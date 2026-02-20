5 sztosów na Netflix i 6 perełek od HBO Max. To warto odpalić w weekend

Weekend to idealny moment, żeby nadrobić serialowe i filmowe zaległości albo odkryć coś zupełnie nowego. Platformy pękają w szwach od premier i klasyków, ale spokojnie — przebraliśmy katalogi za was i wybraliśmy 5 absolutnych sztosów z Netfliksa i 6 perełek od HBO Max, które zrobiły w tym tygodniu sporo zamieszania i wciągają od pierwszej minuty.

W zestawieniu znajdziesz zarówno głośne hity, o których mówią wszyscy, jak i mniej oczywiste produkcje, które mogły umknąć w natłoku nowości. Jeśli zastanawiasz się, co odpalić w piątkowy wieczór, sobotni maraton czy leniwą niedzielę — jesteś w dobrym miejscu.

Weekendowe polecajki: Co włączyć na Netflix i HBO Max?

„Banksterzy” (HBO Max)



20-kilkuletni Yusuf trafia do aresztu za serię napadów na banki, a jego siostra próbuje oddać pieniądze i znaleźć zdrajcę.



„Portobello” (HBO Max)



Włoski dramat o Enzu Tortorze, popularnym prezenterze, którego życie niszczy fałszywe oskarżenie o udział w grupie przestępczej.



„Pewny kandydat. Jak nie zostać prezydentem” (HBO Max)



Hugh Jackman jako polityk Partii Demokratycznej, którego karierę kończy skandal obyczajowy.



„Prawa ludzi” (HBO Max)



U progu zimnej wojny marszałkowie Frank i Tommy ścigają mordercę w Nevadzie, odkrywając spisek grożący fundamentom prawa.



„Morderca szyty na miarę” (HBO Max)



Pod koniec 1998 roku Kraków wstrzymał oddech - z Wisły wyciągnięto gorset z ludzkiej skóry, co rozpoczęło słynne śledztwo „polskiego Hannibala”.



„Nocny agent”, 3. sezon (Netflix)



Po burzliwym finale drugiego sezonu nocny agent Peter Sutherland dostaje nowe zadanie: odnaleźć młodego agenta Departamentu Skarbu, który po zabiciu swojego szefa uciekł do Stambułu, zabierając ze sobą poufne rządowe informacje. Wkrótce Peter trafia w sam środek intrygi związanej z nielegalną siecią finansową i jest zmuszony unikać płatnych zabójców wynajętych, żeby go uciszyć. Jakby tego było mało, w drogę wchodzi mu dociekliwa dziennikarka. Podejmują jednak współpracę, dzięki czemu razem odkrywają dawne tajemnice i porachunki grożące zachwianiem rządu — tylko czy uda im się przeżyć, żeby to nagłośnić?



„Szwedzki łącznik” (Netflix)



Mało znana prawdziwa historia. Szwedzki urzędnik staje się nieoczekiwanym bohaterem wojennym, który ratuje życie Żydów w najmroczniejszych dniach II Wojny Światowej.



„Zatrzymać pożar” (Netflix)



Po śmierci męża Mara (Belén Cuesta) wraz z córką Lide (Candela Martínez), szwagrem Luisem (Joaquín Furriel), jego żoną Eleną (Diana Gómez) i ich synem (Mika Arias) wyjeżdża do rodzinnego domku letniskowego w lesie, aby w końcu zamknąć stare rany. To, co miało być prostym pożegnaniem, szybko zamienia się w koszmar, gdy po kłótni jej córka znika bez śladu w lesie. Sytuacja pogarsza się, gdy w okolicy wybucha niekontrolowany pożar. Gdy ogień zaczyna obejmować coraz większy obszar, władze zawieszają poszukiwania i zarządzają natychmiastową ewakuację. Zdesperowana Mara nie chce ruszyć się z miejsca. Rodzina podejmuje dramatyczną decyzję, by zignorować nakaz ewakuacji i na własną rękę szukać dziewczynki w lesie. Odcięci od świata, bez oficjalnej pomocy i w obliczu zbliżającego się pożaru są zdani tylko na Santiego (Enric Auquer), miejscowego leśniczego. Robi się coraz groźniej, a Mara zaczyna podejrzewać, że być może pożar nie jest jedynym zagrożeniem. Ktoś kłamie.



„Ołowiane dzieci” (Netflix)



Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przeniesie widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splotą się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.



„Zdemaskowani” (Netflix)



Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.



„Kulinarne królestwo Gordona Ramsaya” (Netflix)



Nowy serial dokumentalny, który śledzi losy jednego z najsłynniejszych szefów kuchni na świecie w okresie poprzedzającym jego największe jak dotąd przedsięwzięcie restauracyjne — otwarcie pięciu lokali kulinarnych w jednym z najwyższych londyńskich budynków przy Bishopsgate 22. Gordon, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, otwiera drzwi do swojego domu i firmy. W ciągu sześciu miesięcy ekspansja jego imperium restauracyjnego nabiera kształtów, a wraz ze zbliżającym się oficjalnym otwarciem obserwujemy, jak Gordon godzi wyzwania biznesowe z byciem mężem Tany i ojcem ich szóstki dzieci.Czytaj też:

