Wiśniewski bije w Korwin-Piotrowską. „Kowalska spod piątki”

Uroczysta premiera dokumentalnego serialu „Doda” miała być świętem jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Mimowolnie stała się areną ostrych rozliczeń i brzydkich komentarzy.

Premiera z iskrą

Serial „Doda” zadebiutuje na platformie Prime Video 20 lutego, lecz uroczysta premiera odbyła się dwa dni wcześniej, 18 lutego. Już przed emisją produkcja wzbudzała niemałe emocje — były partner wokalistki odmówił udziału w wywiadach prasowych, a Andrzej Piaseczny publicznie powątpiewał przed kamerami Pomponika, czy Rabczewska ma do zaprezentowania coś poza kolejnymi kontrowersjami. Sama premiera przypieczętowała ten nastrój.

Wśród gwiazd, które wystąpiły w serialu, opowiadając o głównej bohaterce, znaleźli się m.in. Michał Wiśniewski i Karolina Korwin-Piotrowska. Wspólna praca na planie dokumentu nie przełożyła się jednak na choćby pozory wzajemnej życzliwości.

Wiśniewski: Kowalska spod piątki mogłaby zrobić to samo

Sama Dorota Rabczewska wyraźnie nie była zachwycona obecnością dziennikarki w produkcji. Gdy usłyszała, że Korwin-Piotrowska wypowiada się o niej pochlebnie, zareagowała bez cienia entuzjazmu. „Tak? Nie zauważyłam. Karolinie, jak zawieje. To jest Karolina »Chorągiewka« Piotrowska” — cytuje słowa piosenkarki Pomponik.

Lider Ich Troje poszedł jeszcze dalej. W rozmowie z Kozaczkiem stwierdził wprost, że obecność Korwin-Piotrowskiej w serialu była zbędna. „Karolina Korwin-Piotrowska nic nie znaczy. Żyje z tego, co usłyszy, coś przekaże, coś powie, wypowie swoje zdanie. To równie dobrze Kowalska spod piątki mogłaby zrobić to samo. Przepraszam bardzo, to dla mnie żaden autorytet” — oznajmił bez ogródek.

Wiśniewski przyznał, że obcesowy styl bycia dziennikarki może trafiać do „pewnej grupy ludzi”, lecz osoby rozsądne jego zdaniem nie będą marnować czasu na jej wypowiedzi. Zakończył jednak z pewną dozą powściągliwości: „Może w rzeczywistości jest inną kobietą, nie wiem, nie znam. Ja widzę to, co prezentuje sobą”.

