11 najmocniejszych kryminałów na Apple TV+. Są bliskie perfekcji

Szukasz serialu kryminalnego, który wciągnie Cię bez reszty i nie zawiedzie po pierwszym odcinku? Na Apple TV+ nie ma ich setek, ale za to jakość często bije konkurencję na głowę. Wybraliśmy 11 produkcji, które widzowie oceniają najwyżej — to właśnie one najczęściej trafiają na listy „must watch” i zostają w głowie na długo po finale.

Nie trać czasu na słabe seriale. To 11 kryminałów z Apple TV+ z najwyższymi ocenami

„Złodziej dragów”



Dwaj długoletni przyjaciele z Filadelfii okradają drobnych dilerów narkotykowych, udając agentów DEA. To idealny przekręt – do czasu. Robiąc nalot na niewłaściwy dom, lądują na celowniku ogromnego kartelu narkotykowego.



„Kartoteka policyjna”



W sercu Londynu anonimowe zgłoszenie wciąga dwoje błyskotliwych śledczych – młodą kobietę u progu kariery i wpływowego mężczyznę zdeterminowanego bronić swojego dobrego imienia – w walkę o naprostowanie błędnie wymierzonej przed laty sprawiedliwości.



„Małpi biznes”



Były detektyw, a obecnie kontroler w branży gastronomicznej na południowej Florydzie zostaje wciągnięty w świat pełen chciwości i korupcji, gdy turysta znajduje odcięte ramię podczas wędkowania. Pojawia się też małpa.



„Truth Be Told”



Zanurz się w świat podcastów o prawdziwej zbrodni. Nowe dowody zmuszają podcasterkę do ponownego otwarcia sprawy o morderstwo, która uczyniła ją sławną. Aaron Paul gra mężczyznę, w którego niesłusznym skazaniu mogła mieć swój udział.



„Kobieta z jeziora”



W 1966 roku, gdy zaginięcie małej dziewczynki wstrząsa całym Baltimore, losy dwóch kobiet splatają się, nieuchronnie zmierzając ku katastrofie.



„Droga do prawdy”



W wyniku eksplozji domu znika dziecko. Zaniepokojona sąsiadka łączy siły z prywatną detektywką, żeby je znaleźć. Kiedy zaczynają ujawniać sekrety i odkrywać wojskowy spisek, na sennych przedmieściach południowego Oksfordu rozpętuje się piekło.



„Lśniące dziewczyny”



Kirby Mazrachi odkrywa, że niedawne morderstwo jest powiązane z brutalnym atakiem sprzed lat, który wpłynął na jej postrzeganie rzeczywistości. Łączy siły z doświadczonym reporterem Danem Velazquezem, by lepiej zrozumieć wciąż zmieniającą się teraźniejszość i skonfrontować się z przeszłością.



„Dym”



Kiedy śledczy ds. podpaleń niechętnie łączy siły z policyjną detektywką, ich wyścig w celu powstrzymania dwóch podpalaczy rozpoczyna pokrętną grę podejrzeń i tajemnic.



„W tłumie”



Thriller psychologiczny rozgrywający się w 1979 r. na Manhattanie. Młody mężczyzna zostaje aresztowany za szokujące przestępstwo, a nietypowa śledcza musi rozwiązać kryjącą się za nim tajemnicę.



„Czarny ptak”



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Uznany za niewinnego”



Szokujące zabójstwo stawia na nogi prokuraturę w Chicago, gdy podejrzana staje się jedna z pracujących tam osób, którą następnie czeka walka o rodzinę.

