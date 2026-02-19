Thriller na jednym wdechu. W marcu serial na Netflix

Beztroskie wakacje, jeden wypadek i decyzje, których nie da się cofnąć. Netflix szykuje na marzec 2026 roku limitowany serial psychologiczny, który ma wszelkie zadatki na jeden z mocniejszych thrillerów sezonu. „Ta noc” to historia o tym, jak lojalność i strach potrafią człowieka zniszczyć skuteczniej niż jakikolwiek wróg z zewnątrz.

Dominikana zamienia się w pułapkę

Punkt wyjścia jest brutalnie prosty. Elena, młoda, samotna matka — w tej roli Clary Galle — podczas rodzinnego wyjazdu na Dominikanę potrąca samochodem mężczyznę. W panice zwraca się po pomoc do dwóch sióstr: Pauli (Claudia Salas) i Cris (Paula Usero). To, co miało być rodzinnym wypoczynkiem, w jednej chwili przeistacza się w koszmar bez scenariusza wyjścia.

Serial będący adaptacją powieści Gillian McAllister nie jest klasycznym kryminałem proceduralnym. Twórcy celowo rezygnują z konwencji policyjnego śledztwa na rzecz czegoś znacznie duszniejszego: coraz ciaśniejszego studium strachu, w którym każda kolejna decyzja bohaterek zamyka przed nimi jeszcze jedne drzwi.

Trzy kobiety, trzy rodzaje strachu

W sercu „Tej nocy” tkwi moralny dylemat, który nie ma dobrego rozwiązania. Elena stoi w obliczu wizji więzienia i myśli o małym dziecku, które zostałoby bez matki. Siostry, chcąc ją chronić, zacierają granicę między rodzinną solidarnością a ukrywaniem prawdy i z każdą kolejną próbą „naprawienia” sytuacji pogrążają się coraz głębiej.

Serial pokazuje, jak szybko pod presją pęka moralna pewność i jak działania podyktowane troską mogą prowadzić wprost do katastrofy. Emocjonalny ciężar produkcji spoczywa niemal wyłącznie na barkach trzech głównych aktorek. Clara Galle buduje postać Eleny na autentycznej panice i kruchości, nie pozwalając widzowi ani na chwilę zapomnieć o stawce. Claudia Salas i Paula Usero jako Paula i Cris nie grają typowych ratowniczek — każda z nich reaguje na kryzys inaczej, obnażając, jak rodzinna lojalność kruszy się w zderzeniu z instynktem przetrwania.

Twórcy i premiera

Za scenariusz odpowiadają Jason George i Lara Sendim. Reżyserią zajęli się Jorge Dorado i Liliana Torres. „Ta noc” trafi na Netflix 13 marca 2026 roku.

