródło: Max
Miał premierę w 2023 roku i część widowni zachwycił, a innych doprowadzał do mdłości. Ten głośny tytuł obejrzycie już tylko przez kilka dni na HBO Max. Zostanie usunięty z platformy.

To film reżyserki równie mocno dzielących publikę „Wichrowych wzgórz”, odpowiedzialną także za hitową „Obiecującą. Młodą. Kobietę”. Emerald Fennell pokazała w nim to, że nie boi się pokazywać tego, czego dotąd w kinie nie było.

Ostatnie dni na najbardziej kontrowersyjny film na HBO Max

„Saltburn” wpadł do szuflady „jednych z najbardziej kontrowersyjnych filmów dekady” przez kilka scen, które były szeroko komentowane w sieci – zarówno przez widzów, jak i krytyków. Stały się viralem na Tik-Toku, X i Facebooku i wzbudzały intensywne dyskusje, którym nie było końca. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć tego nietuzinkowego obrazu, macie teraz na to ostatnią okazję. Zapewniamy, ciężko znaleźć thriller psychologiczny bardziej intrygujący i nietypowy – dlatego powinna to być pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników „dziwności” w kinie, którzy lubią być „na czasie”.

Głównym bohaterem „Saltburna” jest Oliver Quick (w tej roli świetny Barry Keoghan, znany z „Zabicia świętego jelenia”), młody student, który dostaje szansę na wkroczenie do świata elity za sprawą charyzmatycznego i bogatego Felixa Cattona (Jacob Elordi). Chłopak zaprasza go do swojej rodzinnej posiadłości – tytułowego Saltburn – gdzie luksus miesza się z tajemnicą, a atmosfera staje się coraz bardziej niepokojąca. Z biegiem czasu Oliver coraz mocniej wplątuje się w intrygi i ukryte sekrety domowników, a jego fascynacja nowym środowiskiem przybiera niebezpieczny obrót.

Film „Saltburn” obejrzycie na HBO Max do 28 lutego 2026 roku.

