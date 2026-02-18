Kultowa kreskówka powraca. Znamy pierwszą gwiazdę hitu Netflixa

Netflix i Berlanti Productions postanowiły tchnąć nowe życie w kultową markę Hanna-Barbery — „Scooby-Doo” – tym razem w formie ośmioodcinkowego serialu aktorskiego. Teraz ujawniono, kto zagra pierwszą główną rolę „ludzką”.

Od kreskówki CBS do Netflixa — długa droga Scooby'ego

Do pierwszej głównej roli w projekcie wybrano McKennę Grace, która wcieli się w Daphne, podaje serwis Deadline. Fani pamiętają ją choćby z „Krzyku 7”, teraz przyjdzie jej rozwiązywać zagadki u boku nieporadnego doga niemieckiego.

Wszystko zaczęło się w 1969 roku, gdy stacja CBS zamówiła w studiu Hanna-Barbera łagodniejszą, komediową alternatywę dla dominujących wówczas kreskówek o superbohaterach. Joe Ruby i Ken Spears stworzyli tchórzliwego, nieporadnego doga niemieckiego, którego imię miało pochodzić od frazy „doo-be-doo-be-doo" z piosenki Franka Sinatry „Strangers in the Night". Tak narodziła się Tajemnicza Spółka — Fred, Daphne, Velma, Kudłaty i oczywiście Scooby, przemierzająca świat charakterystycznym vanem Mystery Machine i demaskująca kolejnych „duchy”, które w finale okazują się zwykłymi przestępcami.

Przez ponad 50 lat formuła rozrosła się o seriale, filmy animowane i aktorskie, gry oraz całe spektrum produktów licencyjnych. Teraz Netflix sięga po tę markę z nowym rozmachem.

Mroczna zagadka zamiast kolorowej animacji

Serial, który jeszcze nie otrzymał oficjalnego tytułu, powstaje dla Midnight Radio, Berlanti Productions i Warner Bros. Television. Za scenariusz odpowiadają Josh Appelbaum i Scott Rosenberg, znani z „Cowboy Bebop", którzy pełnią również funkcję showrunnerów. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się André Nemec, Jeff Pinkner, Greg Berlanti, Sarah Schechter i Leigh London Redman.

Fabuła sięga do korzeni, zapewnia serwis Deadline i opowiada historię, od której wszystko się zaczęło. Podczas ostatniego lata na obozie starzy przyjaciele, Kudłaty i Daphne, wplątują się w zagadkę związaną z zaginionym szczeniakiem doga niemieckiego, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. Dołączają do nich pragmatyczna i naukowa Velma oraz tajemniczy, acz „niezwykle przystojny” nowy chłopak — Freddy. Razem wpadają w spiralę zdarzeń grożących ujawnieniem ich wszystkich sekretów.

McKenna Grace — od horrorów do Daphne

McKenna Grace to nie jest twarz przypadkowa. Aktorkę ostatnio można było zobaczyć w filmie Paramount „Gdyby nie ty". Wkrótce pojawi się w „Krzyku 7”, a w listopadzie czeka ją premiera „Igrzysk śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Rola Daphne w serialu Netflixa będzie jej pierwszą główną rolą w tak dużej produkcji streamingowej.

Data premiery aktorskiej wersji „Scooby-Doo” nie została jeszcze ogłoszona.

