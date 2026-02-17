„To najlepszy film Netliksa” – piszą o nim. Wciąż mało osób go widziało

Film „Mudbound” w reżyserii Dee Rees miał premierę w 2017 roku. Netflix nie był wtedy w Polsce aż tak bardzo znany i popularny, dlatego wielu może nie kojarzyć tej produkcji. A szkoda, bo jest to jedna z najwyżej ocenianych produkcji oryginalnych serwisu.

To piszą o tym filmie Netfliksa. „Mudbound” to mniej znana perełka serwisu

Akcja filmu rozgrywa się na południu Stanów Zjednoczonych wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Dwie rodziny muszą zmierzyć się z bezwzględną hierarchią społeczną i nieprzyjaznym krajobrazem, tocząc wojnę nie tylko na froncie, ale i na swym lokalnym poletku. Film opowiada o przyjaźni, nieznanym dziedzictwie oraz o niekończącej się walce o ziemię i przeciw jej kaprysom. Rodzina McAllanów przenosi się na Południe ze spokojnego Memphis, pełna nadziei na sukces rolniczego przedsięwzięcia Henry’ego. Laura stara się nie tracić wiary w powodzenie planów męża, choć wizja ich realizacji coraz bardziej się oddala. W tym samym czasie Hap i Florence Jackson, których rodziny od pokoleń zajmowały się uprawą roli, borykają się z wieloma problemami, próbując zbudować dla siebie lepszą przyszłość. Na drodze do realizacji marzeń obu rodzin staje również wojna. Powracający z niej Jamie i Ronsel nawiązują mocną, choć niełatwą przyjaźń, która zatrzęsie w posadach ich życiem rodzinnym.

„Imponujące, obszerne, wielowątkowe dzieło filmowe. Eksploruje wątki przemilczane w amerykańskiej świadomości społecznej. Na mnie wywarł ogromne wrażenie”; „Najlepszy film Netfliksa”; „W tym filmie aż kipi od emocji. Autentyczny w przekazie, pięknie nakręcony oraz fantastycznie zagrany”; „Doskonały film, wszystkie role aktorskie, nawet te niewielkie – wyśmienite”; „Wojna i zawiłości rasowe, a między tym wszystkim zwykli ludzie, którzy opowiadają nam swoje historie w ciekawie narracyjnej, świetnie napisanej historii” – piszą o nim widzowie.

W filmie zagrali między innymi: Carey Mulligan, znana z „Obiecującej. Młodej. Kobiety”., Garrett Hedlund, Jonathan Banks, Rob Morgan czy Mary J. Blige.

