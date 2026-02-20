Epicka historia walki o tron. Nowy serial wlatuje na CANAL+

Nowy serial CANAL+ przenosi widzów do XI wieku, gdy o władzę walczyli ludzie gotowi zapłacić każdą cenę. „Król i zdobywca” skupia się na jednym z najbardziej przełomowych momentów w dziejach Anglii – rywalizacji o koronę między Haroldem Godwinsonem a Wilhelmem z Normandii.

„Król i zdobywca”. Walka o tron Anglii

W centrum wydarzeń znajduje się Harold z Wessex oraz Wilhelm, później nazwany Zdobywcą, których losy splatają się w dramatycznej walce o dominację nad królestwem.

Akcja rozgrywa się w XI wieku, w czasie politycznych napięć i brutalnych konfliktów o wpływy. Twórcy pokazują zarówno monumentalne sceny bitewne, jak i kulisy dworskich intryg, zdrad oraz kruchych sojuszy. To historia o władzy, honorze i przetrwaniu, ale też o prywatnych dramatach ludzi uwikłanych w wielką politykę.

Realizm historyczny i emocjonalna narracja

Za serial odpowiada Michael Robert Johnson, który łączy realizm historyczny z dynamiczną narracją. Produkcja ukazuje brutalność epoki i mechanizmy rządzące ówczesną polityką, nie rezygnując przy tym z kameralnych scen, w których bohaterowie mierzą się z własnymi słabościami i rodzinnymi konfliktami.

Twórcy postawili na autentyczność scenografii i kostiumów, dzięki czemu widzowie mogą zanurzyć się w realiach średniowiecznego świata. Epicki rozmach idzie tu w parze z emocjonalną opowieścią o ludziach stojących za wielkimi wydarzeniami.

Gwiazdorska obsada. Kiedy premiera?

W głównych rolach występują James Norton oraz Nikolaj Coster-Waldau, znany przede wszystkim z „Gry o tron”. Aktorzy nadają swoim bohaterom wielowymiarowość i psychologiczną głębię. Na ekranie zobaczymy również Emily Beecham, Clémence Poésy, Juliet Stevenson, Eddie Marsana i Jean-Marc Barra.

Serial „Król i zdobywca” zadebiutuje w CANAL+ w poniedziałek 23 lutego. Pierwszy sezon liczy osiem odcinków, a co tydzień udostępniane będą dwa kolejne. To propozycja dla widzów, którzy oczekują historycznego widowiska z wyraźnie zarysowanym konfliktem i bohaterami, dla których korona oznacza zarówno triumf, jak i przekleństwo.

