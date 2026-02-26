QUIZ: Rozpoznaj kultową wieczorynkę! 15 kadrów!
Seriale

QUIZ: Rozpoznaj kultową wieczorynkę! 15 kadrów!

„Reksio”
„Reksio” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Stęsknieni za krainą dzieciństwa? Przed wami wyjątkowe wyzwanie dla prawdziwych fanów wieczorynek sprzed lat!

Rozpoznasz kadr? Pytamy tylko o wieczorynki! Sprawdź, jak dobrze pamiętasz bohaterów, którzy towarzyszyli nam tuż przed snem. Kultowe postacie, niezapomniane przygody i melodie, które do dziś brzmią w głowie… Czy wystarczy jeden kadr, by odgadnąć tytuł? Przekonaj się i wróć na chwilę do magicznych wieczorów sprzed lat!

Rozpoznaj kultową wieczorynkę! 15 nostalgicznych kadrów

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z bajki: To kadr z bajki:
  • Sąsiedzi
  • Reksio

